Guide de l’Agent Amaru sur Rainbow Six Siege : Armes, équipement, rôle…

Découvrez comment jouer l’Agent Amaru sur Rainbow Six Siege. Ce guide présente les meilleures armes, accessoires et gadgets pour maximiser le potentiel de cet assaillant qui frappe là oà on ne l’attend pas.

Amaru est un agent capable de contourner l’équipe adverse en un temps record. Sa spécialité, l’ascension verticale avec ses Crochet Garra.

Caractéristiques Santé Vitesse

Ubisoft La pilleuse de tombe excelle au grappin.

Sommaire

Comment jouer Amaru

Rôle : Entry Fragger

Les Entry Fraggers sont l’avant-garde de l’équipe. Ils constituent une force capable de pénétrer à travers la ligne de défense initiale pour donner rapidement un avantage aux Assaillants. Une telle attribution de rôle signifie qu’Amaru dans Rainbow Six Siege sera l’agent principal dans la chasse aux Roamers.

En outre, les Entry Fraggers jouent un rôle essentiel dans la progression des Assaillants. Ils sont notamment essentiels pour sécuriser des lieux stratégiques comme les pièces entourant l’objectif.

En tant que fragger, on attend de vous que vous soyez décisif et que vous n’ayez pas peur de foncer dans le tas !

Amaru convient bien à se rôle étant donné sa capacité à rapidement contourner les adversaires.

Difficulté

Moyenne

Amaru est relativement simple en particulier mécaniquement. Cependant l’utilisation optimale de votre grappin demandera une bonne connaissance des cartes et stratégies défensives.

Bonne connaissance des cartes

Facile à prendre en main, mais difficile à maitriser

N’est pas vitale au succès de son équipe

Quel équipement choisir pour Amaru

Quelle arme principale choisir

Amaru propose deux armes principales, le G8A1 et le SuperNova.

Le SuperNova étant un fusil à pompe, on préfèrera souvent le G8A1 pour sa plus grande polyvalence. De plus, l’arme offre d’excellentes capacités de tir de suppression à travers un chargeur correct et une bonne cadence de tir.

G8A1 Viseur Canon Poignée Sous le canon Lunette 2x Cache-Flamme Poignée Verticale X

Quelle arme secondaire choisir

Le GONNE-6 et le SMG-11 sont les armes disponibles pour Amaru. Les deux sont un choix correct et dépendront de votre style de jeu. Si vous choisissez d’assister un peut plus votre équipe, les capacités de Breach du GONNE-6 vous seront très utiles. Cependant si votre style est plus loup solitaire, le SMG sera un meilleur choix. En ce sens, au vu des capacités d’Amaru nous choisirons pas défaut le SMG-11.

SMG-11 Viseur Canon Poignée Sous le canon X Frein de Bouche Poignée Verticale X

Quel gadget choisir

Amaru a accès à deux gadgets universels : la Claymore et la Charge de Brèche Lourde. Le choix du bon gadget dépendra majoritairement de votre style de jeu, les deux options étant parfaitement viables.

Nous nous porterons vers les Claymore afin de permettre à Amaru de sécuriser ses flancs lors de Push dans le territoire adverse.

Claymore

Capacité unique

Les Crochets Garra sont la capacité unique d’Amaru dans Rainbow Six Siege.

Crochet Garra

Les Crochet Garra tirent plusieurs grappins avant de tracter rapidement Amaru vers eux.

4 Crochets par rounds

8 secondes de récupération seront nécessaires avant une réutilisation

15 mètres de portée maximale et 3 mètres minimum

Amaru ne peut pas utiliser ses armes lors de l’ascension

Si un adversaire se trouve dans la trajectoire d’Amaru lors de son ascension, il sera instantanément tué

La capacité d’Amaru lui permet de se repositionner rapidement et de prendre des angles improbables. Cependant elle ne l’aide en rien à la traversée horizontale.

