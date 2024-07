La Cage à Foudre est l’une des armes Ultimes de The First Descendant, et elle est parfaite si vous voulez faire un carnage grâce à son taux de tir élevé. Consultez notre build pour ce pistolet-mitrailleur.

Comme pour tout shooter, équiper les meilleures armes est un moyen de vous garantir le succès dans The First Descendant. Son histoire principale et ses ennemis peuvent s’avérer complexes et difficiles.

Et justement, le pistolet-mitrailleur Cage à Foudre est l’une de ces armes puissantes qui vous sera utile tout au long de votre expérience de jeu. Ainsi, mettre la main dessus n’est pas une mince affaire.

Cependant, on vous dit tout sur comment débloquer la Cage à Foudre dans The First Descendant et son meilleur build.

Nexon Games

La Cage à Foudre peut être débloquée dans The First Descendant en complétant la quête secondaire de Demande de Recherche de la Cage à Foudre. Elle fait partie de la campagne et elle se débloque automatiquement au fur et à mesure de votre progression.

Pour compléter la Recherche de l’arme, collectez tous les Matériaux de Recherche suivants :

Syncytium de Polymères de Cage à Foudre : Réacteur Externe, Terre Déserte

: Réacteur Externe, Terre Déserte Fibres Synthétiques de Cage à Foudre : Mine de Kuiper, Terre Déserte

: Mine de Kuiper, Terre Déserte Nanotubes de Cage à Foudre : Brouilleur Haute Capacité, Terre Déserte

: Brouilleur Haute Capacité, Terre Déserte Schéma de Cage à Foudre : Plateforme Logistique, Terre Déserte

: Plateforme Logistique, Terre Déserte 100 000 Or

Après avoir rassemblé tous les matériaux nécessaires, allez voir la Magistère Anaïs à Albion pour commencer la Recherche. Il faudra quatre heures pour compléter la Recherche, vous pouvez donc accomplir d’autres tâches ou quêtes entre-temps.

Statistiques de la Cage à Foudre

Nexon Games

ATQ : 24

: 24 Cadence de tir : 666

: 666 Rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Portée effective : 23m

: 23m Surcharge : Lorsque vous éliminez un ennemi, la cible a un taux de chance défini de provoquer une onde de choc électrique qui inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis proches.

Les statistiques ci-dessus sont pour l’arme lorsqu’elle est au Niveau 1. Elles changent lorsque vous utilisez des modules et montez de niveau l’arme.

Le meilleur Légataire pour la Cage à Foudre

Nexon Games

La Cage à Foudre convient à tous les Légataires, vous ne ferez donc jamais d’erreur en la choisissant.

Cependant, si vous devez choisir un personnage, Bunny est le choix idéal pour cette arme. Cela est dû au fait qu’elle possède l’Attribut Électrique et que la Cage à Foudre en mode Surcharge libère une vague de choc électrique qui inflige des dégâts aux ennemis dans un rayon de trois mètres. Autant dire que cette arme complète à merveille les compétences de Bunny.

Configuration des Modules pour la Cage à Foudre

Voici les meilleurs modules pour la Cage à Foudre :

MODULE EMPLACEMENT DESCRIPTION Rainures renforcées Malachite ATQ d’arme à feu +X% Sniper Malachite ATQ d’arme à feu +X%, Taux de Critique d’arme à feu +X% Précision Almandin Taux de Critique d’arme à feu +X%, ATQ d’arme à feu +X% Concentration accrue Almandin Dégâts Critiques d’arme à feu +X% Munitions de soutien concentrées Céruléen Munitions par chargeur +X%, Dégâts Critiques d’arme à feu +X% Analyse des points faibles Malachite Dégâts au Point Faible +X%, Taux de Critique d’arme à feu +X% Rechargement réfléchi Céruléen Modificateur du Temps de Rechargement +X%, Dégâts Critiques d’arme à feu +X% Déferlante de Balles Xantique Taux de Tir +X% Stabilisateur de Concentration Rutile Recul -X%, Dégâts Critiques d’arme à feu +X%

Voilà, vous savez tout sur la Cage à Foudre et comment tirer le meilleur parti de ce pistolet-mitrailleur puissant dans The First Descendant.

Vous souhaitez en savoir plus sur The First Descendant ? Faites le bon choix de Légataire grâce à notre tier list des personnages, puis découvrez notre classement des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.