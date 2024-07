Le meilleur build pour Freyna dans The First Descendant : compétences, armes…

Avec le bon build, Freyna peut être une force destructrice dans The First Descendant. Vous aurez donc besoin des meilleures armes, réacteur et modules pour réussir, et de bien connaitre ses compétences.

Spécialiste des dégâts sur la durée, la Légataire obsédée par le Venin est fantastique pour ceux qui aiment canarder puis laisser le poison affaiblir lentement leurs ennemis. Actuellement, nous classons Freyna en B-tier dans notre liste des meilleurs personnages.

Freyna est un excellent personnage à explorer, mais, comme les autres, vous aurez besoin du bon build pour vraiment réussir à combattre les Vulgus. Voyons donc ce qui nous a le plus réussi jusqu’à présent, des compétences aux modules.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Configuration des Modules de Freyna

SLOT MODULE DESCRIPTION 1 Contagion Quand un ennemi affecté par le Trauma de la Chambre 0 meurt, il laisse une contagion de poison autour de lui. 2 Concentration de PV Améliore les PV et le taux critique de compétence. 3 Calculateur de la portée des PV Améliore la portée des effets de compétence et améliore légèrement les PV. 4 Doigts lestes Réduit le temps de recharge des compétences. 5 Optimisation du coût des Compétences Réduit le temps de recharge des compétences et réduit légèrement leur coût. 6 Prolongement de Compétence Augmente la portée des effets de compétence pour les compétences valides. 7 Griffes Doubles Attaque avec des griffes doubles pendant l’attaque secondaire. L’équipement du module d’attaque secondaire augmente la capacité du module. 8 Extension de Compétence Améliore la durée des compétences. 9 Fortitude Réduit le coût en ressources lorsque vous utilisez des compétences.

Avec ses spécialités en poison et en dégâts sur la durée, vous pourrez facilement capitaliser sur des modules comme Contagion, Doigts Lestes, et Optimisation du coût des Compétences pour spammer des compétences plus puissantes sur l’ennemi et les éliminer. Elles l’aideront également à être un peu moins vulnérable pendant les temps de recharge.

Les meilleurs réacteurs

Les meilleurs Réacteurs pour Freyna augmenteront à la fois la Puissance des Compétences Toxiques et la Puissance des Compétences Techniques, ce qui augmentera vos dégâts globaux. Vous devriez lui obtenir un Réacteur de Mécanique Toxique dès que possible, mais tout ce qui augmentera ces deux statistiques complétera bien ses statistiques de base.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gardez à l’esprit que chaque Réacteur nécessite un type d’arme spécifique pour être activé, alors équipez-les sur votre arme principale.

Les meilleurs composants externes

Bien que les composants externes soient des apparitions aléatoires, il n’est pas toujours facile de se concentrer sur les meilleurs. Néanmoins, il y en a quelques-uns à surveiller :

DÉF

Bouclier Max

Récupération de PV

PV Max

Augmenter la DÉF d’un personnage est toujours une bonne chose, et combiné avec un Bouclier Max, fera que Freyna reste debout beaucoup plus longtemps. Cela peut aussi vous donner la confiance nécessaire pour passer plus de temps à viser son poison et utiliser ces compétences différemment.

L’article continue après la publicité

En rapport: Un joueur de Diablo 4 termine la Fosse de niveau 80 grâce à une seule compétence

L’article continue après la publicité

De la même manière que la DÉF et le Bouclier, les PV de Freyna sont essentiels à surveiller. Nous recommandons de prioriser l’amélioration de vos PV Max et de votre Récupération de PV pour rendre Freyna un peu plus robuste.

Les meilleures armes

Les meilleures armes pour Freyna sont indéniablement le Fusil d’Assaut Espoir Trahi (Fallen Hope en VO) et le pistolet-mitrailleur Python.

Espoir Trahi (Fallen Hope)

Nexon Games

ATQ de l’Arme : 27

: 27 Cadence de Tir : 600

: 600 Rechargement : 1,7 secondes

: 1,7 secondes Portée : 35m

: 35m Perdition : Lorsque vous touchez un ennemi empoisonné, vous augmentez l’ATQ de l’arme à feu et appliquez ce bonus à l’attaque. Lorsque vous éliminez un ennemi empoisonné, vous avez des chances de provoquer une explosion qui inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis proches.

Le fusil d’assaut Espoir Trahi est la meilleure arme pour Freyna, car il a un effet direct sur chaque ennemi Empoisonné. Grâce au passif Perdition, Freyna peut déclencher des explosions dès qu’elle tue un ennemi, et ainsi profiter d’excellents dégâts de zone.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Python

NEXON

ATQ de l’Arme : 21

: 21 Cadence de Tir : 923

: 923 Rechargement : 1,5 secondes

: 1,5 secondes Portée : 23m

: 23m Instinct Python : En touchant le Point Faible d’un ennemi, inflige l’habilité unique Proie à l’ennemi ciblé.

Un autre excellent choix pour Freyna est la mitrailleuse Python, qui est plus efficace plus les dégâts de votre Descendant sont élevés. Cela permet à Freyna de vraiment briller avec ses capacités, car toutes ses compétences contribueront à augmenter l’ATQ de l’Arme et la vulnérabilité aux effets de statut.

Explication des compétences de Freyna dans The First Descendant

Nexon Games

Toutes les compétences de Freyna

Voici les cinq compétences disponibles pour Freyna dans The First Descendant :

Liens infectieux (passive) : Augmente la puissance des compétences de poison de Freyna en fonction du nombre d’ennemis proches auxquels elle a infligé Poison.

: Augmente la puissance des compétences de poison de Freyna en fonction du nombre d’ennemis proches auxquels elle a infligé Poison. Trauma Toxique : Projette du poison pour infliger des dégâts à l’ennemi ciblé et l’effet Traumatisme de salle 0 aux ennemis proches.

: Projette du poison pour infliger des dégâts à l’ennemi ciblé et l’effet Traumatisme de salle 0 aux ennemis proches. Mécanisme de Défense : Augmente grandement la DÉF. Chance d’infliger Traumatisme de salle 0 lors de l’attaque.

: Augmente grandement la DÉF. Chance d’infliger Traumatisme de salle 0 lors de l’attaque. Poison Décomposé : Projette des toxines formant un marais toxique. Les ennemis qui entrent en contact avec le marais toxique reçoivent des dégâts continus et subissent Poison et Excès de venin. Les ennemis qui subissent Excès de venin laissent des empreintes toxiques en se déplaçant, et ceux qui touchent ces empreintes toxiques subissent à leur tour Poison.

: Projette des toxines formant un marais toxique. Les ennemis qui entrent en contact avec le marais toxique reçoivent des dégâts continus et subissent Poison et Excès de venin. Les ennemis qui subissent Excès de venin laissent des empreintes toxiques en se déplaçant, et ceux qui touchent ces empreintes toxiques subissent à leur tour Poison. Baptême venimeux : Remplace l’arme à feu actuelle par Baptême du venin. Les ennemis touchés par Baptême du venin subissent Traumatisme 0.

Freyna se concentre sur l’utilisation de son statut Empoisonné grâce à ses compétences toxiques, qui sont améliorées par les Liens infectieux (passive). Se concentrer sur un grand groupe d’ennemis augmente globalement les dégâts infligés par Freyna.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous pouvez débloquer Freyna en parlant avec Anaïs dans les montagnes d’Albion et en effectuant des recherches avec ces matériaux :

Cellules améliorées de Freyna

Stabilisateur de Freyna

Catalyseur à spirale de Freyna

Code de Freyna

400 000 Or

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage que Freyna ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.