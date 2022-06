La meilleure classe Warzone pour le CX-9 : accessoires, atouts…

more

Vous connaissez désormais tous les accessoires et atouts à équiper sur le CX-9 pour qu’elle devienne une arme destructrice dans Warzone.

La Poignée avant de commando vous octroiera des bonus sur le recul de l’arme et sa stabilité. Le Chargeur à tambour de 50 cartouches vous donnera beaucoup de munitions pour éliminer plusieurs ennemis de suite.

La meilleure classe actuelle pour le CX-9 brille par sa simplicité grâce à l’utilisation du canon CX-38S qui offre un silencieux intégré toute en augmentant la portée des tirs. Si vous souhaitez l’étoffer, vous pouvez utiliser le Laser Tactique, qui reste le plus efficace avec cette arme, mais il est loin d’être obligatoire.

Peu populaire parmi les joueurs, cette arme est pourtant dévastatrice à condition d’équiper les bons accessoires et atouts.

La mitraillette CX-9 reste est une arme redoutable à courte et moyenne portée. Découvrez donc les accessoires et atouts que vous devez équiper dans Warzone .

by Dexerto