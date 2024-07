Patch note The First Descendant du 24 juillet : nouvelle arme, Légataire Luna, monstres…

La mise à jour 1.0.4 de The First Descendant a corrigé plusieurs problèmes dans le jeu, avec des modifications de la limite de stockage et des apparitions de monstres. Il y a même des nouvelles sur la mise à jour de la semaine 5 à venir.

Le correctif 1.0.4, sorti le 24 juillet 2024, a apporté des changements majeurs pour améliorer le confort de jeu dans The First Descendant. Les principales modifications du patch concernent l’augmentation de la capacité de stockage, des apparitions supplémentaires de Fragment du Néant, des spawns de monstres et des changements de temps de recharge pour le Poste Stratégique Vulgus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, la partie la plus excitante de la mise à jour concerne les commentaires du directeur sur l’aperçu de la mise à jour de la semaine 5. C’est ici que les développeurs ont détaillé la Mer d’Émeraude, Valby Ultime – une nano combinaison qui reproduit la couleur et la texture du corps précédent de Valby.

Si cela ne suffisait pas, il y a même des détails sur Luna, la nouvelle Légataire du jeu. Voici donc tout ce qui a été publié dans les notes de patch du correctif 1.0.4 de The First Descendant.

L’article continue après la publicité

NEXON

Notes de patch du correctif 1.0.4 de The First Descendant du 24 juillet

La suite de cet article est une traduction du patch note en anglais publié par #.

L’article continue après la publicité

Améliorations du contenu

La limite de stockage des modules a été augmentée de 1000 à 1500.

Le temps de recharge pour le « Poste Stratégique Vulgus » a été réduit de 5 minutes à 1 minute.

Le temps entre les réapparitions des monstres a été augmenté, et le montant des récompenses a été ajusté au « Poste Stratégique Vulgus ».

Les Fragments du Néant tomberont désormais lors de la défaite des monstres en Opération Spéciale. Il y aura le plus de gouttes de fragment du néant à l’Opération Spéciale « Neutraliser l’Expérience du Néant ».

Utiliser l’objet « Marque d’Arrestation » obtenu en Opération Spéciale accordera dix fois la quantité habituelle d’or. Lorsque la « Marque d’Arrestation » est utilisée depuis l’onglet « consommable », elle se convertira en 100 000 or, et la « Marque d’Arrestation de Grande Valeur » se convertira en 1 000 000 or.

Commentaire du Directeur : Avec cet ajustement, le montant des récompenses au poste de ala forteresse a été réduit. Cependant, pour garantir que la « course Valby » reste un terrain de chasse populaire comme le Point d’Ambuscade et la Course Raffinée, nous avons fixé l’efficacité des récompenses beaucoup plus élevée que prévu initialement. Nous espérons fournir de nombreux spots de farming dans The First Descendant, chacun avec des caractéristiques uniques et une utilité pour différents Descendants. Au lieu de revenir à l’intention de conception originale de la course Valby, nous l’avons ajustée pour offrir une efficacité similaire à d’autres terrains de chasse à haute récompense. De plus, nous avons raccourci les temps de recharge pour tous les postes afin que les joueurs puissent les jouer plus fréquemment sans échouer délibérément et n’aient plus besoin de chercher des postes avec des temps de recharge plus courts en se déplaçant sur la carte. Nous avons également ajouté des récompenses en or aux Opérations Spéciales et ajusté 4 types de Fragments de Vide pour qu’ils soient lâchés aléatoirement, permettant aux joueurs de choisir et d’utiliser divers terrains de chasse. Grâce à des problèmes comme la Périphérie de la Forteresse et la course Valby, nous apprenons quel type de style de jeu nos joueurs apprécient. L’expérience de nettoyage et de farm des monstres a une grande valeur dans notre jeu.

L’article continue après la publicité

Aperçu de la mise à jour de la semaine 5

Bonjour, ici le Directeur de The First Descendant, Joo Min-seok. En plus des notes de patch, nous avons préparé des informations sur la mise à jour de la semaine prochaine. Veuillez l’attendre avec impatience !

L’article continue après la publicité

Mer d’Émeraude, « Valby Ultime »

Enfin, les Magistères ont achevé le projet ultime pour Valby. Cet équipement ultime, appelé « Mer d’Émeraude », a réalisé le désir de longue date de Valby. C’est une nano combinaison qui reproduit la couleur et la texture du corps précédent de Valby. Bien que recouverte d’une fine couche, Valby a l’impression de retrouver une partie longtemps oubliée d’elle-même.

L’article continue après la publicité

Modules de Modification de Valby Ultime

Vague Spirale : Remplace Balle à Bulle, qui était difficile à viser, par un projectile qui vole droit. La Vague Spirale attire les impuretés de Gloutonnerie, ce qui en fait un excellent choix pour intercepter Gloutonnerie.

