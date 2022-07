Guide de l’Agent Blackbeard sur Rainbow Six Siege : Armes, équipement, rôle…

more

Vous souhaitez vous améliorer sur le jeu ? Découvrez notre Tier List, nos guides et les dernières actualités du jeu dans notre section Rainbow Six Siege !

La capacité de Blackbeard est ce qui fait de lui l’un, si ce n’est le meilleur, protecteur d’angle de Rainbow Six Siege.

Les Boucliers d’arme sont la capacité unique de Blackbeard dans Rainbow Six Siege.

Blackbeard a accès à deux gadgets universels : la Claymore et la Grenade Flash . Le choix du bon gadget dépendra majoritairement de votre style de jeu, les deux options étant parfaitement viables.

Le SR-25 n’étant pas une arme automatique, et malgré la faiblesse du MK17 CQB , notre choix se portera malgré tout vers le MK17 de part la supériorité des AR aux DMR dans Rainbow Six Siege.

Blackbeard propose deux armes principales, le MK17 CQB et le SR-25 .

Blackbeard est parfait pour ce rôle où seule sa tête est exposée aux défenseurs. Son bouclier lui permet de résister à quelques tirs, donnant un avantage majeur à l’agent dans ces situations. Il est donc un excellent choix pour garder des angles vitaux et limiter les options de rotation des défenseurs.

Moins puissant qu’autrefois dans Rainbow Six Siege, Blackbeard est une excellente option pour les joueurs passifs qui aiment tenir des angles pour couper les rotations ou pénaliser les adversaires qui tentent de Peek.

Découvrez comment jouer l’Agent Blackbeard sur Rainbow Six Siege . Ce guide présente les meilleures armes, accessoires et gadgets pour maximiser le potentiel de cet assaillant au bouclier impénétrable.

