En approchant de la fin de la campagne de The First Descendant et en affrontant des boss difficiles, utiliser des personnages comme Enzo vous aidera à surmonter même les situations les plus désespérées.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les modules, réacteurs, armes et composants externes qui correspondent le mieux à Enzo, ses compétences et comment le débloquer.

Configuration des Modules

EMPLACEMENT MODULE DESCRIPTION 1 (Module de Compétence) Ligne de Front renfrocée Invoque un dispositif de renforcement de ligne de front qui accorde un effet d’augmentation de l’ATQ des armes à feu aux alliés à portée. 2 Extension de Compétence Augmente la durée des compétences. 3 Prolongement de Compétence Augmente la portée des compétences. 4 Fortitude Réduit le coût des compétences. 5 Amplification de PV Augmente la puissance des compétences. 6 Spécialiste neutre Augmente le modificateur de puissance de compétence et le modificateur de puissance neutre. 7 (Module Secondaire) Double Griffe Change en sous-attaque et augmente la capacité maximale du module. 8 PV augmentés Augmente les PV max et le taux de coups critiques des compétences. 9 Doigts Lestes Réduit les temps de recharge de vos compétences. 10 Bouclier renforcé Augmente la taille du bouclier. 11 Technicien Augmente le modificateur de puissance des compétences. 12 Module au choix en fonction de votre style de jeu ou du type de combat.

Enzo est un personnage de support que vous pouvez utiliser non seulement pour fournir des munitions, mais aussi comme un gros dealer de dégâts tout en le faisant. Comme vous devrez le garder principalement stationnaire pour que les autres joueurs bénéficient de ses compétences, j’ai trouvé qu’ajouter des Modules comme Renforcer la Ligne de Front et Expansion de Compétence permettait à mes coéquipiers de bénéficier de ses buffs AoE avec moins de restrictions.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’équiper avec Extension de Compétence, Optimisation du Coût de Compétence et Doigts Agiles est également essentiel pour le meilleur build d’Enzo. Ceux-ci réduiront ses temps de recharge globalement et vous permettront de spammer ses compétences plus rapidement.

N’oubliez pas d’équiper ce Descendant avec les Modules Augmenter Bouclier, Technicien et Concentration de PV. Ceux-ci lui donneront un coup de pouce à sa survie, dont il aura besoin alors qu’il se concentre sur l’utilisation d’armes lourdes.

L’article continue après la publicité

Réacteurs

Le meilleur Réacteur pour Enzo dans The First Descendant est Singularité Matérialisée, car il renforcera Réapprovisionnement et Support Parfait, deux des compétences clés de ce Légataire. Vous pouvez aussi utiliser le Réacteur de Phase Matérialisée, qui vous permettra d’augmenter le nombre de Drones Explosifs et d’Armures de combat optimisées.

L’article continue après la publicité

Pour le meilleur build d’Enzo, je me concentre sur le renforcement de ses compétences Attribut Neutre, mais je priorise toujours ses compétences de type Singulier, car cela me permet de me concentrer sur l’optimisation de son rôle de support en munitions. Ensuite, je me concentre sur le renforcement de ses compétences Dimension (Armure de Combat Renforcé et Drone Explosif), que j’utilise toujours si je suis submergé par des ennemis pendant de longs combats.

L’article continue après la publicité

Composants externes

Lors du choix des Composants externes pour Enzo dans The First Descendant, je privilégie le renforcement du Bouclier Max et de la Récupération de PV. Avoir ces statistiques renforcées me permet de définir une zone plus petite à parcourir pour ce Légataire sans avoir à trop m’inquiéter de savoir s’il pourra survivre si un ennemi se concentre sur lui.

L’article continue après la publicité

Les meilleures armes pour Enzo

Enzo est principalement une unité de support, mais nous vous recommandons d’utiliser le fusil de chasse Éradicateur ou le pistolet Dévotion de Nazeistra pour tirer le meilleur parti de ses compétences dans The First Descendant.

L’article continue après la publicité

Éradicateur

NEXON

ATQ : 15

: 15 Cadence de tir : 109

: 109 Rechargement : 1,65 secondes

: 1,65 secondes Portée effective : 9m

: 9m Intrépidité : Lorsque vous touchez un ennemi avec toutes les balles tirées, vous augmentez le taux de coup critique et les dégâts critiques de l’arme à feu pour cette attaque. Lorsque vous infligez des dégâts critiques à un ennemi, vous bénéficiez de la capacité unique de l’arme : Amplification.

