La meilleure faction de XDefiant : Classement des factions par capacités

XDefiant permet aux joueurs d’incarner l’une des cinq factions, chacune inspirée d’une franchise Ubisoft différente : Watch Dogs, Far Cry, Splinter Cell, Ghost Recon et The Division.

Chaque faction offre des capacités et des compétences uniques qui peuvent donner un avantage sur le champ de bataille. Toutes ces compétences sont également basées sur le style de jeu de leurs franchises respectives, comme DedSec de Watch Dogs, qui se concentre fortement sur le piratage et l’utilisation de la technologie pour affecter les ennemis.

Mais toutes les factions ne se valent pas. Alors si vous souhaitez prendre l’avantage sur la concurrence, voici comment chaque faction se classe dans la méta.

La meilleure faction à choisir dans XDefiant

Après avoir joué de nombreuses heures à XDefiant et testé plusieurs factions dans les différents modes de jeu, nous recommandons Echelon comme la meilleure faction pour commencer dans XDefiant. La combinaison Camouflage numérique qui vous donne un avantage majeur en vous rendant complètement invisible.

Chaque faction du jeu a ses mérites, certaines vous conviendront, d’autres non. Ci-dessous, nous les classons de la meilleure à la pire et vous expliquons toutes les capacités afin que vous puissiez faire le bon choix pour votre style de jeu.

1. Echelon

Capacités d’Echelon

Lunettes à sonar (Compétence ultime) : Révèle la position des ennemis et poursuivez-les avec le pistolet 5.7 d’Echelon 3.

: Révèle la position des ennemis et poursuivez-les avec le pistolet 5.7 d’Echelon 3. Profil bas (Attribut passif) : Votre personnage n’apparaît pas sur la mini-carte de l’adversaire, quelles que soient les actions effectuées.

: Votre personnage n’apparaît pas sur la mini-carte de l’adversaire, quelles que soient les actions effectuées. Combinaison-espionne (Compétence activée) : Des ondes sonar périodiques révèlent la position des ennemis autour de vous.

: Des ondes sonar périodiques révèlent la position des ennemis autour de vous. Camouflage numérique (Compétence activée) : Rend l’agent quasiment invisible. Les déplacements et la visée réduisent l’effet.

Echelon se place en tête de notre classement des factions de XDefiant grâce à ses capacités de furtivité, en particulier la combinaison Camouflage numérique mentionnée plus tôt qui rend les joueurs complètement invisibles aux ennemis. Cette compétence est surpuissante et peut vous aider à manœuvrer et à contourner les points, les spots ennemis et plus encore pour surpasser complètement votre adversaire.

De plus, les Lunettes à sonar sont un atout majeur pour localiser les ennemis sur la carte. Les capacités d’Echelon sont tout simplement trop fortes pour être reléguées à une autre place que la meilleure faction de XDefiant.

2. Libertad

Capacités de Libertad

Supremo Médico (Compétence ultime) : Le sac à dos Médico fournit une grande quantité de soin pendant une durée limitée.

: Le sac à dos Médico fournit une grande quantité de soin pendant une durée limitée. Espíritu de Libertad (Attribut passif) : Vos alliés à proximité et vous êtes lentement soignés par le contagieux esprit de liberté.

: Vos alliés à proximité et vous êtes lentement soignés par le contagieux esprit de liberté. El Remedio (Compétence activée) : Déploie une cartouche de gaz revitalisante qui soigne les alliés jusqu’à ce qu’elle soit détruite ou annulée.

: Déploie une cartouche de gaz revitalisante qui soigne les alliés jusqu’à ce qu’elle soit détruite ou annulée. BioVida Boost (Compétence activée) : Une vague fortifiante augmente la santé totale et la régénération pour vos alliés à proximité et vous-même.

Libertad sera l’une des factions favorites au fur et à mesure que les joueurs apprendront les bases du jeu, car ses capacités offrent de nombreuses opportunités de guérison. Cela devrait être d’une grande aide pour les débutants cherchant à mieux comprendre les rouages de ce jeu de tir.

Mais ces compétences sont utiles au-delà des premières heures de jeu, car les capacités de guérison offrent des avantages même pour les joueurs les plus expérimentés. De plus, elles vont au-delà de la simple survie, avec de nombreuses compétences de guérison qui augmentent également la santé des coéquipiers. Utilisées correctement, elles peuvent changer la donne.

