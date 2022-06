Les meilleurs Agents de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Tier List A7S2

Dans Rainbow Six Siege, chaque Agent a ses propres forces et faiblesses et tout un arsenal à sa disposition. Retrouvez dans cette tier list les meilleurs Agents suivant votre style de jeu et votre équipe.

Les Agents sont des personnages jouables dans Rainbow Six Siege. Il existe actuellement 62 Agents jouables, tous provenant de 26 unités internationales de lutte contre le terrorisme et catégorisés en deux positions: Assaillants et Défenseurs.

Afin de vous aider à y voir plus clair, nous avons concocté notre propre tier list des Agents à privilégier en fonction de leur rôle. Pour chacun d’eux, un guide pour expliquer comment le jouer et dans quelles situations les sélectionner vous sera également proposé.

Tier List des Assaillants

Tier S Ash – Ace – Zofia – Thatcher – Maverick – Sledge Tier A Hibana – Thermite – Iana – Flores – Jackal – Sens – Nomad – Osa – Lion Tier B Capitao – Gridlock – Twitch – Ying – Zero – Buck Tier C Amaru – Dokkaebi – Nokk – Blackbeard Tier D Finka – Glaz – Kali – Blitz – Fuze – IQ – Montagne

Tier List des Défenseurs

Tier S Mozzie – Kaid – Maestro – Mira – Smoke – Mute – Valkyrie – Pulse Tier A Echo – Ela – Azami – Goyo – Jäger – Clash – Lesion – Melusi – Thunderbird Tier B Bandit – Alibi – Wamai – Aruni – Vigil – Thorn Tier C Castle – Doc – Rook – Frost – Tachanka Tier D Oryx – Kapkan – Caveira – Warden

Les meilleurs Assaillants dans Rainbow Six Siege

Tier S – Assaillants

Ash

Ash est toujours l’une des Assaillantes les plus prolifiques de Rainbow Six Siege en cette sixième année.

Elle est un élément essentiel de presque toutes les équipes classées, les parties rapides ou les équipes de Pro League. Avec sa vitesse très élevée et son lance grenade M120 Crem permettant d’abattre les murs à distance, elle peut rapidement pénétrer sur les sites et générer un véritable chaos avec le G36C ou le R4-C, deux des fusils d’assaut les plus mortels de Rainbow Six Siege.

Ace

Ace est le quatrième Hard Breacher de Rainbow Six, et sans doute le meilleur du jeu. Ses charges SELMA peuvent ouvrir un trou aussi grand que lui dans les murs, ce qui donne lieu à de superbes plays modifiant complètement le champ de bataille.

Il a également à sa disposition le fusil d’assaut AK-12 ultra puissant, autrefois réservé à Fuze.

Zofia

Si vous voulez jouer une version plus utilitaire, mais moins agressive de Ash, alors Zofia est votre Agent. L’Assaillante polonaise a beaucoup d’atouts dans sa manche avec son KS79 Lifeline, qui contient à la fois des charges explosives pour abattre les murs et des grenades à concussion pour garder les défenseurs sur le qui-vive.

Tout comme Ash, elle est un élément de base de presque toutes les équipes d’assaillants du jeu. Parfois, Ash et Zofia sont utilisées en remplacement l’une de l’autre, mais les lineups plus agressives avec des joueurs expérimentés utiliseront souvent les deux.

Ceux qui parviennent à dompter le recul du fusil d’assaut M762 de Zofia auront droit à l’une des armes les plus dévastatrices du jeu.

Thatcher

Si vous voulez un Assaillant utile en toutes circonstances dans une équipe, alors l’Agent Thatcher est votre homme ! Il est probablement le plus puissant des Soutiens du côté des Assaillants.

Les EMP de Thatcher peuvent avoir un impact sur des tonnes de dispositifs utilitaires défensifs et servent notamment à contrer les Agents de Breach Denial. Pour certains sites, Thatcher est presque un choix incontournable si l’équipe Assaillante privilégie l’ouverture d’angles vers l’objectif.

