Tier liste des personnages de The First Descendant : les meilleurs Légataires à choisir

The First Descendant propose une grande variété de personnages appelés Légataires parmi lesquels choisir et dans notre liste ultime, nous les avons classé des meilleurs aux moins bons, de Bunny à Sharen.

The First Descendant apporte une nouvelle expérience de looter shooter pour les fans du genre et une histoire palpitante qui accroche les joueurs dès le début. La dernière sortie de Nexon présente une sélection incroyable de personnages, chacun ayant une histoire unique et un ensemble de compétences qui modifient l’expérience de jeu pour les joueurs.

Bien qu’il n’y ait que quelques personnages de départ sélectionnés lorsque vous jouez à The First Descendant, les autres peuvent être débloqués au fur et à mesure ou achetés dans la boutique du jeu. Alors, voyons lesquels valent la peine d’être obtenus.

Tier liste des personnages de The First Descendant : Les meilleurs Légataires classés

TIER PERSONNAGES S Bunny, Ajax, Gley A Yujin, Lepic, Jayber, Valby B Viessa, Blair, Freyna, Kyle C Esiemo, Enzo, Sharen

Le meilleur personnage dans The First Descendant (méta de juillet 2024) – Recommandé

Parmi les trois personnages de notre tier S, nous recommandons d’utiliser Bunny si vous voulez effectuer des attaques rapides sur vos ennemis et Ajax si vous voulez jouer pleinement un build Tank et les écraser.

Nos niveaux expliqués

Voici un résumé de chaque catégorie :

S : Les meilleurs personnages du jeu

: Les meilleurs personnages du jeu A : Des personnages très bons offrant une alternative à d’autres options

: Des personnages très bons offrant une alternative à d’autres options B : Il peut y avoir des situations où ces personnages peuvent bien performer

: Il peut y avoir des situations où ces personnages peuvent bien performer C : Mieux vaut éviter, sauf s’ils vous plaisent vraiment

Maintenant, nous allons découvrir chaque personnage de notre liste des Légataires de The First Descendant, en allant des meilleurs au pires.

Tier S : les meilleurs personnages de The First Descendant

Bunny

NEXON GAMES

Bunny est le personnage le plus rapide et le meilleur dans The First Descendant et joue un rôle de Nuker dans le jeu. Elle inflige des dégâts continus en se déplaçant tout en sprintant et décharge des vagues massives d’électricité. Plus elle sprinte, plus l’énergie électrique s’accumule, ce qui augmente la portée des ondes de choc libérées par sa capacité Active.

Elle peut également invoquer une Bombe à Frissons qui est extrêmement utile pour électrocuter les ennemis à proximité. Cependant, sa meilleure capacité est lorsqu’elle se déplace dans la zone et électrocute les ennemis en mouvement, éliminant la possibilité d’utiliser des armes. Sa puissance seule suffit à éliminer de grandes vagues d’ennemis, même les plus gros.

Ajax

NEXON GAMES

Ajax est le meilleur Tank dans The First Descendant et le meilleur personnage de départ du jeu. Il possède une incroyable force défensive où il peut créer des barrières, des boucliers et même des défenses autour de l’équipe pour les soutenir tandis qu’ils élaborent leur prochaine attaque.

Bien que les dégâts d’Ajax soient faibles, jouer avec lui peut être incroyablement amusant en début de partie et il s’avère être un atout majeur pour toute équipe lors de missions difficiles. Ajax dispose également d’une capacité de piétinement, la Marche du Néant, où il saute dans les airs et atterrit au sol pour frapper les ennemis à proximité, les étourdissant pendant que votre équipe les élimine.

Gley

NEXON GAMES

Gley est la meilleure spécialiste de soutien dans The First Descendant et offre une expérience de jeu unique aux joueurs. Alors que d’autres personnages se concentrent sur le remplissage de leur jauge de compétence ultime, Gley restaure ses PV après chaque kill pour augmenter son état Frénésie. Dans son état de base, elle inflige des dégâts réguliers et n’est pas très efficace contre les ennemis.

Cependant, une fois que vous activez son état Frénésie, ses dégâts d’attaque augmentent et elle récupère moins de santé pendant cette période.