3. Phantoms

Capacités des Phantoms

Égide (Compétence ultime) : Bouclier plasma sphérique associé à un fusil à dispersion électronique pour les combats très rapprochés.

: Bouclier plasma sphérique associé à un fusil à dispersion électronique pour les combats très rapprochés. Endurci (Attribut passif) : Permet d’augmenter la santé grâce à des thérapies géniques sur mesure.

: Permet d’augmenter la santé grâce à des thérapies géniques sur mesure. Barrière magnétique (Compétence activée) : La barrière électromagnétique bloque les tirs et les grenades ennemis.

: La barrière électromagnétique bloque les tirs et les grenades ennemis. Bouclier Blitz (Compétence activée) : Équipe un bouclier tactique. Appuyez sur la touche de mêlée pour donner un coup de bouclier.

Les Phantoms utilisent la technologie pour neutraliser les attaques ennemies, comme la Barrière magnétique qui vous entoure, vous et vos coéquipiers proches, dans une bulle protectrice. Cela peut être incroyablement utile lors de la prise d’un point en Domination, ou simplement pour se déplacer d’un point A à un point B lors d’un échange de tirs.

Cependant, un inconvénient est que les Phantoms ne peuvent pas infliger de dégâts avec leurs compétences. Ils sont une faction axée sur la défense et bien que cela soit inestimable lorsqu’il est bien utilisé, cela peut être difficile lorsqu’on est en infériorité numérique.

4. Nettoyeurs

Capacités des Nettoyeurs

Le Purificateur (Compétence ultime) : Le lance-flammes assure une bonne stérilisation des ennemis.

: Le lance-flammes assure une bonne stérilisation des ennemis. Munitions incendiaires (Attribut passif) : Les munitions incendiaires infligent des dégâts de brûlure supplémentaires, mais réduisent la portée de l’arme.

: Les munitions incendiaires infligent des dégâts de brûlure supplémentaires, mais réduisent la portée de l’arme. Drone incinérateur (Compétence activée) : Le drone projette du napalm qui consume tout ce qui se trouve sur sa trajectoire.

: Le drone projette du napalm qui consume tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. Bombe incendiaire (Compétence activée) : Lance un cocktail Molotov qui inflige des dégâts explosifs et embrase la zone d’impact.

Sur le papier, les Nettoyeurs semblent être la faction la plus amusante du jeu. Leurs munitions incendiaires peuvent infliger des dégâts de feu aux cibles et leur capacité ultime de lance-flammes est une addition bienvenue dans n’importe quel jeu.

Le problème avec ces gars-là est que leurs hitbox sont beaucoup plus grandes que celles des autres factions de XDefiant, ce qui en fait de grandes cibles en partie. Il y a aussi le problème de leurs temps de recharge des capacités qui sont assez longs par rapport aux autres personnages.

5. DedSec

Capacités de DedSec

Verrouillage (Compétence ultime) : Désactive l’ATH, la mini-carte et les capacités de l’ennemi dans la zone affectée.

: Désactive l’ATH, la mini-carte et les capacités de l’ennemi dans la zone affectée. Fabricateur (Attribut passif) : Après avoir déployé un dispositif, le fabricateur en imprime un autre.

: Après avoir déployé un dispositif, le fabricateur en imprime un autre. Arachnobot (Compétence activée) : Déploie un arachnobot qui visera et étourdira l’ennemi le plus proche en lui étreignant le visage.

: Déploie un arachnobot qui visera et étourdira l’ennemi le plus proche en lui étreignant le visage. Piratage (Compétence activée) : Pirate les capacités déployées par l’ennemi et les retourne contre lui.

DedSec est une faction intéressante à utiliser dans XDefiant, car ses capacités vous permettent de perturber vos adversaires et de les désorienter. Utilisées au bon moment, elles peuvent absolument aider votre équipe à prendre l’avantage.

Cependant, certaines de ces capacités restent assez faibles, en particulier l’Arachnobot. S’il est repéré, les ennemis peuvent facilement éliminer ce petit robot avec un tir rapide. Et même si ses effets peuvent causer des problèmes sur le HUD de l’ennemi, cela ne réduit en rien leurs dégâts.

Et voilà notre classement des meilleures factions de XDefiant. N’oubliez pas également de vérifier vos paramètres de console et de PC, car optimiser votre manette et votre audio peut considérablement améliorer votre gameplay.