Thatcher est un ban prioritaire, autant dans les parties classées que dans les tournois professionnels. Son seul défaut ? La difficulté de sa prise en main, couplée à son taux de ban incroyablement haut le rendant bien souvent inaccessible.

Maverick

Moitié Breach moitié Support, l’Agent Maverick est spécialisé dans l’ouverture de trous dans les surfaces renforcées. Il est le seul Agent du jeu qui n’est pas affecté par le Breach Denial.

Il n’en reste pas moins un personnage difficile à prendre en main, en particulier dans la gestion de sa Torche exothermique.

Sledge

L’Agent Sledge est un Assaillant extrêmement polyvalent. À tel point qu’il peut être utilisé sans mal par les nouveaux joueurs qui ne sont pas encore sûrs de leur style de jeu préféré. Cependant, Sledge est à son top lorsqu’il est entre les mains d’un joueur ayant une connaissance avancée des cartes.

En effet il est l’un des deux meilleurs SOFT-Breachers dans la Maîtrise du contrôle vertical des cartes.

Tier A – Assaillants

Hibana

Hibana est l’un des trois seuls Assaillants de Rainbow Six Siege capables de percer des surfaces renforcées.

Elle s’adresse avant tout aux joueurs de niveau avancé, car sa capacité nécessite une bonne connaissance des cartes, et de l’expérience pour être utilisée correctement en toutes circonstances.

Thermite

L’Agent Thermite possède le potentiel de brèche le plus élevé parmi les hard breachers. Il offre la possibilité de créer des angles et des points d’entrée massifs vers l’objectif.

Iana

Iana est un Agent qui se spécialise notamment dans la collecte d’informations et le leurre des défenseurs. Effectivement sa capacité lui permet de faire apparaitre un hologramme à son image, contrôlable à la façon d’un drone. Celui-ci servira à détecter ses adversaires, mais également les inciter à engager le combat et donc révéler leur position.

Flores

Flores est un Assaillant orienté Soutien qui fournit à son équipe des drones explosifs. Il est principalement utilisé pour soutenir les Hard Breachers dans l’ouverture des murs.

Jackal

Le chasseur de Roamer ultime, l’Agent Jackal est équipé d’une visière qui lui permet de scanner l’emplacement des Défenseurs.

Jackal est l’un des meilleurs Assaillants du jeu, car les informations sur la localisation de l’ennemi sont cruciales pour gagner des rounds de façon constante.

Sens

Sens est capable de créer beaucoup de chaos à travers sa capacité unique. De plus il possède loadout des plus efficients. En bref, un excellent support ou entry fragger qui ferra des merveilles en solo ou en team.

Nomad

Si les flancs sont la faiblesse de votre équipe, alors l’Agent Nomad est votre remède.

Équipé de grenades Airjab qui assomment le Défenseur touché, Nomad est une Assaillante de soutien très efficace pour la protection des flancs.

Osa

Osa est une Assaillante orientée Support. La capacité unique d’Osa est le bouclier transparent Talon-8, un bouclier fait d’un matériau transparent à l’épreuve des balles. Osa peut porter son bouclier pour se défendre, ou le déployer sur les sols, les portes et les fenêtres, fournissant une défense aux Assaillants tout en maintenant une ligne de vue sur les Défenseurs.

Lion

Lion est un Assaillant fournissant des informations vitales à son équipe.

En effet il est accompagné de son drone EE-ONE-D, qui s’envole au-dessus de la carte pour scanner les mouvements ennemis à son commandement. Si un Défenseur se déplace pendant ce balayage, le drone détectera ce mouvement et le signalera à plusieurs reprises pour que les Assaillants puissent le voir, même à travers les murs.

Tier B – Assaillants

Capitão

Capitão est un Assaillant unique équipé d’une arbalète tactique qui lui permet de tirer des carreaux spéciaux brûlant ses adversaires ou fournissant un écran de fumée.

Il s’agit d’un personnage puissant mais situationnel, qui excelle dans les prises d’objectifs, notamment en mode bombe.