De plus, sa capacité Augmentation Sensorielle ajoute un effet de munitions infinies pendant un certain temps durant Frénésie. Pendant cette période, vous pouvez utiliser des armes puissantes de votre inventaire contre vos ennemis sans avoir à vous soucier de manquer de munitions.

Tier A

Yujin

NEXON GAMES

Yujin est un excellent médecin dans The First Descendant et est le meilleur ajout de Soutien à toute équipe. Son travail consiste à soigner ses coéquipiers et à les ranimer lorsqu’ils sont abattus lors d’une mission. Si vous êtes ranimé par Yujin, vous obtenez un boost massif de PV qui reste pendant un certain temps.

Il invoque également un drone de récupération qui peut soigner les personnages auxquels il est attaché. Son drone est de loin la meilleure de ses capacités, ce qui peut s’avérer extrêmement utile pour soigner et augmenter les dégâts d’attaque de personnages comme Ajax dans une équipe qui possède déjà un énorme style de jeu Tank.

Le Spray Stimulant réduit les dégats subis et permet à vos unités de soutien et aux attaquants de lancer une attaque massive sur les ennemis.

Lepic

NEXON GAMES

Lepic est un personnage DPS dans The First Descendant et est également l’un des trois Légataires de départ qui vous sont proposés au début. Ses attaques sont principalement des AoE (Zone d’Effet) grâce à ses lancés de grenades et il possède également plusieurs compétences d’auto-buff.

Bien qu’il ne soit pas très performant dans le soutien de l’équipe dans l’ensemble, il les aide tout de même à sortir de situations délicates s’ils sont entourés d’ennemis en lançant de puissantes Grenades d’attraction. Ses attaques AoE sont parmi les meilleures du jeu et il est idéal pour commencer votre gameplay de The Final Descendant si vous préférez un style de jeu axé sur les dégâts.

Jayber

NEXON GAMES

Jayber est une carte cachée parmi la liste des personnages de The Final Descendant que plusieurs joueurs sous-estimeront probablement. Mais une fois que vous avez débloqué le personnage et commencé à jouer avec lui, vous réalisez que ses capacités à invoquer des Tourelles sont surpuissantes et éliminent l’utilisation de toute arme dans son inventaire.

Bien qu’étant un Spécialiste du Soutien et qu’il dépende des Tourelles, sa faiblesse réside généralement dans la dépendance au placement des Tourelles. Si vous les placez aux bons endroits, elles peuvent grandement aider votre équipe lors d’une bataille difficile pendant que vous soignez vos coéquipiers. Vous pouvez également utiliser Jayber pour verrouiller des zones dans les missions de défense et aider votre équipe.

Valby

NEXON GAMES

Valby est une autre perle cachée qui est un personnage aux DPS continus dans The First Descendant. Elle est excellente pour infliger des dégâts AoE aux ennemis et la plupart de ses capacités sont centrées sur l’eau.

Elle crée des flaques d’eau qui infligent des dégâts continus aux ennemis et peut même se liquéfier en se déplaçant parmi les ennemis tout en leur infligeant des dégâts en formant une traînée d’eau. La meilleure façon de jouer avec Valby est de bien se positionner et de planifier votre attaque vers les ennemis pour être un excellent soutien pour votre équipe.

Tier B

Viessa

NEXON GAMES

Viessa est un autre personnage de départ dans The First Descendant que les joueurs peuvent choisir dès le début du jeu. Parmi les trois, elle est la plus faible et est un Debuffer dans le jeu. Elle est douée pour contrôler les ennemis en les gelant et en ralentissant de grandes vagues d’ennemis lors d’une mission.

Cela dit, elle n’a pas une grande puissance de dégâts comme les autres Légataires et est uniquement limitée au contrôle de groupes. Bien que ses capacités permettent à d’autres coéquipiers de réaliser une attaque à haut rendement. Les joueurs qui aiment rester en retrait lors d’une bataille peuvent utiliser Viessa pour soutenir des joueurs plus axés sur l’attaque dans un lobby.

