Le meilleur build pour Valby dans The First Descendant : compétences, armes…

The First Descendant propose de nombreux personnages à débloquer, et Valby est une excellente option si vous souhaitez une Légataire aux dégâts létaux qui peut contrôler de grands groupes d’ennemis.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les modules, réacteurs, armes et composants externes qui lui correspondent le mieux, ses compétences et comment le débloquer.

Configuration des Modules

EMPLACEMENT MODULE DESCRIPTION 1 (Compétence) Jeux Aquatiques Conversion de la compétence Balle à Bulle. Crée une zone rectangulaire. 2 Prolongement de compétence Portée de l’effet de compétence + 12%, s’applique uniquement à certaines compétences pour chaque Légataire. 3 Extension de compétence Durée de la compétence +9%, s’applique uniquement à certaines compétences pour chaque Légataire. 4 PV augmentés PV Max +22%. 5 Accélérateur de PM Durée de la compétence +5%, PM Max +3,7%. 6 Conservation Optimale Réduit le coût global des capacités. 7 (Sous-Compétence) Griffe Double Augmente les dégâts et la vitesse d’attaque des attaques de mêlée. 8 Doigts Lestes Réduction du temps de recharge des compétences -6%. 9 Fortitude Réduction du coût des compétences -4%. 10 Technicien Modificateur de puissance de compétence +13%. 11 Bouclier Renforcé Bouclier Max +15%. 12 Accélérateur d’archéo Modificateur de portée et de vitesse des compétences.

Dans The First Descendant, Valby est un personnage polyvalent qui peut facilement dominer le champ de bataille grâce à sa haute mobilité et ses puissantes compétences à effet de zone. Puisque son élément de prédilection est l’Eau, vous devrez donc prioriser des Modules comme Jeux Aquatiques, Extension de Compétence, et Prolongement de Compétence pour augmenter la durée et la portée de ses compétences les plus puissantes.

De plus, équiper Doigts Lestes et Accélérateur d’archéo vous permettra de réduire considérablement les temps de recharge de ses compétences pour les utiliser autant que nécessaire.

Réacteurs

Les réacteurs jouent un rôle crucial dans l’amélioration des performances de Valby, vous devriez donc vous concentrer sur la puissance de compétence et la puissance des attaques secondaires pour augmenter les dégâts de ses compétences à effet de zone.

Vous pouvez également équiper tout ce qui renforce les compétences Dimension ou Fusion.

Composants externes

Les meilleurs composants externes à utiliser avec Valby dans The First Descendant augmentent les Boucliers, les PV, la récupération des PV et la Défense.

Valby inflige des dégâts continus à effet de zone et elle doit conserver sa mobilité pour foncer sur de grands groupes d’ennemis sans perdre sa capacité à esquiver rapidement les attaques lourdes. Pour maximiser son potentiel, se concentrer sur des composants externes qui augmentent ses Boucliers et ses PV est excellent pour rendre son build global plus robuste.

Les meilleures armes

Les meilleures armes pour Valby sont le pistolet-mitrailleur Cage à Foudre et le fusil de précision Épée de Rémanence.

Pistolet-mitrailleur Cage à Foudre

Nexon Games

ATQ : 18

: 18 Cadence de tir : 666

: 666 Rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Portée effective : 23m

: 23m Surcharge : Vaincre un ennemi peut libérer une onde de choc électrique, infligeant des dégâts aux ennemis proches dans un rayon de 3 m.

Le Cage à Foudre est essentiel pour Valby. Il vous permettra de multiplier ses dégâts grâce à son effet Surcharge qui fonctionne très bien lorsqu’il est combiné avec l’effet Lessive de Valby qui rend les adversaires vulnérables aux dégâts électriques.

Fusil de Précision Épée de Rémanence

NEXON

ATQ : 240

: 240 Cadence de tir : 66

: 66 Rechargement : 2,5 secondes

: 2,5 secondes Portée effective : 55m

: 55m Faucheuse cauchemardesque : Lorsque vous touchez le point faible de l’ennemi, vous lui infligez l’effet unique Propagation de la mort. Lorsque vous touchez un commandant ennemi ou un Colosse, vous augmentez le taux de coup critique des armes à feu et appliquez l’effet à l’attaque.

Si vous êtes précis, vous pouvez vous concentrer sur les dégâts de Points Faibles avec l’Épée de Rémanence.

