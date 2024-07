Viessa est l’un des personnages de départ que vous pouvez choisir dans The First Descendant, et avec le bon build, ses pouvoirs de froid peuvent infliger des débuffs puissants aux ennemis. Suivrez notre guide, on vous dit tout.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les modules, réacteurs, armes et composants externes qui correspondent le mieux à Viessa, ses compétences et comment le débloquer.

Configuration des Modules

EMPLACEMENT MODULE DESCRIPTION 1 (Module compétence) Sang-Froid Conversion de compétence Chemin de Glace – Puissance de compétence augmentée lorsque Chemin de Glace est actif, diminue le coût en PM et le temps de recharge de la compétence. Ne crée plus Chemin de Glace. 2 Compétence optimale Augmente drastiquement la puissance des compétences en échange d’un léger accroissement des temps de recharge. 3 Agonie Augmente les PM max et la défense. 4 Équilibre Augmente les Boucliers Max, diminue le coût des compétences. 5 Victoire Psychologique Réduit les dégâts reçus, augmente les PM. Fusion focalisée Augmente le modificateur de compétence Fusion, diminue les temps de recharge. 7 (Module secondaire) Extension de Compétence Augmente la portée des effets des compétences. 8 Molécule Polygénique Augmente toutes les résistances (Cela peut être remplacé par des modules spécifiques à la résistance contre des boss spécialisés dans certains éléments). 9 Module de sous-attaque chargé au choix Quel que soit le module d’attaque secondaire que vous prenez, assurez-vous qu’il est au maximum pour obtenir plus d’emplacements de module. À vous de choisir l’attaque de mêlée que vous souhaitez. 10 Lance et Bouclier Augmente la défense et la puissance des compétences. 11 Bouclier renforcé Augmente le Bouclier Max. 12 PV Augmentés Augmente les PV Max.

Sang-Froid permet d’obtenir un temps de recharge et un coût en PM plus bas pour Chemin de Glace, ce qui vous permet de spammer Éclats de Glace beaucoup plus souvent. Il s’agit plutôt d’un build de type “run-and-gun” (cours-et-tire) qui vous rendra vraiment plus robuste et vous permettra de passer en solo certains des contenus les plus difficiles.

Si vous cherchez à affronter certains boss, vous pouvez envisager de changer les modules, mais ce build est idéal pour terminer rapidement les missions et farmer le butin que vous souhaitez sans trop de difficultés.

Réacteurs

Le meilleur réacteur à utiliser avec Viessa est le Mécanique de Glace (Frozen Mechanics), car il booste les types de compétences Fusion et Froid, qui sont sa spécialité.

Vous pouvez également envisager des réacteurs qui augmentent les dégâts technologiques. Assurez-vous que quel que soit le réacteur que vous choisissez, vous répondez à la Condition d’Optimisation pour un bonus plus important.

Composants externes

Bien que vous souhaitiez les statistiques typiques de tank comme la Défense, le Bouclier Max et les PV, la récupération de Bouclier et de PV, etc., vous devriez vous concentrer sur la récupération de PM à la fois en combat et hors combat. Obtenir suffisamment de PM pour rester dans le combat sans avoir à dépendre des drops de PM aléatoires des ennemis est essentiel.

Voici les statistiques les plus importantes à rechercher :

PM Max

Récupération de PM en combat

Bouclier Max

Récupération de Bouclier en combat

Étant donné que Viessa veut rester au corps à corps presque tout le temps, récupérer des ressources en plein combat est essentiel. De plus, si vous devez choisir entre la récupération de santé et de bouclier, optez toujours d’abord pour le bouclier. Vous pouvez trouver des drops de santé, mais les drops de bouclier n’existent pas.

Les meilleures armes

Le fusil à rayon Clairvoyance, le pistolet-mitrailleur Cage à Foudre et le fusil de Précision Épée de Rémanence sont les meilleures armes à utiliser avec Viessa dans The First Descendant.

Cage à Foudre

Nexon Games

ATQ : 18

: 18 Cadence de tir : 666

: 666 Rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Portée effective : 23m

: 23m Surcharge : Vaincre un ennemi peut libérer une onde de choc électrique, infligeant des dégâts aux ennemis proches dans un rayon de 3 m.

La Cage à Foudre s’avère être l’un des meilleurs choix d’arme dans le jeu, et cela ne fera pas exception en jouant avec le meilleur build pour Viessa. Sa cadence de tir élevée et sa Surcharge signifient que si vous êtes submergé, vous pourrez vous en sortir rapidement.

J’ai trouvé que ses dégâts élevés améliorent les capacités de dégâts de zone et de dégâts continus de Viessa, et les ennemis ont été rapidement éliminés avant de devenir un réel problème.

