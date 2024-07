Esiemo est l’un des premiers nouveaux personnages à être sorti dans The First Descendant après le lancement officiel du jeu, et il peut être un distributeur de dégâts incroyablement puissant avec le meilleur build.

Si vous cherchez un Légataire explosif qui demande du temps pour être maîtrisé, mais dont le potentiel de dégâts est surpassé par peu d’autres personnages, alors Esiemo est votre homme. Voici tout ce que vous devez savoir sur les modules, réacteurs, armes et composants externes qui lui correspondent le mieux, ses compétences et comment le débloquer.

Configuration des Modules

Emplacement Module Description 1 (Module de Compétence) Bombe combinée Détoner une bombe attachée crée des explosifs supplémentaires à l’emplacement détoné. 2 Accélérateur d’archéo Modifie la portée et la vitesse des compétences. 3 Bouclier renforcé Augmente votre Bouclier Max. 4 Spécialiste du feu Augmente la Puissance de Compétence de vos compétences de Feu. 5 Extension de Compétence Augmente la portée d’effet de vos compétences. 6 Feu focalisé Améliore la Puissance de Compétence de vos compétences de Feu et réduit légèrement les temps de recharge. 7 (Module Secondaire) Griffe Double Change votre Attaque Secondaire en une attaque à double griffe. Augmente la Capacité de Module Max. 8 Maîtrise de compétence Augmente le taux critique des compétences. 9 DÉF renforcée Augmente votre DÉF. 10 PV augmentés Augmente votre PV max. 11 Manuel de Technique Toucher une compétence inflige une portion de vos PV max en tant que dégâts supplémentaires à la cible. Délai de recharge de 8 secondes par cible. 12 Module au choix en fonction de votre style de jeu ou du combat

Bombe Combinée est un excellent Module, car il ne change fondamentalement pas grand-chose aux compétences d’Esiemo tout en lui donnant encore plus d’explosifs pour vous amuser. Dans le même ordre d’idées, Feu focalisé et Spécialiste du Feu sont essentiels pour leur augmentation des dégâts de Feu afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de ces compétences.

J’ai constaté qu’Esiemo avait beaucoup de mal à survivre, surtout parce qu’il est l’un des seuls Légataires sans compétences pour l’aider en défense ou en guérison. Par conséquent, vous aurez besoin de DÉF renforcée et de PV augmentés pour vous assurer de pouvoir le faire entrer et sortir des combats selon vos besoins.

Réacteurs

Le Réacteur pour le meilleur build d’Esiemo dans The First Descendant est Mélange Brûlant (Burning Mixture en VO), car le meilleur build pour lui se concentre sur les dégâts d’explosion et d’Archéo.

Son attribut principal est le Feu, c’est pourquoi vous avez besoin d’un Réacteur de fey, mais il utilise des compétences de type Fusion et Tech. En conséquence, vous pouvez également envisager d’utiliser Mécaniques Brûlantes (Burning Mechanics), car cela augmentera ses dégâts Tech.

N’oubliez pas de respecter la Condition d’Optimisation du Réacteur que vous utilisez afin de tirer le meilleur parti de l’augmentation de puissance de vos compétences.

Composants Externes

Les meilleurs Composants Externes pour Esiemo augmentent son Bouclier Max, ses PV Max, la Récupération de Bouclier en Combat et la DÉF.

Chaque Légaitaire a une faiblesse, et comme nous l’avons mentionné précédemment, Esiemo peut avoir du mal à survivre dans des combats difficiles. Surtout en considérant qu’il doit parfois s’approcher des ennemis, ces Composants Externes garantiront qu’il puisse encaisser des coups plus durs.

Les meilleures armes

Les meilleures armes à utiliser avec Esiemo dans The First Descendant sont le fusil d’assaut Destin Chamboulé de Greg, le pistolet-mitrailleur la Cage à Foudre, et le lanceur Relique Restauré.

Destin Chamboulé de Greg

NEXON

ATQ : 33

: 33 Cadence de tir : 342

: 342 Vitesse de rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Portée effective : 55 mètres

: 55 mètres Altération du Destin : Lorsque vous touchez un ennemi avec un bouclier au maximum, vous avez un taux de chance défini de déclencher un bombardement sur la position de l’ennemi. Les ennemis touchés par le bombardement subissent Brûlure.

