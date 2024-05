Les meilleures classes pour la Ranked de XDefiant : Armes, factions…

La présaison de XDefiant propose une version d’essai du mode Ranked à venir, où utiliser les meilleures classes est encore plus essentiel que dans les parties publiques. Voici donc les meilleurs choix pour la Ranked de XDefiant, incluant les meilleures armes, factions, et plus encore.

Le mode de jeu Classé de XDefiant ne devrait pas arriver avant la mise à jour de la Saison 1, mais les développeurs ont inclus une version d’essai de ce mode dans la présaison. Bien que le système de classement ne soit pas en place, il donne aux joueurs un avant-goût de ce que sera l’expérience compétitive complète, et il est donc recommandé d’utiliser les classes méta.

Avec cela en tête, voici les meilleures classes du mode Ranked de XDefiant.

Sommaire

Meilleures armes principales pour la Ranked de XDefiant

Les deux meilleures armes pour le mode Ranked de XDefiant pendant la présaison sont l’ACR 6.8 et le MP7. Contrairement à la Ranked de MW3, le mode compétitif d’Ubisoft n’a actuellement aucune restriction en ce qui concerne les armes, donc les armes qui dominent les parties publiques peuvent également exceller ici.

Nous avons choisi l’ACR 6.8 car c’est sans doute l’arme la plus cohérente du jeu, avec un recul facile à gérer qui la rend très précise, ainsi qu’une solide puissance de dégâts qui ne vous laissera pas tomber à courte portée.

Le MP7, quant à lui, combine le meilleur de la catégorie des mitraillettes en une arme mortelle. Il a une cadence de tir féroce qui peut éliminer les ennemis dans des espaces restreints, mais avec la bonne combinaison d’accessoires, vous pouvez contrôler son recul pour le rendre dominant dans les combats à moyenne portée.

Voici nos meilleures classes pour ces deux armes ci-dessous.

Meilleure classe de l’ACR 6.8 pour la Ranked de XDefiant

Ubisoft

Bouche : Frein

: Frein Canon : Bordé de chrome

: Bordé de chrome Chargeur : Chargeur rapide

: Chargeur rapide Poignée arrière : Bande antidérapante

: Bande antidérapante Crosse : Rembourrée

Notre classe de l’ACR 6.8 pour la Ranked de XDefiant vise à rendre le fusil d’assaut très précis à toutes les distances. Le Frein et la Bande antidérapante sont des accessoires essentiels car ils améliorent considérablement le contrôle du recul pour garantir que vous touchiez vos cibles.

Le Frein réduit légèrement la puissance de feu, mais nous compensons cela avec le canon Bordé de chrome pour augmenter la puissance de feu à courte et moyenne portée. Il est inévitable que vous subissiez des dégâts en Ranked, donc la crosse Rembourrée maintiendra votre arme stable en réduisant le tressaillement.

Enfin, vous aurez besoin du Chargeur rapide pour améliorer la vitesse de rechargement et revenir rapidement dans l’action. Avec cette classe de l’ACR 6.8, le recul est pratiquement inexistant, mais elle conserve toute sa puissance de feu, ce qui facilite l’élimination des ennemis, quelle que soit la distance.

Meilleure classe du MP7 pour la Ranked de XDefiant

Ubisoft

Canon : Bordé de chrome

: Bordé de chrome Rail avant : Petite poignée verticale

: Petite poignée verticale Chargeur : Chargeur rapide

: Chargeur rapide Poignée arrière : Dégainement rapide

: Dégainement rapide Crosse : Allégée

Pour cette classe MP7 dans le mode Ranked de XDefiant, nous voulons que la mitraillette soit réactive mais suffisamment puissante pour éliminer les joueurs qui s’approchent trop près. Nous avons choisi le canon Bordé de chrome, offrant un grand boost de dégâts à courte et moyenne portée qui réduira rapidement la santé des ennemis.

La combinaison du rail avant Petite poignée verticale et de la poignée arrière Dégainement rapide réduit considérablement le temps de visée, garantissant que vous pourrez tirer les premières balles importantes. Ensuite, la crosse Allégée améliore votre vitesse de déplacement générale et la rapidité de vos mouvements en visant, rendant la mitraillette très maniable.

Encore une fois, nous avons opté pour le Chargeur rapide pour compléter cette classe, car le MP7 peut rapidement brûler ses munitions, vous vous retrouverez donc souvent à recharger.

Meilleures factions pour la Ranked de XDefiant

Les meilleures factions à utiliser dans la Ranked de XDefiant sont Libertad et Echelon. Plus encore que dans les parties publiques, les modes compétitifs reposent sur la coopération et l’aide mutuelle, et ces deux factions vous permettent de le faire.

Les capacités de guérison de Libertad, en particulier la passive Espíritu de Libertad, seront très utiles en Ranked, car votre équipe devra rester proche les uns des autres pour remporter la victoire. Pouvoir constamment restaurer la santé de vous-même et de vos alliés tout en sécurisant un objectif est crucial.

Pendant ce temps, la capacité Combinaison-espionne d’Echelon fournit des informations clés à l’équipe. La capacité de ping des ennemis à travers les murs vous permet de choisir votre prochaine action avec soin, ce qui est essentiel dans les parties serrées où une mauvaise décision peut entraîner la défaite.

Cela dit, il est préférable d’avoir un bon mélange de factions dans votre équipe pour une coordination efficace. Bien que ces deux factions soient les plus importantes, un Phantom capable de poser un bouclier et un Nettoyeur capable de sécuriser rapidement un objectif sont tous deux extrêmement utiles, alors assurez-vous de couvrir tous les besoins.

Meilleure arme secondaire pour la Ranked de XDefiant

La meilleure arme secondaire à utiliser dans le mode Ranked de XDefiant est le 93R, qui rappellera aux fans le Renetti de MW3. Ce pistolet à rafale de trois coups a les plus faibles dégâts par coup de sa catégorie, mais la capacité à tirer rapidement plusieurs coups d’une simple pression sur la détente en fait l’arme de poing de choix.

Meilleure classe du 93R pour la Ranked de XDefiant

Ubisoft

Bouche : Boosteur de bouche

: Boosteur de bouche Chargeur : Chargeur rapide

: Chargeur rapide Poignée arrière : Dégainement rapide

Pour cette classe du 93R dans la Ranked de XDefiant, nous vous recommandons de commencer par le Boosteur de bouche. Cela augmente la cadence de tir, vous permettant de tirer trois coups en un clin d’œil.

Comme vous utiliserez principalement l’arme secondaire lorsque votre arme principale sera à court de munitions, la vitesse est essentielle, donc la poignée arrière Dégainement rapide améliore considérablement les vitesses de visée et de transition du sprint au tir. Ensuite, le Chargeur rapide réduit le temps de rechargement.

Et voilà tout ce dont vous avez besoin pour briller dans le mode Ranked de XDefiant. Il est possible que la mise à jour de la Saison 1 introduise des restrictions sur les armes et les accessoires, nous veillerons donc de mettre à jour cet article en fonction des changements de règles.

Pour maximiser vos chances de victoire en Ranked, assurez-vous également d’avoir les meilleurs réglages de manette, d’audio et PC.