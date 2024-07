Le meilleur build pour Gley dans The First Descendant : compétences, armes…

Gley est un Légataire extrêmement efficace dans The First Descendant, en particulier contre les boss. Voici le build que nous recommandons et qui inclut les meilleurs modules, compétences, arme et réacteur à utiliser.

Comme Jayber, Gley est aussi une spécialiste du soutien avec un style de jeu Attribut Neutre, ce qui signifie qu’elle doit compter sur ses compétences pour se frayer un chemin à travers les ennemis. Actuellement, Gley est au top de notre tier list des meilleurs personnages.

Soyons honnêtes cependant, Gley n’est pas idéale pour les débutants. Elle peut être un peu intimidante, car l’une de ses capacités augmente considérablement les dégâts infligés aux pris d’une régénération de santé diminuée. Gley est donc un personnage à double tranchant, dont la maitrise demande du temps et de l’implication.

Configuration des Modules

SLOT MODULE DESCRIPTION 1 Singularité focalisée Modificateur de puissance de compétence singulière +17%, temps de recharge des compétences -6.1% 2 Prolongement de Compétence Durée des compétences +9%, s’applique uniquement à certaines compétences pour chaque Descendant 3 Fortitude Coût des compétences -4% 4 Coup de poing électrifié Remplace votre attaque secondaire par un coup de poing électrique et augmente la capacité maximale des modules 5 Maîtrise de la Singularité Puissance de compétence +12%, Modificateur de puissance de compétence singulière +6% 6 Doigts Lestes Temps de recharge des compétences -6% 7 Durée optimale Temps de recharge des compétences -4%, PV max +13%. 8 DÉF renforcée DÉF +16%

Réacteurs

Les meilleurs Réacteurs pour Gley sont ceux qui se concentrent sur le boost de puissance des Compétences et le boost de puissance des attaques secondaires. Ils augmentent considérablement ses dégâts, ce qui est crucial lors des combats de boss et des missions du Néant.

Gley peut être assez agressive grâce à sa capacité de Frénésie, c’est pourquoi vous devez trouver des réacteurs qui augmentent ses dégâts et rendent son état de Frénésie encore plus léthal.

Composants externes

Les meilleurs composants externes pour le build de Gley dans The First Descendant sont ceux avec les statistiques suivantes :

Récupération de PV

DÉF

PV max

Ces composants sont basés sur le RNG, ce qui signifie que vous ne trouverez pas toujours ceux ayant toutes les statistiques mentionnées ci-dessus. Cependant, continuez à chercher car vous ne savez jamais quand vous trouverez les composants externes parfaits.

Vous n’avez pas besoin d’équiper des composants ayant une statistique de bouclier max, car Gley n’en utilise pas, ce serait donc inutile.

Meilleures armes

Scarabée Bleu (Blue Beetle)

NEXON

ATQ : 62

: 62 Cadence de tir : 199

: 199 Rechargement : 2 secondes

: 2 secondes Arcane Wave : en utilisant une compétence Fusion, à une chance d’accorder Arcane Energy. Utiliser une compétence Singular a une chance d’accorder Purification.

Le Fusil éclaireur Scarabée Bleu offre d’excellents boost à Gley, et ces buffs sont activés lors de l’utilisation de compétences Fusion et Singular, ce qui est une aubaine pour notre Légataire. Le buff Arcane Wave confère ainsi une augmentation de DPS et un peu de portée supplémentaire.

Éradicateur (Smithereens)

NEXON

ATQ : 20

: 20 Cadence de tir : 150

: 150 Rechargement : 1,6 secondes

: 1,6 secondes Fearlessness : En touchant l’ennemi avec toutes les balles, augmente le taux de coup critique de l’arme à feu et les dégâts de coup critique de cette attaque. En infligeant un coup critique à un ennemi, accorde l’aptitude unique Amplification.

La compétence Frénésie de Gley couplée au burst colossal de ce fusil de chasse permettent à Gley d’anéantir ses ennemis en un claquement de doigt.

Compétences

Nexon Games / Dexerto

Soif (Passive) : Gley génère des sphères de vie lorsqu’elle tue ses ennemis. Elle se soigne et accroît son pouvoir de vie lorsqu’elle absorbe des sphères de vie.

(Passive) : Gley génère des sphères de vie lorsqu’elle tue ses ennemis. Elle se soigne et accroît son pouvoir de vie lorsqu’elle absorbe des sphères de vie. Frénésie : Utilise des PV pour passer en mode Fureur. Dans ce mode, l’ATQ et la perforation des armes longue distance augmentent.

: Utilise des PV pour passer en mode Fureur. Dans ce mode, l’ATQ et la perforation des armes longue distance augmentent. Siphon de vie : Inflige des dégâts aux ennemis proches et restaure les PV. En mode Fureur, les dégâts augmentent. En mode normal, les dégâts infligés par les ennemis sont réduits pendant un certain temps.

: Inflige des dégâts aux ennemis proches et restaure les PV. En mode Fureur, les dégâts augmentent. En mode normal, les dégâts infligés par les ennemis sont réduits pendant un certain temps. Augmentation Sensorielle : Lorsque Gley est en état de Frénésie, l’augmentation sensorielle lui confère temporairement une réserve illimitée de munitions. Lorsqu’elle est dans son état normal, elle augmente sa vitesse de déplacement, sa récupération de PV et le nombre de sphères de vie générées.

: Lorsque Gley est en état de Frénésie, l’augmentation sensorielle lui confère temporairement une réserve illimitée de munitions. Lorsqu’elle est dans son état normal, elle augmente sa vitesse de déplacement, sa récupération de PV et le nombre de sphères de vie générées. Massacre : Gley change d’arme et brandit Massacre. Lorsqu’elle est en état de Frénésie, les dégâts de ses compétences augmentent et les ennemis touchés sont étourdis.

Lorsque Gley est en état de Frénésie, son ATQ de feu et sa pénétration augmentent, mais sa récupération de PV diminue. Cela signifie qu’elle est vulnérable aux attaques, surtout lorsqu’elle affronte des boss, mais cela peut être contrebalancé avec un Légataire comme Ajax dans l’équipe. La Barrière orbitale d’Ajax arrêtera et déviera toutes les attaques des ennemis.

Sa deuxième compétence incontournable est Augmentation Sensorielle. Elle réagit différemment en état de Frénésie et en état normal. Il est donc primordial de savoir reconnaitre les situations où il est préférable de booster vos dégâts, ou au contraire votre survie.

Cellules améliorées de Gley

Fragment de Monade x246

Silicone x430

Feuille métallique refroidissante x40

Schéma des cellules améliorées de Gley

200,000 Or

Stabilisateur de Gley

Accélérateur de métal x519

Flectorite x292

Activateur carbonique complexe x60

Schéma du stabilisateur de Gley x1

200,000 Or

Catalyseur à spirale de Gley

Nanopolymères x363

Céramique composite x408

Biometal artificiel synthétisé

Schéma du catalyseur à spirale de Gley x1

Code de Gley

Après avoir rassemblé les matériaux, vous pouvez parler à Anaïs dans les montagnes d’Albion pour accéder à l’Institut de Recherche. Là, vous pourrez fabriquer chaque Légataire pour lequel vous avez les matériaux.

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage que Gley ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.