Fusil éclaireur Scarabée Bleu

NEXON

ATQ : 62

: 62 Cadence de tir : 199

: 199 Rechargement : 2 secondes

: 2 secondes Portée effective : 35m

: 35m Vague Arcanique : Lorsque vous utilisez une compétence de type Fusion, vous avez un taux de chance défini de vous octroyer la capacité unique Énergie arcanique. Lorsque vous utilisez une compétence de type Singulier, vous avez un taux de chance défini de vous octroyer la capacité unique Purification.

Donner à Valby le Fusil éclaireur Scarabée Bleu lui donne une chance d’utiliser de nombreuses compétences de fusion, renforcés par Vague Arcanique. Si vous ne voulez pas positionner Valby trop loin de l’action, cette arme à moyenne portée lui permettra d’utiliser stratégiquement ses compétences a effet de zone et de s’occuper des ennemis de près.

Explication des compétences de Valby

Nexon Games

Absorption d’Eau (passif) : Lorsque Valby utilise des compétences en se tenant sur l’eau, le coût en PM de ses compétences est réduit.

: Lorsque Valby utilise des compétences en se tenant sur l’eau, le coût en PM de ses compétences est réduit. Balle à Bulle : Fait rebondir une bulle vers l’avant pour créer une petite flaque là où la bulle frappe. Les ennemis dans la petite flaque subissent des dégâts continus et sont affectés par Lessive.

: Fait rebondir une bulle vers l’avant pour créer une petite flaque là où la bulle frappe. Les ennemis dans la petite flaque subissent des dégâts continus et sont affectés par Lessive. Plouf Plouf : Crée une grande flaque d’eau à l’endroit où elle se trouve, puis plonge à l’intérieur. Valby surgit ensuite à un emplacement choisi de la grande flaque. Les ennemis dans la grande flaque subissent des dégâts continus et sont affectés par Lessive.

: Crée une grande flaque d’eau à l’endroit où elle se trouve, puis plonge à l’intérieur. Valby surgit ensuite à un emplacement choisi de la grande flaque. Les ennemis dans la grande flaque subissent des dégâts continus et sont affectés par Lessive. Lessive : Valby se liquéfie. Lorsqu’elle est liquéfiée, elle ne peut pas décoller ses pieds du sol ni utiliser de compétences, mais elle peut se déplacer à travers les ennemis et sa vitesse de déplacement et sa DÉF augmentent. Lorsqu’elle se déplace en étant liquéfiée, elle crée un chemin d’eau qui inflige des dégâts continus aux ennemis et inflige Lessive.

: Valby se liquéfie. Lorsqu’elle est liquéfiée, elle ne peut pas décoller ses pieds du sol ni utiliser de compétences, mais elle peut se déplacer à travers les ennemis et sa vitesse de déplacement et sa DÉF augmentent. Lorsqu’elle se déplace en étant liquéfiée, elle crée un chemin d’eau qui inflige des dégâts continus aux ennemis et inflige Lessive. Bombe de Lessive : Change l’arme équipée en Lanceur de Bombe de Lessive. Quand le Lanceur est utilisé, une Bombe de Lessive est créée, attirant les ennemis infectés par Lessive et leur infligeant des dégâts continus.

Valby est un personnage DPS qui utilise des compétences à effet de zone basées sur l’eau pour contrôler les groupes ennemis et se concentrer sur son debuff Lessive pour infliger des dégâts continus.

Vous pouvez débloquer Valby dans The First Descendant en l’achetant dans la boutique avec 600 Calibre (devise premium) ou en la fabriquant avec les matériaux suivants :

Code de Valby

Cellules améliorées Valby Repton x422 Superfluide x571 Circuit neuronal de traitement des données x38 Schéma des cellules améliorées de Valby 200 000 Or

Stabilisateur de Valby Fragment de Monade x246 Matériau de revêtement x239 Résidu d’énergie trouble x40 Schéma du stabilisateur de Valby x1 200 000 Or

Catalyseur à spirale de Valby Accélérateur de métal x519 Durcisseur x386 Circuit neuronal crypté x32 Schéma du catalyseur à spirale de Valby x1



Après avoir rassemblé les matériaux, vous pouvez parler à Anaïs à Albion pour accéder à l’Institut de recherche. Là, vous pourrez fabriquer chaque Légataire pour lequel vous avez des matériaux.