Gridlock

Gridlock est extrêmement dépendante de votre maitrise des cartes de Rainbow Six Siege. Sa versatilité est sa force, mais également sa plus grande faiblesse puisqu’elle ne remplit aucun rôle parfaitement.

Twitch

Twitch est souvent choisi pour son arme, le F2, mais elle est également capable de soutenir toute l’équipe grâce à ses Drones à électrocution.

Twitch peut être un Agent utilisé pour l’Entry Fragging ou le Support.

Ying

Circonstancielle et inconsistante mais extrêmement puissante dans la bonne situation et entre de bonnes mains, Ying est une Assaillante complexe spécialisée dans l’aveuglement des Défenseurs.

Zero

Zero est un Assaillant polyvalent doté d’un gadget intéressant. Il est un Fragger puissant avec de bons choix d’armes, mais il souffre de la facilité de détection de son gadget et donc de sa faible fiabilité en tant que Hard Breach Support.

Buck

L’Agent Buck est l’un des Assaillants les plus polyvalents du jeu. Le Passe-partout de Buck lui permet de créer à distance de nombreuses ouvertures dans les surfaces destructibles, ce qui en fait l’un des meilleurs Agents pour créer et utiliser le contrôle vertical.

Il demande néanmoins une connaissance approfondie des cartes et un excellent sens du jeu.

Tier C – Assaillants

Amaru

Amaru vous permet de créer un nouvel angle d’attaque par le dessous à travers l’utilisation intelligente de son grappin. Difficile à jouer, elle demande également un gros investissement de ressources de la part de son équipe pour briller.

Dokkaebi

L’Agent Dokkaebi de Rainbow Six Siege est une Assaillante spécialisée dans la perturbation des Défenseurs et la récolte d’informations. C’est un agent difficile à jouer en raison de sa configuration inhabituelle et de sa capacité unique très particulière.

Nokk

Nokk se spécialise dans la chasse aux Roamers. Elle est un choix intéressant pour les joueurs au style solitaire, mais ses armes primaires médiocres, son faible potentiel utilitaire pour l’équipe et son manque d’accès aux grenades l’empêchent d’être un Agent prioritaire.

Blackbeard

Moins puissant qu’autrefois dans Rainbow Six Siege, Blackbeard est une excellente option pour les joueurs passifs qui aiment tenir des angles pour couper les rotations ou pénaliser les adversaires qui tentent de Peek.

Tier D – Assaillants

Finka

Finka est une Assaillante équipée de 3 Shoots d’adrénaline qui apportent de nombreux buffs à ses coéquipiers et à elle-même.

Sa capacité soutient les tactiques de rush, en ajoutant de la vitesse et de la résistance à l’ensemble de l’équipe. Elle nécessite néanmoins une coordination solide de l’équipe pour atteindre son plein potentiel.

Glaz

L’Agent Glaz, était autrefois un Assaillant extraordinairement puissant dans Rainbow Six Siege. Il pouvait en effet remplir la majorité des rôles disponibles. Mais depuis le nerf de sa capacité à voir à travers les fumigènes, il se cantonne désormais au rôle d’Angle Watching et de Sniper.

Kali

Kali est un Agent polyvalent avec un gadget orienté vers le soutien d’équipe. Malheureusement pour elle, son rôle de Sniper est généralement un poste délaissé par les joueurs. En particulier lorsque l’on considère son incapacité à voir à travers les fumigènes comme Glaz.

Blitz

L’Agent Blitz se joue idéalement de manière agressive et décisive. Il brille dans les situations de 1v1 où il peut coincer un ennemi et l’achever à bout portant.

Blitz est un Assaillant complexe qui nécessite beaucoup d’entraînement pour être utilisé de manière appropriée. Qui plus est il est très dépendant de la carte, de la composition de son équipe et de l’équipe ennemie.

