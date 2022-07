Guide de l’Agent Ying sur Rainbow Six Siege : Armes, équipement, rôle…

more

Vous souhaitez vous améliorer sur le jeu ? Découvrez notre Tier List, nos guides et les dernières actualités du jeu dans notre section Rainbow Six Siege !

Rappelez-vous que les Candelas sont capables d’aveugler aussi bien vos adversaires que vos alliés. Les utiliser pourrait donc bien provoquer l’échec de votre équipe. Timing et prise de dérision rapide seront sans nul doute vos plus grands atouts avec Ying.

Les Candelas sont des explosifs aveuglants pouvant être à la fois lancés et posés.

Les Candelas sont la capacité unique de Ying dans Rainbow Six Siege.

Ying a accès à deux gadgets universels : la Charge de brèche lourde et la Grenade Fumigène . Le choix du bon gadget dépendra majoritairement de votre style de jeu, les deux options étant parfaitement viables.

Le Q929 est le seul pistolet disponible pour les agents du SDU. C’est un pistolet très fiable avec des dégâts élevés de 60 par balle et un nombre décent de 10 munitions par chargeur.

Étonnamment, le fusil à Pompe SIX12 n’est pas un mauvais choix pour l’arme principale de Ying. En effet il complémente assez bien sa capacité, incitant Ying à opter pour des engagements à courte portée. Cependant, le T-95 LSW reste une arme très versatile qui sera bien plus souple que le SIX12 .

Ying propose deux armes principales, le T-95 LSW et le SIX12 .

De plus, Ying est particulièrement efficace pour push les objectifs grâces à ses Candelas.

Les Entry Fraggers sont le fer de lance de votre équipe,. Ils constituent une force capable de pénétrer la ligne de défense initiale et de donner un avantage aux assaillants. Cette attribution de rôle signifie que Ying sera l’opérateur principal dans la chasse aux roamers.

Circonstancielle et inconsistante, mais extrêmement puissante dans la bonne situation et entre de bonnes mains, Ying est une Assaillante complexe spécialisée dans l’aveuglement des Défenseurs.

Découvrez comment jouer l’Agent Ying sur Rainbow Six Siege . Ce guide présente les meilleures armes, accessoires et gadgets pour maximiser le potentiel de cet assaillant difficile à maitriser, mais qui récompensera les joueurs motivés.

by Martin Thibaut