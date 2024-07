Le meilleur build pour Bunny dans The First Descendant : compétences, armes…

Bunny est le deuxième personnage que vous pourrez débloquer dans The First Descendant, et elle est rapidement devenue une Légataire adorée des joueurs.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les modules, réacteurs, armes et composants externes qui lui correspondent le mieux, ses compétences et comment a débloquer.

Configuration des modules

EMPLACEMENT MODULE DESCRIPTION 1 (Compétence) [Vide] 2 Fortitude Réduit le coût des ressources de compétence 3 PV augmentés Augmentation des PV max 4 Optimisation du Coût de Compétence Réduit le coût des compétences 5 Maître de l’Électricité Augmente la puissance de compétence et la puissance électrique de compétence 6 Spécialiste de l’Électricité Augmente considérablement la puissance des compétences électriques 7 (Sous-Compétence) Coup de Poing Électrique Augmente la capacité maximale du module 8 Extension de Compétence Augmente la portée des compétences valides 9 DÉF augmentée Augmente les statistiques de défense 10 Maximisation de la Conservation Réduit massivement le coût des compétences et le modificateur de puissance des compétences 11 Doigts Agiles Réduit le temps de recharge des compétences 12 Syncytium Électrique Ajoute un bonus au ratio de boost des compétences électriques

La faiblesse de Bunny est qu’elle a une faible défense tout en devant se déplacer à courte portée pour être efficace, vous voudrez donc prioriser l’utilisation de modules comme Augmentation de PV et Augmentation DEÉF pour aider à résoudre ce problème.

De plus, donner plus de puissance à ses attaques de compétence avec Maître de l’Électricité et Spécialiste Électrique permet de capitaliser sur ses forces, c’est-à-dire d’infliger des dégâts AoE élevés aux ennemis.

Réacteurs

Lorsque vous utilisez des réacteurs avec Bunny dans The First Descendant, vous voudrez vous concentrer sur ceux qui augmentent l’Électricité, le Singulier et la Fusion.

L’attribut de Bunny est l’Électricité, et ses compétences utilisent un mélange de dégâts Singulier et Fusion. Ainsi, il est préférable de choisir des réacteurs comme Singularité Piquante et Mélange Piquant, qui augmentent tous deux l’Électricité et/ou le Singulier et la Fusion.

Alternativement, vous pouvez également utiliser le réacteur Mécanismes Piquants, qui augmente le ratio de boost de la puissance des compétences électriques et le ratio de boost de la puissance des compétences techniques.

Composants Externes

Les meilleurs composants externes à utiliser avec Bunny dans The First Descendant augmentent les Boucliers, les PV, la récupération des PV et la Défense.

Bunny est principalement axée sur le DPS, ses statistiques de base pour les Boucliers et les PV ne sont donc pas les plus fortes. Les composants externes sont une addition endgame à votre build de personnage, et en tant que tels, vous voudrez vous assurer de pouvoir survivre aux plus grands combats de boss que vous rencontrerez.

Les composants externes sont aussi largement basés sur le RNG, donc vous devrez passer beaucoup de temps en jeu pour trouver la combinaison qui vous donnera les meilleurs boosts de statistiques.

Les meilleures armes

Bunny fonctionne mieux dans The First Descendant avec le pistolet-mitrailleur Cage à Foudre, le Fusil de Reconnaissance Scarabée Bleu et le Fusil à Pompe Exécuteur.

Cage à Foudre

Nexon Games

ATQ : 18

: 18 Cadence de tir : 666

: 666 Rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Portée : 23m

: 23m Surcharge : Vaincre un ennemi incite cet ennemi à déclencher une onde de choc électrique, infligeant des dégâts d’attaque d’arme à feu aux ennemis proches dans un rayon de 3m.

La Cage à Foudre est une solide option pour Bunny, surtout comme arme principale, car elle se lie incroyablement bien à ses compétences. Le gameplay de Bunny repose sur des attaques rapides, et la vitesse de rechargement et la cadence de tir de ce pistolet-mitrailleur s’adaptent parfaitement à ce style de jeu.