Le Destin Chamboulé de Greg peut être difficile à manier en raison de la réduction de 20% de sa précision, mais si vous touchez une cible avec un bouclier complet, vous obtenez un effet de zone massif qui s’intègre bien avec ses capacités. Cela peut ne pas être le meilleur choix pour tous les Légataires, mais c’est le meilleur choix pour Esiemo.

Cage à Foudre

Nexon Games

ATQ : 18

: 18 Cadence de tir : 666

: 666 Rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Portée effective : 23m

: 23m Surcharge : Vaincre un ennemi peut libérer une onde de choc électrique, infligeant des dégâts aux ennemis proches dans un rayon de 3 m.

La Cage à Foudre est une autre excellente option grâce à son onde de choc électrique, qui peut facilement le sortir de situations délicates.

Être proche des ennemis est une situation dangereuse pour n’importe quel Légataire, mais ce pistolet-mitrailleur vous donne l’avantage nécessaire pour prendre le dessus. Combinez-le avec l’Explosion d’archéo, et vous obtenez un TTK rapide.

Relique Restaurée

NEXON

ATQ : 230

: 230 Cadence de tir : 60

: 60 Rechargement : 2,5 secondes

: 2,5 secondes Portée effective : 5m

: 5m Technique Ancienne : Vous avez un taux de chance défini de tirer une munition guidée. Lorsque vous touchez un ennemi avec une munition guidée, vous avez un taux de chance défini de lui infliger Feu ancien.

La Relique Restaurée est une solide arme secondaire pour le meilleur build d’Esiemo grâce à sa capacité Technique Ancienne qui augmente les dégâts de Feu. Comme mentionné, le Feu est son attribut principal, donc cela s’accorde bien avec son style de jeu.

J’ai trouvé qu’il était préférable d’ouvrir les combats avec le Destin Chamboulé de Greg, puis de passer à la Relique Restaurée pour des dégâts supplémentaires, car le fusil tactique a besoin de boucliers complets pour déclencher sa capacité unique.

Explication des compétences d’Esiemo

Nexon Games

Habitude fortuite (Passive) : Esiemo largue une bombe lorsque son bouclier est épuisé.

Esiemo largue une bombe lorsque son bouclier est épuisé. Bombe à retardement : Esiemo lance une bombe collante droit devant. Celle-ci se fixe à l’impact, que ce soit sur un ennemi ou un obstacle.

: Esiemo lance une bombe collante droit devant. Celle-ci se fixe à l’impact, que ce soit sur un ennemi ou un obstacle. Déflagration : Esiemo fait instantanément exploser les bombes lancées. Plus il y en a, plus leurs dégâts augmentent.

: Esiemo fait instantanément exploser les bombes lancées. Plus il y en a, plus leurs dégâts augmentent. Mine téléguidée : Esiemo place une mine téléguidée sur sa position. Une fois placée, la mine téléguidée s’envole vers un ennemi situé dans son champ de détection et se fixe à lui.

: Esiemo place une mine téléguidée sur sa position. Une fois placée, la mine téléguidée s’envole vers un ennemi situé dans son champ de détection et se fixe à lui. Explosion d’archéo : Esemio charge vers l’avant et repousse les ennemis qu’il heurte en chemin. Lorsqu’il s’arrête, il inflige des dégâts aux ennemis proches et dissipe tous leurs bonus. Dès que sa compétence se termine, Esiemo entre en état de Narcissisme.

Vous pouvez débloquer Esiemo dans The First Descendant en l’achetant dans la boutique avec des Calibres (devise premium) ou en le recherchant auprès d’Anaïs à Albion avec les matériaux suivants :

Cellules améliorées d’Esiemo Flectorite x292 Alliage à Mémoire de Forme x462 Biometal Déformé x76 Schéma des Cellules améliorées d’Esiemo x1 200 000 Or

Stabilisateur d’Esiemo Céramique composite x408 Bobine de chargement inversé x455 Biogel Organique x26 Schéma du Stabilisateur d’Esiemo x1 200 000 Or

Catalyseur à Spirale d’Esiemo Plasma Semi-permanent x290 Nanopolymères x363 Biometal Spécialisé x46 Schéma du Catalyseur à Spirale d’Esiemo x1 200 000 Or

Code d’Esiemo

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage qu’Esiemo ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.