Fuze

L’Agent Fuze est un Assaillant de Rainbow Six Siege équipé de charges à sous-munitions. Ces charges lui permettent d’apporter la mort et la destruction depuis un endroit sûr. Malheureusement, leurs délais d’explosion conséquents les rendent bien moins efficaces face à des joueurs expérimentés et les cantonnent à un rôle de destruction de gadgets et autres utilitaires.

IQ

Mi-Support, mi-Fragger, IQ est une Assaillante dynamique qui doit maitriser l’utilisation de sa capacité. Elle sert principalement dans la collecte d’informations grâce à son détecteur électronique, Spectre.

Elle a tendance à causer des difficultés pour les nouveaux joueurs en raison de la nature de sa capacité. Plus situationnelle que des Agents comme Iana ou Lion, elle ne peut briller que dans les mains d’un joueur très expérimenté.

Montagne

Montagne est équipé de son bouclier extensible, “Le Roc”, qui peut le couvrir entièrement de la tête aux pieds en position debout.

Malheureusement, quand son bouclier est déployé, Montagne ne peut rien faire à part avancer ou reculer. Montagne agit donc comme un mur mobile, pouvant couvrir ses alliés et bloquer ses ennemis, limitant grandement sa flexibilité.

Les meilleurs Défenseurs dans Rainbow Six Siege

Tier S – Défenseurs

Mozzie

Mozzie est un Défenseur capable de détourner les drones des attaquants. Il est une alternative pour les joueurs qui utilisent beaucoup de drones et qui souhaitent être plus agressifs qu’avec Echo.

Son utilité augmente au fur et à mesure que l’on monte dans le classement de Rainbow Six Siege.

Kaid

Similaire à Maverick, mais en défense, l’Agent Kaid dispose d’options défensives considérablement élargies pour remplir son rôle de Breach Denial. Il est le seul Agent qui peut empêcher les brèches des trappes avec ses Electrogriffes Rtila.

Maestro

L’Agent Maestro est un défenseur en armure lourde ayant accès à une arme défensive unique le LMG. Il est la définition même du poste d’Anchor, et le meilleur personnage à ce rôle.

Mira

Mira fournit des miroirs sans tain qui donnent un grand avantage à l’équipe défensive lorsqu’ils sont placés et utilisés correctement. Elle permet de complètement changer la dimension stratégique des cartes et de prendre les adversaires au dépourvu.

Smoke

Grâce à sa capacité, l’Agent Smoke de Rainbow Six Siege est l’un des meilleurs Anchors du jeu. Il est préférable de le jouer passivement jusqu’à un stade avancé du round.

Son impact sur le round augmente à chaque seconde qui passe. En effet, son potentiel de Denial de zone avec ses bonbonnes de gaz lui offre 30 secondes de barrière quasi impénétrable.

Mute

Mute n’est pas l’Agent le plus flashy disponible dans Rainbow Six Siege, mais lorsqu’il est utilisé correctement, il peut jouer un rôle important pour gagner des rounds sur le plan défensif.

Il est équipé de 4 brouilleurs de signaux qui interfèrent avec les appareils électroniques des Assaillants dans une portée effective de 2,25 mètres. Ceci fait de Mute le meilleur Agent défensif du jeu lorsqu’il s’agit de remplir le rôle d’Anti-Intel.

Valkyrie

Valkyrie est un excellente Défenseuse. Elle remplit le rôle d’Intel-Gathering dans Rainbow Six Siege. Elle se caractérise principalement par un placement flexible des utilitaires. Valkyrie offre la rare capacité d’obtenir des informations en dehors d’un bâtiment.

Pulse

Pulse remplit le rôle d’Intel Gatherer, qui peut également être utilisé en tant que Plant Denial. Son plein potentiel sera libéré par un joueur ayant une bonne connaissance de la carte, une conscience situationnelle et de la patience.

Grâce à son capteur de rythme cardiaque HB-5 et son accès à la Cellule Nitro, il est le meilleur Agent pour les plays verticaux en défense.

Tier A – Défenseurs

Echo

L’Agent Echo est l’un des Défenseurs les plus difficiles à affronter. Il possède deux drones Yokai qui peuvent être un cauchemar pour l’équipe Assaillante.