Dévotion de Nazeistra

NEXON

ATQ de l’arme : 400

: 400 Cadence de tir : 150

: 150 Vitesse de rechargement : 1,5 secondes

: 1,5 secondes Portée efficace : 25 mètres

: 25 mètres Fanatisme : Lorsque vous touchez le point faible d’un ennemi, vous lui infligez la capacité unique Marque de la Dévotion. Si vous touchez un allié, vous dépensez des PM pour restaurer son bouclier. Si vos PM actuels sont inférieurs au coût en PM, cet effet ne se déclenche pas.

Bien que cela puisse sembler être un choix inhabituel pour Enzo, ce pistolet est excellent pour un build axé sur l’amplification de ses compétences de support. Grâce à son passif Fanatisme, toucher un allié restaurera leur bouclier au coût de vos PM. Cela lui donne encore plus de portée pour protéger ses alliés, tout en infligeant le statut Marque de la Dévotion sur leurs ennemis.

L’article continue après la publicité

Explication des compétences d’Enzo

Nexon Games

Tirs de soutien (Passive) : Enzo confère Tirs de soutien aux alliés proches, ce qui augmente leur capacité de munitions maximum. L’efficacité de cet effet augmente légèrement en fonction du nombre de Légataires Enzo au sein du groupe. L’efficacité augmente lorsqu’Enzo désarme la sécurité de la cache cryptée, ce qui augmente également les récompenses.

(Passive) : Enzo confère Tirs de soutien aux alliés proches, ce qui augmente leur capacité de munitions maximum. L’efficacité de cet effet augmente légèrement en fonction du nombre de Légataires Enzo au sein du groupe. L’efficacité augmente lorsqu’Enzo désarme la sécurité de la cache cryptée, ce qui augmente également les récompenses. Réapprovisionnement : Enzo génère à l’endroit choisi une réserve de munitions qui octroie des munitions aux alliés proches. Chaque allié peut se servir une seule fois de la réserve de munitions, qui disparaît lorsque tout le monde l’a utilisée ou à la fin du temps imparti.

: Enzo génère à l’endroit choisi une réserve de munitions qui octroie des munitions aux alliés proches. Chaque allié peut se servir une seule fois de la réserve de munitions, qui disparaît lorsque tout le monde l’a utilisée ou à la fin du temps imparti. Drone explosif : Propulse un drone explosif vers l’avant. Le drone explosif explose dès qu’il rencontre un ennemi ou un obstacle et inflige des dégâts.

: Propulse un drone explosif vers l’avant. Le drone explosif explose dès qu’il rencontre un ennemi ou un obstacle et inflige des dégâts. Armure de combat optimisée : Enzo invoque une radio de récupération de bouclier. Lors de la première invocation de la radio de récupération de bouclier, celle-ci restaure le bouclier énergétique d’Enzo d’un certain montant, puis continue sa régénération par le biais de l’effet Armure de combat optimisée.

: Enzo invoque une radio de récupération de bouclier. Lors de la première invocation de la radio de récupération de bouclier, celle-ci restaure le bouclier énergétique d’Enzo d’un certain montant, puis continue sa régénération par le biais de l’effet Armure de combat optimisée. Soutien Parfait : Enzo invoque un petit drone d’approvisionnement pour lui et ses alliés. Le petit drone d’approvisionnement fournit des munitions à intervalles réguliers et confère Soutien parfait aux alliés. Le petit drone d’approvisionnement attaque les ennemis devant lui tant qu’il est actif et, lorsque la compétence se termine, il tire un missile vers l’avant qui provoque une puissante explosion à l’impact.

Vous pouvez débloquer Esiemo dans The First Descendant en l’achetant dans la boutique avec des Calibres (devise premium) ou en le recherchant auprès d’Anaïs à Albion avec les matériaux suivants :

L’article continue après la publicité

Cellules améliorées d’Enzo 499x Extracteur Monomoléculaire 292x Flectorite 58x Biogel non organique 1x Schéma des Cellules Renforcées d’Enzo 200 000 Or

Stabilisateur d’Enzo 430x Silicium 363x Nanopolymères 90x Circuit Neuronal Avancé 1x Schéma du Stabilisateur d’Enzo

Catalyseur à Spirale d’Enzo 290x Plasma Semi-permanent 408x Céramique Composite 42x Particule d’ion positif 1x Plan de Catalyseur en Spirale d’Enzo

Code d’Enzo

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage qu’Enzo ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.