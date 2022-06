Guide de l’Agent Zero sur Rainbow Six Siege : Armes, équipement, rôle…

Découvrez comment jouer l’Agent Zero sur Rainbow Six Siege. Ce guide présente les meilleures armes, accessoires et gadgets pour maximiser le potentiel de cet assaillant tout droit sorti de Splinter Cell.

Zero est un Assaillant polyvalent doté d’un gadget intéressant. Il est un Fragger puissant avec de bons choix d’armes, mais il souffre de la facilité de détection de son gadget et donc de sa faible fiabilité en tant que Hard Breach Support.

Caractéristiques Santé Vitesse

Sommaire

Comment jouer Zero

Rôle : Universel

Zero est un assaillant intéressant dans Rainbow Six Siege, surtout en ce qui concerne son style de jeu. Il est plus que capable de remplir le rôle d’entry fragger à travers ses options d’armes très puissantes.

Advertisement

Cependant, étant donné que sa capacité peut offrir beaucoup d’informations à l’équipe, Zero peut être joué de manière très efficace comme opérateur de soutien. Ainsi, votre choix de rôle dépendra de quelques facteurs, tels que la composition des deux équipes, le lieu de l’objectif et vos préférences personnelles.

Difficulté

Moyenne

Zero est relativement facile à prendre en mains mais demandera malgré tout un utilisateur expérimenté pour révéler tout son potentiel.

Nécessite une connaissance importante des cartes pour placer ses caméras aux points clés

N’est pas vital au succès de son équipe après avoir placé ses caméras

Bénéficie énormément de l’expérience avancés de son joueur

Quel équipement choisir pour Zero

Quelle arme principale choisir

Zero propose deux armes principales, le SC3000K et le MP7.

Les deux armes principale de Zero sont très puissante. Malgré tout le SC3000K reste un choix plus régulier étant donné que les fusils d’assauts brillent dans plus de situations que les SMG.

Advertisement

SC3000K

Viseur Canon Poignée Sous le canon Lunette x2 Compensateur Poignée Verticale X

Quelle arme secondaire choisir

Le 5.7 USG et le Gonne-6 sont les armes secondaires de Zero. Le 5.7 USG sera notre choix même si le Gonne-6 peut potentiellement se révéler utile en cas de capacité de Breach trop faible dans votre équipe.

5.7 USG

Viseur Canon Poignée Sous le canon X Frein de Bouche X X

Quel gadget choisir

Zero a accès à deux gadgets universels : la Charge de brèche lourde et la Claymore.

Le choix du bon gadget dépendra majoritairement de votre style de jeu, les deux options étant parfaitement viables.

Nous nous porterons vers les Charge de brèche lourde pour complémenter le rôle le plus courant de Zero étant support. Cependant, si vous choisissez de jouer en tant qu’entry fragger dirigez vous vers les Claymores.

Advertisement

Charge de brèche lourde



Capacité unique

Le Lanceur Argus est la capacité unique de Zero dans Rainbow Six Siege.

Lanceur Argus



Le Lanceur Argus est capable de lancer 4 caméras sur n’importe quelle surface. De plus elles permettent d’avoir un aperçu des deux côté de la zone d’impact.

La caméra Argus est capable de se fixer aux surfaces indestructibles, cependant la vision ne sera que du côté ou elle est fixée

Chaque caméra Argus possède un champ de vision de 180 degrés

Les Caméras sont capables de tirer des “lasers”

Chacune en possède un qui se recharge toute les 15 secondes

Les lasers provenant d’une caméra Argus infligent 5 points de dégâts

Les caméras Argus peuvent être détruites par n’importe quelle source de dégâts

L’intérêt des Caméras Argus est double. En effet la capacité d’observer les déplacements ennemis est un avantage conséquent surtout lorsque l’on prend en compte le fait que ses alliés peuvent les utiliser. De plus les laser octroient la capacité d’interrompre les actions ennemis et ainsi d’offrir de précieuses secondes à vos alliés. Cependant les lasers ne sont utilisables que par Zero lui même.

Advertisement

Vous souhaitez vous améliorer sur le jeu ? Découvrez notre Tier List, nos guides et les dernières actualités du jeu dans notre section Rainbow Six Siege !