Clairvoyance

NEXON

ATQ : 23

: 23 Cadence de tir : 399

: 399 Vitesse de rechargement : 2.2 secondes

: 2.2 secondes Portée effective : 35m

: 35m Aberration de l’au-delà : Lorsque vous touchez un ennemi avec un rayon de niveau 2, vous lui infligez Œil du Néant. Lorsque vous touchez un ennemi avec un rayon de niveau 3, vous lui Infligez Glace-sang. Cet effet est similaire à l’effet Engelures disponible dans d’autres modes.

L’effet Glace-Sang de ce fusil à rayon s’harmonise bien avec les Entraves de Glace de Viessa, car il contribue à ralentir les ennemis et à les éliminer plus facilement.

L’effet de niveau 3 d’Aberration de l’au-delà peut réduire la vitesse, ce qui complète encore plus ses compétences. Cependant, attention : j’ai trouvé que vous devez avoir une assez bonne précision pour tirer le meilleur parti de cette arme.

Épée de Rémanence

NEXON

ATQ : 240

: 240 Cadence de tir : 66

: 66 Rechargement : 2,5 secondes

: 2,5 secondes Portée effective : 55m

: 55m Faucheuse cauchemardesque : Lorsque vous touchez le point faible de l’ennemi, vous lui infligez l’effet unique Propagation de la mort. Lorsque vous touchez un commandant ennemi ou un Colosse, vous augmentez le taux de coup critique des armes à feu et appliquez l’effet à l’attaque.

Le Fusil de Précision Épée de Rémanence est une excellente option pour augmenter les dégâts de Viessa grâce à sa capacité à accumuler les dégâts critiques. Elle a tendance à avoir du mal avec les dégâts à cible unique, donc l’Épée de Rémanence est un excellent choix pour compenser cela.

Explication des compétences de Viessa

Nexon Games

Sphère de Glace (Passive) : Crée une sphère de glace qui gravite autour d’elle lorsqu’elle inflige Entraves de glace aux ennemis, proportionnellement au niveau de l’effet. La sphère de glace vole automatiquement vers les ennemis à proximité et inflige des dégâts à sa cible et son environnement.

(Passive) : Crée une sphère de glace qui gravite autour d’elle lorsqu’elle inflige aux ennemis, proportionnellement au niveau de l’effet. La sphère de glace vole automatiquement vers les ennemis à proximité et inflige des dégâts à sa cible et son environnement. Éclats de Glace : Projette des éclats de glace explosifs, ce qui inflige des dégâts et Entraves de glace aux ennemis dans la zone touchée.

: Projette des éclats de glace explosifs, ce qui inflige des dégâts et Entraves de glace aux ennemis dans la zone touchée. Chemin de Glace : Augmente la vitesse de course et le bouclier, et crée des couches de glace aux pieds de Viessa. Les ennemis qui les touchent subissent l’effet Entraves de glace.

: Augmente la vitesse de course et le bouclier, et crée des couches de glace aux pieds de Viessa. Les ennemis qui les touchent subissent l’effet Entraves de glace. Coup de Froid : Libère un arc d’air froid devant elle qui inflige des dégâts et l’effet Entraves de glace.

: Libère un arc d’air froid devant elle qui inflige des dégâts et l’effet Entraves de glace. Blizzard : Crée une tempête de neige qui explose peu à peu, infligeant des dégâts et l’effet Entraves de glace aux ennemis pris dedans.

En jouant avec Viessa, vous voudrez vous concentrer sur l’utilisation de vos compétences pour toucher autant d’ennemis que possible, car Entrave de Glace s’empile jusqu’à cinq fois – ralentissant l’ennemi à chaque fois.

Éclats de Glace et Coup de Froid ont des temps de recharge très courts, vous devez donc également vous assurer de bien gérer vos PM pour pouvoir utiliser les deux de manière cohérente. En conséquence, vous ne serez certainement jamais submergé par les ennemis.

Viessa peut être choisie comme l’un des personnages de départ, ou vous pouvez collecter les matériaux suivants nécessaires pour la rechercher auprès d’Anaïs :

Cellules Améliorées de Viessa Repton x422 Plasma Semi-permanent x290 Batterie de Plasma à Fusion x40 Schéma des Cellules Améliorées de Viessa x1

Stabilisateur de Viessa Matériau de Revêtement x239 Extracteur Monomoléculaire x499 Activateur carbonique commun x14 Schéma du Stabilisateur de Viessa x1

Catalyseur à spirale de Viessa Superfluide x571 Durcisseur x386 Biométal artificiel synthétisé x99 Schéma du Catalyseur à Spirale de Viessa x1

400 000 Or

Code de Viessa

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage que Viessa ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.