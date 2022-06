Les meilleures armes méta sur Vanguard | Tier list CoD Vanguard Saison 3

Quelles sont les meilleures armes dans la méta de CoD Vanguard ? Découvrez notre Tier list et les meilleures classes pour enchaîner les victoires.

Call of Duty : Vanguard propose aux joueurs une nouvelle expérience revisitée de la Seconde Guerre mondiale. Depuis le 5 novembre 2021, le nouvel opus d’Activision et Sledgehammer Games est disponible sur toutes les plateformes PlayStation, Xbox et PC.

De nombreuses armes sont disponibles sur Vanguard. Des fusils d’assaut en passant par les mitraillettes ou les fusils de précision, le plus récent jeu de la franchise CoD dispose d’un arsenal complet. Si vous ajoutez à cela 10 emplacements d’accessoires différents à équiper sur une arme avec 70 niveaux à atteindre pour tous les débloquer, c’est un véritable casse-tête qui attend les joueurs.

Advertisement

Comme chaque année, certaines armes sortent du lot et profitent de la méta. Afin de maximiser vos performances en mode Multijoueur, vous avez tout intérêt à optimiser votre arsenal de classes. Découvrez notre tier list des meilleures armes sur Call of Duty: Vanguard.

Tier list des meilleures armes CoD Vanguard

Tier S

Le Tier S rassemble les meilleures armes de CoD Vanguard qui dominent actuellement la meta du jeu. Vous en entendez parler tout le temps sur les réseaux sociaux et vous êtes en attente d’un nerf par les développeurs. Cependant, si vous souhaitez gagner à tout prix, votre choix doit se porter sur cette catégorie.

Advertisement

STG44

Le STG44 est un fusil d’assaut équilibré capable d’être utilisé dans presque toutes les situations. L’AR dispose d’une bonne maniabilité ainsi qu’une excellente cadence de tir et des dégâts monstrueux.

Automate

Voici un fusil d’assaut extraordinairement efficace à longue portée. L’Automate dispose d’un faible recul ce qui permet à l’arme d’être stable et précise.

Fusil à pompe de combat

Le fusil à pompe de combat est le plus puissant de sa catégorie. Très bonne portée et précision.

Le fusil d’assaut NZ-41 fournit une bonne puissance de tir dans les combats rapprochés. Il manque de précision à longue portée à cause d’un recul bien présent sans accessoire.

Advertisement

Le Maschinenpistole 40 plus connu sous l’appellation MP-40 est une formidable mitraillette automatique. Efficace et légère, la SMG a tous les atouts pour s’amuser avec sur CoD Vanguard.

Tier A

Dans le Tier A, vous trouverez des armes puissantes qui seront d’excellentes options pour votre arsenal. Avec les bons accessoires, certains fusils rivalisent avec les meilleurs choix du jeu.

Armaguerra 43

Bien que les dégâts de base de cette arme soient légèrement inférieurs à ceux de beaucoup d’autres mitraillettes de Warzone, cette mitraillette compense largement grâce à sa cadence de tir dévastatrice. Et ce même après ses nerfs.

Advertisement

BAR

Fusil d’assaut semi-automatique de l’armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale, le BAR se révèle être une arme dévastatrice sur Vanguard.

Kar98k

Vous êtes un amateur des fusils de précision ? Le Kar98k sera fait pour vous ! Sa vitesse de tir et sa précision permettent d’enchaîner facilement les éliminations en Multijoueur.

Carabine Cooper

La carabine Cooper est un nouveau fusil d’assaut de la Saison 1 de Vanguard. L’arme est disponible dans le Passe de Combat au Palier 15. Elle dispose d’une bonne puissance de feu et d’une vitesse accrue.

Le retour de la PPSH-41 dans CoD Vanguard doit ravir certains fans. Sa puissance de feu alliée à une cadence de tir indécente fait de la PPSH une arme redoutable en multijoueur.

Advertisement

Type 100

La famille des “Type” est très nombreuse. Dans CoD Vanguard, nous avons la Type 100, un pistolet-mitrailleur japonais excellent à moyenne portée et très mobile.

Volk

Si vous cherchez un fusil d’assaut facilement maniable et efficace à courte portée, votre choix se portera certainement sur le Volkssturmgewehr. Cette carabine automatique a de très bons atouts.

Welgun

La Welgun est une mitraillette rapide et mobile qui est extrêmement redoutable à courte portée.

Tier B

Efficaces et parfois sous-estimées, les armes du Tier B révèlent de très bons choix à utiliser sur le multi de CoD Vanguard.

AS44

Fusil d’assaut soviétique idéal pour les combats à courte et moyenne portée. L’arme peut rivaliser avec des SMG grâce aux tirs automatiques très rapides. Une légère ressemblance avec la fameuse AK-47.