En effet, les drones Yokai possèdent deux modes d’opération: un terrestre, où ils peuvent se déplacer librement et ne lancent pas de décharges soniques et le mode plafond, où ils peuvent lancer des décharges soniques, mais ne peuvent pas bouger. Un Agent qui demandera une grande maîtrise et un placement stratégique des drones.

Ela

Ela est une spécialiste des pièges du côté des Défenseurs, qui excelle dans les combats à courte portée. C’est un Agent rapide qui est compétent à la fois comme Roamer et comme Anchor, selon les préférences personnelles et la configuration défensive.

Azami

Azami est le dernier défenseur en date de Rainbow Six Siege. L’agent de sécurité privé japonais possède des barrières Kiba qui changent la façon dont le jeu est joué. De plus elle possède un très bon choix d’armes et de gadget pour sublimer le tout.

Goyo

Goyo est l’un des Défenseurs les plus intéressants en termes d’impact sur le jeu. Très puissant en compétitif et à haut niveau, ce potentiel peut rapidement se retourner contre lui s’il est mal utilisé ou si le travail d’équipe n’est pas consistant.

Jäger

Jäger est l’un des Défenseurs les plus régulièrement choisis dans Rainbow Six Siege depuis la sortie du jeu. C’est un Agent puissant avec une capacité très utile et l’une des armes les plus mortelles du jeu.

Jäger profite également d’une grande utilité passive à travers ses systèmes de défense actifs qui détruisent les grenades des Assaillants et autres utilitaires à sa portée.

Clash

Clash est la première Défenseuse de Rainbow Six Siege à pouvoir utiliser un bouclier. Elle remplit les rôles d’Intel Gathering et de disruption en défense grâce à son bouclier. Clash peut faire des ravages, surtout lorsqu’elle est bien coordonnée avec ses coéquipiers.

Thorn

La Défenseuse Thorn est un Anchor/Roamer dans Rainbow Six Siege.

Sa capacité unique le Rasopulseur est un piège un haut risque à travers son temps de détonation important, mais qui inflige des dégâts colossaux.

Elle se voit également dotée d’une arme tout spécialement créée pour elle l’UZK50GI qui inflige de lourds dégâts et ne possède quasiment pas de recul.

Plus puissante que Lesion à travers son arme, l’utilité de son piège est elle plus discutable particulièrement à haut niveau.

Lesion

Lesion est un Agent puissant basé sur les pièges. Il est très bon pour s’ancrer près du site de l’objectif, utilisant sa capacité pour recueillir des informations et perturber les Assaillants à l’aide de ses mines Gu.

Melusi

Melusi possède l’une des capacités les plus puissantes de Rainbow Six Siege. Les défenses soniques Banshee. Celles-ci permettent de ralentir l’ennemi de façon considérable et vous offrent par la même occasion la possibilité de les détecter à travers le son émis.

Thunderbird

Elle est la deuxième soigneuse de l’équipe défensive, rejoignant Doc dans ce rôle dans Rainbow Six Siege. Contrairement à Doc, elle offre une guérison plus proactive. Même si elle n’excelle pas dans les autres rôles, sa capacité à Support et Roam convenablement sont appréciables.

Tier B – Défenseurs

Bandit

Bandit est l’un des défenseurs les plus populaires de Rainbow Six Siege, étant une option viable pour jouer en tant que Roamer et Anchor.

Sa capacité est un facteur extrêmement important pour tenir les sites défensifs, en particulier ceux qui ont accès à des murs extérieurs. Du point de vue de l’utilité, Bandit remplit le rôle de Breach Denial grâce à ses Fils électrifiés.

Alibi

L’Agent Alibi est un Défenseur doté d’une capacité unique conçue pour déstabiliser et collecter des informations. En effet, elle peut déployer des hologrammes statiques qui révèlent les Assaillants lorsqu’ils les attaquent.

