Sharen est le seul personnage axé sur la furtivité dans The First Descendant, de nombreux joueurs sont donc impatients d’essayer son style de jeu. Suivrez notre guide, on vous dit tout.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les modules, réacteurs, armes et composants externes qui correspondent le mieux à Sharen, ses compétences et comment le débloquer.

Configuration des Modules

EMPLACEMENT MODULE DESCRIPTION 1 (Module de compétence) – – 2 PV augmentés PV max +X% 3 Durée optimale Durée de compétence +X%, Modificateur de puissance de compétence -X% 4 Doigts lestes Temps de recharge de compétence -X% 5 Répartition temporelle Temps de recharge de compétence -X%, PV max +X% 6 Fortitude Coût de compétence -X% 7 (Module secondaire) Coup de poing électrique Modifie l’attaque secondaire chargée 8 Extension de compétence Durée de compétence +X% 9 Volonté de fer Lorsque le Bouclier est à 0%, DÉF +X% 10 Gêne anti-chaleur Résistance au feu +X 11 DÉF renforcée DÉF +X% 12 Lance et Bouclier DÉF +X%, Puissance de compétence +X%

Réacteurs

Sharen utilise des compétences de Dimension et de Fusion, mais elle a également l’Électricité comme attribut principal. Par conséquent, il est préférable d’utiliser des Réacteurs qui renforcent ces traits. Comme nous cherchons à augmenter ses dégâts, votre meilleur choix est le Mélange Picotant.

Composants Externes

Les composants externes sont toujours aléatoires et dépendent de votre chance. Pour Sharen, recherchez des composants avec ces statistiques :

Bouclier max

PV max

Récupération des PV

DÉF

Bouclier max et PV max sont les deux statistiques les plus importantes sur lesquelles vous devez vous concentrer.

Les meilleures armes

Le fusil à pompe Exécuteur, le pistolet-mitrailleur Cage à Foudre et le fusil de précision Épée de Rémanence sont les meilleures armes à utiliser avec Sharen dans The First Descendant.

Exécuteur

NEXON

ATQ : 15

: 15 Cadence de tir : 109

: 109 Rechargement : 1,65 secondes

: 1,65 secondes Portée effective : 9m

: 9m Verdict Imminent : Lorsque vous touchez un ennemi avec toutes les balles tirées, vous bénéficiez de la capacité unique Exaltation du Bourreau. Si les balles tirées ne touchent pas d’ennemis pendant que l’effet est activé, alors le niveau de l’effet baisse de 1. Au niveau maximum, tirer dissipe cet effet, que vous touchiez votre cible ou non.Au niveau maximum, l’effet augmente l’ATQ de l’arme à feu en cas de tir réussi et inflige Électrocution à l’ennemi touché. Quand vous touchez un ennemi électrocuté, vous augmentez l’ATQ de l’arme à feu et appliquez ce bonus à l’attaque.

Cage à Foudre

Nexon Games

ATQ : 18

: 18 Cadence de tir : 666

: 666 Rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Portée effective : 23m

: 23m Surcharge : Vaincre un ennemi peut libérer une onde de choc électrique, infligeant des dégâts aux ennemis proches dans un rayon de 3 m.

Épée de Rémanence

NEXON

ATQ : 240

: 240 Cadence de tir : 66

: 66 Rechargement : 2,5 secondes

: 2,5 secondes Portée effective : 55m

: 55m Faucheuse cauchemardesque : Lorsque vous touchez le point faible de l’ennemi, vous lui infligez l’effet unique Propagation de la mort. Lorsque vous touchez un commandant ennemi ou un Colosse, vous augmentez le taux de coup critique des armes à feu et appliquez l’effet à l’attaque.

Explication des compétences de Sharen

Nexon Games

Assassine (Passive) : Augmente les dégâts contre les ennemis qui n’attaquent pas Sharen.

(Passive) : Augmente les dégâts contre les ennemis qui n’attaquent pas Sharen. En état d’embuscade, vaincre un ennemi avec une compétence réinitialise le temps de recharge de Camouflage actif.

Rayon tranchant : Attaque l’ennemi avec une lame électrique, qui inflige des dégâts et l’effet Électrocution.

: Attaque l’ennemi avec une lame électrique, qui inflige des dégâts et l’effet Électrocution. Camouflage actif : Se camoufle. En cas d’attaque ou d’utilisation de compétence, le Camouflage actif prend fin immédiatement, peu importe la durée restante. À la fin du Camouflage actif, Sharen passe en mode Embuscade et les dégâts de la prochaine attaque augmentent.

: Se camoufle. En cas d’attaque ou d’utilisation de compétence, le Camouflage actif prend fin immédiatement, peu importe la durée restante. À la fin du Camouflage actif, Sharen passe en mode Embuscade et les dégâts de la prochaine attaque augmentent. Balles d’Impact : Le bras projette des explosifs intégrés vers l’avant qui étourdissent les ennemis.

: Le bras projette des explosifs intégrés vers l’avant qui étourdissent les ennemis. Dague Éclair : Vise les ennemis à portée et leur lance plusieurs couteaux, qui explosent pour leur infliger des dégâts et l’effet Électrocution.

Les compétences de Sharen s’adressent aux joueurs qui apprécient une approche plus furtive, surtout en tant que seul personnage dans The First Descendant à vraiment posséder ce type de capacités. Son style de jeu la rend assez forte en mêlée, mais elle peut être submergée par des groupes d’ennemis et n’a pas de dégâts importants contre les boss.

Vous pouvez débloquer Sharen dans The First Descendant en l’achetant dans la boutique ou en faisant des recherches auprès d’Anaïs :

Code Sharen : Désert d’Agna (Normal) – Cimetière de Caligo

: Désert d’Agna (Normal) – Cimetière de Caligo Cellules Améliorées de Sharen : Marais des Échos (Normal) – Chambre Virale

: Marais des Échos (Normal) – Chambre Virale Catalyseur à Spirale de Sharen : Désert d’Agna (Normal) – Asile

: Désert d’Agna (Normal) – Asile Stabilisateur de Sharen : Marais des Échos (Normal) – Chapelle

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage que Sharen ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.