Whitley

La Whitley est une mitrailleuse présente dans le contenu gratuit de la Saison 2 de Vanguard. Sa bonne puissance lui confère une certaine solidité en multijoueur.

Bren

Mitrailleuse lourde CoD Vanguard, la Bren fait d’énormes dégâts mais il faut équiper certains accessoires pour compenser son recul élevé.

C’est le fusil tactique le plus rapide de sa catégorie dans CoD Vanguard. Le fusil semi-automatique G-43 possède une cadence de tir élevée ainsi qu’une bonne précision.

KG M40

Le KG M40 coche toutes les cases qu’un fusil d’assaut doit avoir avec notamment une cadence de tir solide, des dégâts décents ainsi qu’une excellente portée.

M1928

Le nom M1928 ne vous est peut-être pas familier mais il s’agit bien de la Thompson avec son célèbre chargeur “camembert”. Avec cette SMG automatique, vous ne manquerez pas de munitions afin d’anéantir tous les adversaires sur la carte.

Owen

L’Owen est une SMG automatique avec une très bonne précision. Son chargeur de base gâche un peu la vue de votre écran…

Sten

La Sten est une mitraillette britannique de CoD Vanguard. Elle dispose de la meilleure cadence de tir de sa catégorie !

Tier C

On entre dans le ventre mou de cette tier list de CoD Vanguard. On retrouve dans le Tier C des armes peu utiliser par la communauté car elles sont moins puissantes que les indéboulonnables de la meta. Quelques pépites peuvent peut-être se cacher ici…

DP27

Le fusil-mitrailleur DP27 inflige des dégâts intéressants mais manque de fluidité. Elle peut être corrigée grâce à certains accessoires.

Double canon

Le Double canon est le fusil à pompe spécial de sa catégorie. Avec seulement 2 cartouches, il est super efficace à très courte portée.

Fusil 3-lignes

Avec ce fusil de précision au coup par coup, vous devez normalement obtenir la médaille “Une balle, un mort”. Néanmoins, le fusil 3-lignes bénéficie d’une cadence de tir plus faible que les autres armes de sa catégorie.

Fusil antichar Gorenko

Fusil de précision de la Saison 1 de Warzone et Vanguard, le Gorenko est un fusil de précision relativement puissant.

Itra Burst

L’Itra Burst est un autre fusil d’assaut semi-automatique qui offre d’excellents dégâts à moyenne et longue distance.

MG42

Fusil-mitrailleur disposant d’un impressionnant chargeur de plus de 100 munitions. Le MG-42 est redoutable sur Vanguard grâce à sa puissance. Tir automatique.

H4 Blixen

Cette récente mitraillette peut être très dangereuse à courte portée pour potentiellement rivaliser avec les meilleures armes de sa catégorie.

Tier D

Pour que des armes soient jugées excellentes, il faut bien que d’autres soient considérées comme faibles. À moins d’avoir une énorme affinité pour l’une des options de ce Tier D, il vaut mieux passer son chemin.

Einhorn à barillet

Le fusil à pompe à barillet possède une cadence de tir très intéressante qui est sa principale force. Cependant, il risque de faire plusieurs “hitmarkers” lors de vos parties. Temps de recharge assez long.

Le SVT-40 est un fusil tactique semi-automatique de CoD Vanguard. Son gros calibre lui confère une puissance de feu redoutable. Malheureusement, sa faible cadence de tir et son recul élevé sont de gros malus pour l’arme.

Type 11

Toutes les armes “Type” proviennent de l’armée impériale japonaise. La Type 11 est une mitrailleuse automatique légère dotée d’une bonne maniabilité pour se déplacer plus facilement sur les maps.

Tier E

Voici le Tier E où aucune arme n’aimerait avoir son nom affiché dans cette liste. Bon dernier du classement, ces armes sont tellement faibles que les joueurs se demandent si elles tirent vraiment des balles réelles… Les cancres du Multijoueur vous avez dit ?

Gracey automatique

Pour le combat rapproché, ce fusil à pompe semi-automatique est un choix précieux. Sa cadence de tir lui permet de vite enchaîner s’il y a plusieurs ennemis au même endroit.

M1 Garand

Le M1 Garand est un fusil tactique semi-automatique bien connu et apprécié des fans de la licence. Moins efficace sur Vanguard, il est toujours agréable de vider son chargeur sur les ennemis jusqu’à entendre le fameux “PING”.

Type 99

Le Type 99 est un fusil de précision à verrou. Mobile et facilement maniable, il permet de se déplacer rapidement. Moins de puissance que ses compères, il est efficace au niveau du haut du torse.

Cet article est régulièrement mis à jour, à mesure que les patchs notes et de nouvelles classes viennent faire évoluer la méta.