: Remplace Balle à Bulle, qui était difficile à viser, par un projectile qui vole droit. La Vague Spirale attire les impuretés de Gloutonnerie, ce qui en fait un excellent choix pour intercepter Gloutonnerie. Bombe de Pression Hydro : Au lieu de « Plouf Plouf », elle saute en avant et inflige des dégâts aux ennemis autour de la zone d’atterrissage. Plus il y a d’ennemis en état de lessive, plus les dégâts sont puissants, faisant de la Bombe de Pression Hydro un coup final puissant. Au lieu de plonger dans l’eau, sautez joyeusement en avant !

Un nouveau Légataire : « Luna »

La Folle Artiste Luna est revenue à Albion après une longue performance d’errance. Le pistolet synthétiseur de Luna devient plus puissant lorsqu’il est tiré en rythme, améliorant les capacités des alliés en fonction de la performance. Lorsque Luna danse sur une musique entraînante, la puissance des compétences des alliés augmente, et en dansant sur une musique relaxante, la mentalité des alliés se rétablit et la consommation de ressources diminue. Invitez tout le monde au concert de Luna. Malheureusement pour Virgus, ce sera leur dernière scène, mais la performance de Luna ne fait que commencer !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Modules de Modification de Luna

Pas Agiles : Améliore la mobilité de Luna et amplifie la portée de l’effet de sa performance, permettant un soutien plus efficace aux alliés.

: Améliore la mobilité de Luna et amplifie la portée de l’effet de sa performance, permettant un soutien plus efficace aux alliés. Vague de Bruit : Transforme Luna d’une supportrice à une combattante. Elle se précipite vers les ennemis en rythme, infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Lorsque la jauge d’inspiration est pleine, elle invoque une scène pour récupérer la force mentale et les boucliers. Offrez aux ennemis une expérience musicale terrifiante avec la Vague de Bruit !

Gloutonnerie

Le Dévoreur mutant Gloutonnerie est un géant qui se délecte de l’Énergie du Néant. Il est équipé de systèmes pour extraire l’Énergie du Vide et d’un système de refroidissement pour refroidir la chaleur générée pendant ce processus. Pour contrer Gloutonnerie, vous avez besoin de mesures pour résister à sa performance de refroidissement et du jugement pour exploiter son tempérament gourmand. Interceptez Gloutonnerie et collectez de nouvelles armes ultimes et des composants externes.

L’article continue après la publicité

Nouvelle Arme Ultime « Pacificateur »

Lorsque la méditation est nécessaire pour apporter la paix à Ingris, la nouvelle arme ultime Pacificateur est la solution parfaite. Ce puissant canon à main est efficace même avec des tirs uniques, mais peut déchaîner une rafale de balles pour délivrer une puissante puissance de feu dans les bonnes conditions.

L’article continue après la publicité

Nouveau Module Ultime « Arche de Concrétion »

Fournit l’effet Arche de Concrétion, qui augmente la défense et la mentalité lors de l’utilisation de compétences, mais diminue la vitesse de déplacement et la puissance d’attaque. Il est particulièrement utile pour Luna et Ajax et peut être un bon choix pour les joueurs qui veulent une utilisation stable des compétences. Vos choix sont libres ; combinez divers Modules pour créer votre build unique.

L’article continue après la publicité

Équilibrages

Dans la mise à jour de la semaine 5, nous avons décidé de faire des ajustements d’équilibre pour certains Légataires et armes ultimes.

Tout d’abord, nous ajustons Valby, Blair et Freyna, qui utilisent l’AOE comme compétence principale. Nous espérons voir ces Légataires dominer plus efficacement le champ de bataille, créant de grandes zones AOE et regardant tranquillement les ennemis tomber de l’arrière. Attendez-vous à une performance améliorée pour ces Descendants à large couverture.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, il y aura des améliorations pour les armes ultimes qui augmentent la chance de coup critique et les dégâts. Héritage Durable (mitrailleuse), Jardin Secret (fusil tactique) et Dévotion de Nazeistra (canon à main) seront améliorés pour offrir une puissance de feu plus puissante avec des paramètres critiques.

En outre, le Destin Chamboulé de Greg (fusil tactique) sera ajusté pour activer son effet unique plus souvent. Nous améliorons également la fonctionnalité des armes à tir unique, permettant aux joueurs de choisir entre les modes de tir unique et de tir rapide. Veuillez l’attendre avec impatience.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, il y aura également plus d’améliorations de confort dans la mise à jour de la semaine 5 de The First Descendant. De plus, de nouveaux cosmétiques que de nombreux joueurs attendaient seront disponibles, alors soyez patients encore une semaine !