Scarabée Bleu

NEXON

ATQ : 62

: 62 Cadence de tir : 199

: 199 Rechargement : 2 secondes

: 2 secondes Portée : 35m

: 35m Onde Arcanique : lors de l’utilisation d’une compétence de Fusion, s’octroie l’énergie arcanique unique avec une chance définie. Lors de l’utilisation d’une compétence Singulière, s’octroie la capacité unique de purification avec une chance définie.

Le Fusil de Reconnaissance Scarabée Bleu donne à Bunny une certaine portée sans avoir à utiliser une arme lourde comme un Fusil de Sniper. Cette arme est particulièrement bonne pour elle en raison de sa capacité spéciale Onde Arcanique, qui se combine bien avec les compétences de Fusion et Singularité de Bunny.

Exécuteur

NEXON

ATQ : 15

: 15 Cadence de tir : 109

: 109 Rechargement : 1,65 secondes

: 1,65 secondes Portée : 9m

: 9m Jugement Imminent : toucher des ennemis avec toutes les balles octroie l’Exaltation de l’Exécuteur. Le niveau le plus élevé augmente l’ATK de l’arme à feu à l’impact et inflige une électrocution à l’ennemi ciblé. En touchant un ennemi électrocuté, augmente l’ATK de l’arme à feu et applique ce buff à l’attaque.

Avoir un fusil à pompe est indispensable pour le style de jeu de Bunny, et Jugement Imminent s’accorde bien avec ses propres compétences d’électrocution des ennemis. L’Exécuteur n’ap as forcément d’énormes dégâts à proposer, mais sa capacité spéciale est la raison pour laquelle vous devez l’utiliser.

Explication des compétences de Bunny

Nexon Games

Bunny est un personnage axé sur les DPS dans The First Descendant qui utilise des attaques électriques pour endommager et étourdir les ennemis. Voici toutes ses compétences :

Patte de Lapin (Passif) : Bunny se charge en électricité lorsqu’elle se déplace. Elle inflige des dégâts aux ennemis proches lorsqu’elle atterrit après un double saut.

: Bunny se charge en électricité lorsqu’elle se déplace. Elle inflige des dégâts aux ennemis proches lorsqu’elle atterrit après un double saut. Bombe à Frissons : Invoque un orbe électrique qui attaque les ennemis proches et leur inflige l’effet Électrocution.

: Invoque un orbe électrique qui attaque les ennemis proches et leur inflige l’effet Électrocution. Vitesse Éclair : Bunny augmente considérablement sa vitesse de sprint et acquiert plus d’électricité.

: Bunny augmente considérablement sa vitesse de sprint et acquiert plus d’électricité. Émission d’Éclairs : Se déplacer inflige des dégâts aux ennemis proches ainsi que l’effet Électrocution.

: Se déplacer inflige des dégâts aux ennemis proches ainsi que l’effet Électrocution. Puissance Maximale : Tire de l’électricité vers l’avant pour infliger des dégâts, qui augmentent en fonction de la durée de la compétence.

Les compétences de Bunny lui permettent de rentrer et sortir rapidement des combats. Émission d’Éclairs et Vitesse Éclair se combinent pour infliger des dégâts aux ennemis avec de l’électricité, et c’est exactement la raison pour laquelle nous avons suggéré des armes comme le fusil à pompe Exécuteur.

Sa capacité passive, Pied de Lapin, signifie que vous voudrez vous déplacer autant que possible pour utiliser efficacement ses autres compétences.

Vous pouvez débloquer Bunny dans The First Descendant en complétant la quête principale et en collectant toutes les pièces nécessaires à sa recherche :

Cellules améliorées de Bunny

Stabilisateur de Bunny

Catalyseur à spirale de Bunny

Code de Bunny

400 00 Or

Une fois que vous atteignez Albion, vous recevrez la quête d’entraînement à la fabrication de Bunny. Cela vous mènera vers toutes les zones où vous devez aller pour collecter ses composants. Essentiellement, vous devrez compléter toutes les missions principales dans la zone de Kingston, améliorer un mod et compléter une bataille d’interception du Néant.

Comme tous les autres Légataires, vous pouvez également acheter Bunny dans la boutique pour 300 Calibre. Nos builds évoluent au fur et à mesure que nous jouons au jeu, alors assurez-vous de revenir plus tard pour voir l’évolution du build de Bunny.

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage que Bunny ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.