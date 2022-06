Guide de l’Agent Buck sur Rainbow Six Siege : Armes, équipement, rôle…

more

Passe-partout est principalement utilisé pour donner aux attaquants un contrôle vertical sur l’objectif. Gagner le contrôle vertical signifie utiliser les plafonds, les planchers ou les trappes pour engager votre ennemi depuis un angle vertical et ainsi les surprendre dans votre push.

Le Passe-partout est un fusil à pompe monté sous le canon de l’arme principale de Buck. Ce fusil à pompe permet de créer des brèches à distance très rapidement, et ce plus efficacement que tout autre fusil à pompe.

Le Passe-partout est la capacité unique de Buck dans Rainbow Six Siege.

Nous nous porterons vers les Grenades Flash pour accompagner le rôle le plus courant de Buck : Entry Fragger.

Buck a accès à deux gadgets universels : la Charge de brèche lourde et la Grenade Flash. Le choix du bon gadget dépendra majoritairement de votre style de jeu, les deux options étant parfaitement viables.

Les deux armes principales de Buck sont viables. Cependant, le C8-SFW est une arme automatique clairement favorisée dans Rainbow Six Siege où un headshot suffit pour tuer.

Buck propose deux armes principales, le CAMRS et le C8-SFW .

Mais surtout Buck n’est pas nécessaire au succès de son équipe, ce qui lui permet de prendre des risques et d’engager l’ennemi en premier.

L’Agent Buck est l’un des Assaillants les plus polyvalents du jeu. Le Passe-partout de Buck lui permet de créer à distance de nombreuses ouvertures dans les surfaces destructibles, ce qui en fait l’un des meilleurs Agents pour créer et utiliser le contrôle vertical.

Découvrez comment jouer l’Agent Buck sur Rainbow Six Siege . Ce guide présente les meilleures armes, accessoires et gadgets pour maximiser le potentiel de cet assaillant passe-partout.

by Martin Thibaut