Blair

NEXON GAMES

Blair est un Spécialiste des dégâts constants dans The First Descendant et inflige des dégâts de feu insensés aux ennemis. Il est incroyablement amusant à jouer et il peut enflammer le sol et absorber les flammes pour obtenir des buffs de défense tout au long d’une mission.

Bien qu’il soit capable d’infliger des dégâts élevés au fil du temps sur une grande zone, ses PV sont extrêmement bas en raison de ses capacités défensives réduites, ce qui le rend plus faible que les autres Légataires. De plus, la vitesse de refroidissement de ses capacités est vraiment lente, ce qui peut agacer les joueurs alors que ses coéquipiers sont déjà prêts à l’attaque.

Freyna

NEXON GAMES

Freyna est encore une autre Spécialiste des dégâts constants similaire à Blair dans The Final Descendant, mais au lieu du feu, elle utilise du Poison pour infliger des dégâts aux ennemis. Elle peut créer des nuages de poison pour infliger des dégâts en conitu et créer également des flaques toxiques pour infliger d’énormes dégâts AoE à un grand groupe d’ennemis.

Bien que ses dégâts continus soient mortels, en raison d’un manque de dégâts immédiats, elle est moins utile pour l’équipe, et bien moins puissante que Bunny par exemple.

Kyle

NEXON GAMES

Si vous voulez une expérience de jeu semblable à celle d’Iron Man de Marvel Rivals, Kyle est votre homme dans The First Descendant. Il vole autour de la zone et acquiert de la Force Magnétique au fil du temps. Son rôle dans le jeu est celui de Combattant, ce qui en fait un Tank comme Ajax, mais il n’est pas aussi impressionnant que ce dernier.

Bien qu’il crée des barrières et inflige également une tonne de dégâts aux ennemis en utilisant ses capacités de Barrage Magnétique, il est mieux adapté à ceux qui veulent être en première ligne pour défendre leur équipe. Cependant, souvenenz-vous qu’il faut constamment accumuler de la Force Magnétique grâce aux compétences dans le jeu.

Tier C

Esiemo

NEXON GAMES

Eisemo est un autre personnage de Rafales explosives dans The First Descendant qui utilise des bombes pour infliger des dégâts aux ennemis, similaire à Lepic. Il attache des détonateurs et des bombes sur les ennemis et les fait exploser au bon moment pour infliger des dégâts à une vaste zone.

Bien que sa capacité passive lui permette de lâcher une bombe lorsque son bouclier se vide, ses autres capacités sont assez ordinaires. Au bout d’un moment, le gameplay avec Eisemo devient frustrant et répétitif, il vaut donc mieux éviter ce personnage dans le jeu.

Enzo

NEXON GAMES

Enzo est un personnage purement de soutien dans The First Descendant dont la seule tâche est de réapprovisionner ses coéquipiers en munitions lors d’une mission. Ses capacités passives consistent simplement à accorder à ses alliés une capacité maximale de munitions accrue sur leurs armes, ce qui enlève tout le plaisir de jouer en solo.

Sa dépendance aux capacités d’équipe et au réapprovisionnement constant des munitions le limite à jouer uniquement en équipe pour tirer le meilleur parti de ses compétences, que ce soit une mission de défense ou le raid d’un avant-poste.

Sharen

NEXON GAMES

Enfin, Sharen est une spécialiste du combat rapproché dans The First Descendant. C’est une Ninja qui se déplace avec une épée laser et inflige des dégâts de mêlée aux ennemis.

Bien qu’elle puisse devenir invisible et augmenter les dégâts lors de l’attaque suivante, vous ne pourrez vous concentrer que sur une seule cible à la fois pendant une mission plutôt que de passer d’un ennemi à l’autre ou d’infliger des dégâts AoE autour de vous. Elle est de loin le Légataire le plus faible du jeu et il vaut mieux l’éviter pendant votre gameplay.

Voilà donc notre tier liste des meilleurs personnages de The First Descendant qui touche à sa fin. Assurez-vous de consulter la rubrique Jeux vidéo de notre site pour découvrir tous nos guides et ne rien manquer de l’actualité de The First Descendant.