Wamai

Wamai améliore l’utilité du Soutien en défense. Ses Mag-NET interagissent avec les gadgets offensifs, remplissant ainsi un rôle similaire à celui de Jäger. Même si l’un ou l’autre ne peuvent pas vraiment se substituer de par leur fonctionnement différent, Jäger reste le choix le plus méta.

Aruni

Aruni est une Défenseuse axée sur le Denial de zone qui offre une capacité unique, les portails laser. Les portails Surya sont d’excellents outils pour forcer les attaquants à gaspiller leurs capacités ou retarder un push. Mais elle n’excelle dans aucun style de jeu.

Vigil

Vigil remplit le rôle d’Anti Intel dans Rainbow Six Siege grâce à sa capacité unique ERC-7.

Son gadget lui permet d’empêcher les Assaillants d’obtenir des informations sur sa position exacte. Ceci lui permet notamment de Roam facilement, en réduisant les risques d’être repéré.

Tier C – Défenseurs

Castle

L’Agent Castle n’est pas un Défenseur Méta dans Rainbow Six Siege. Il est généralement un bon choix pour les équipes préétablies dont les tactiques sont renforcées par sa capacité unique de poser 3 panneaux de blindage.

Ses panneaux de blindage sont des barricades uniques, à l’épreuve des balles, qui peuvent être placées sur les fenêtres et les portes, à la place des barricades en bois par défaut.

Doc

Doc est un Support et Anchor. Il était le premier soigneur disponible pour les Défenseurs dans Rainbow Six Siege. Sa capacité est le pistolet Stim qui lui permet de tirer trois seringues de soins.

Malheureusement l’utilisation de sa capacité demande une coopération relativement importante dans le sens ou vous ne possédez que 3 tirs et ne devez les rater sous aucun prétexte. Le fait qu’il soit réactif le rend également moins intéressant à haut niveau en comparaison à d’autres Agents.

Rook

Rook est un Anchor, mais surtout un support dans Rainbow Six Siege. Avec son Sac de plaques de protection qui offre à tout utilisateur 20 HP supplémentaires.

Très facile d’utilisation il est une option recommandée pour les nouveaux joueurs. Malheureusement il est également simpliste et souffre de la rigidité de son gameplay.

Frost

L’Agent Frost est spécialisé dans la pose de pièges. De tous les pièges, ses Tapis rouges sont les plus visibles à l’œil nu, mais déclenchent une mise à terre instantanée des Assaillants touchés.

Par conséquent, il est difficile d’inciter les Assaillants à déclencher ses pièges, mais ils offrent des avantages considérables lorsqu’ils le font.

Tachanka

Après son rework, Tachanka a clairement remonté la pente. Si l’Agent a clairement du potentiel, le fait qu’il possède l’une des plus faibles cadences de tir des Défenseurs, un temps de recharge énorme sur ses armes et son lance-grenade le rendent extrêmement vulnérable.

Tier D – Défenseurs

Warden

Warden est un Agent qui récompensera les plays en solo. Malheureusement, de par leur nature ceux-ci sont inconsistants ce qui lui vaut sa place aussi bas dans la tier list.

Oryx

Oryx remplit le rôle de Roamer dans Rainbow Six Siege. Mais contrairement aux autres Agents dans ce rôle, il échange la discrétion par la possibilité de traverser les murs et la vitesse par un potentiel de dégâts et une résilience plus élevée.

Kapkan

L’Agent Kapkan est un Défenseur polyvalent qui se spécialise dans le placement de pièges. Il n’est pas actuellement méta, car Lesion et Ela remplissent mieux son rôle que lui.

Caveira

Caveira est la Roamer classique de Rainbow Six Siege. Sa capacité unique, Pas de velours, renforce la possibilité de Caveira à se déplacer efficacement sans bruits. De plus, elle est capable d’interroger les ennemis abattus pour connaitre la position de ses adversaires.

En contrepartie Caveira est le Roamer le plus difficile à utiliser de manière constante et efficace. En effet son potentiel de kill est très limité et rend donc ses deux capacités caduques la majeure partie du temps.