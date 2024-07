The First Descendant : le meilleur personnage à choisir pour débuter

The First Descendant ne vous donne pas accès à tous ses personnages dès le début. Vous pouvez seulement choisir parmi trois Descendants de départ, chacun ayant des pouvoirs radicalement différents sur le champ de bataille.

Lorsque vous commencez The First Descendant, vous aurez accès à trois personnages : Ajax (le héros tank avec des pouvoirs défensifs), Lepic (l’expert en DPS démolition) et Viessa (l’experte en malus et attaques de givre). Ces personnages sont intentionnellement faciles à utiliser, vous donnant l’occasion de vous familiariser avec les systèmes du jeu.

Ajax, Lepic et Viessa ont tous des attributs différents qui les rendront attrayants pour les fans de différents styles de jeu. Voici donc le meilleur personnage de départ à choisir dans The First Descendant.

Le meilleur chois pour débuter dans The First Descendant

Le choix entre Lepic et Viessa est difficile, car le style de soutien d’Ajax est préférable pour ceux qui sont plus familiers avec les mécaniques de The First Descendant.

Parmi les deux personnages restants, Lepic est le meilleur choix pour un vrai débutant, car sa compétence Échappée Belle et son style de jeu explosif relativement simple sont faciles à maîtriser et visuellement satisfaisants, surtout face à des groupes d’ennemis.

Ceux qui sont plus expérimentés avec les jeux de tir apprécieront probablement Viessa comme personnage de départ. Ses malus nécessitent un peu plus de connaissances pour être utilisés efficacement, mais ils peuvent être dévastateurs et satisfaisants à utiliser lorsqu’ils sont bien exécutés.

Forces et faiblesses d’Ajax dans The First Descendant

NEXON GAMES

Ajax est un combattant de première ligne avec des compétences de soutien, grâce au fait qu’il peut utiliser des boucliers sur le champ de bataille. Il possède également des capacités offensives, avec des malus utiles qui peuvent être infligés aux ennemis, tant que vous n’avez pas peur de vous rapprocher.

Ajax a une mécanique appelée Énergie du Néant, qui se remplit chaque fois que le joueur utilise une compétence. Une fois l’Énergie du Néant pleine, elle améliore toutes les autres compétences d’Ajax.

Pour les pouvoirs défensifs, Ajax possède Barrière Orbitale, qui est un bouclier en forme de mur, et Dimension, qui est un bouclier en forme de dôme. Lorsque l’Énergie du Néant est pleine, ces deux boucliers renvoient à l’ennemi une partie des dégâts reçus.

Pour les pouvoirs offensifs, Ajax dispose d’Expulsion, qui repousse les ennemis, et de Marche du Néant, qui est un saut écrasant pouvant étourdir les ennemis. N’oubliez pas que ces deux capacités ont une courte portée, vous devez donc être prudent lorsque vous les utilisez avec peu de santé.

Ajax est le meilleur choix pour les fans de jeux de tir plus expérimentés. Ses compétences nécessitent que le joueur s’occupe de ses coéquipiers et du flux de la bataille afin d’utiliser au mieux ses boucliers pour maintenir tout le monde en vie.

Forces et faiblesses de Lepic dans The First Descendant

NEXON GAMES

Lepic est un personnage DPS complet qui utilise l’élément feu avec ses explosifs. À l’exception de sa compétence passive, le style de jeu de Lepic consiste à combiner ses quatre compétences offensives en une courte rafale de feu qui peut infliger une tonne de dégâts.

La compétence Grenade de Lepic lance un explosif vers l’ennemi, tandis que Surarmement donne à ses balles un effet de Brûlure qui inflige des dégâts constants à l’endroit où elles frappent. Ces deux compétences peuvent être renforcées par Surpuissance, bien que cette dernière brûle des points de mana (PM) tant qu’elle est active.

De plus, Lepic dispose de Grenade d’attraction qui utilise la gravité pour attirer les ennemis vers un point précis. Vous pouvez facilement voir le potentiel de combo ici, car la Grenade d’attraction rassemble un groupe d’ennemis, vous permettant sur eux Grenade ou Surarmement, tandis que Surpuissance est en effet.

En contraste avec ses autres compétences, la compétence passive de Lepic, Échappée Belle, est essentiellement une seconde vie. Si vous mourez, Échappée Belle vous protège de tous les dégâts pendant une courte période, avant de restaurer une partie de votre santé. Cependant, elle ne vous sauvera pas indéfiniment, car Échappée Belle a un long temps de recharge, vous serez donc extrêmement vulnérable après l’avoir utilisée.

Lepic consiste à tout faire exploser. Ses compétences sont faciles à comprendre et très efficaces dans un jeu où vous affrontez de nombreux groupes d’ennemis. Il suffit d’utiliser une poignée de compétences ensemble pour les rendre aussi efficaces que possible.

Forces et faiblesses de Viessa dans The First Descendant

NEXON GAMES

Viessa est une spécialiste des malus dont le principal gimmick implique sa compétence passive Sphère de Glace. Cette sphère flottante frappe les ennemis proches et inflige l’effet Entraves de Glace, qui fonctionne en tandem avec ses autres compétences.

Les compétences de Viessa sont centrées sur l’augmentation des niveaux d’Entraves de Glace, plus le niveau est élevé, plus leurs effets seront efficaces.

Éclats de Glace crée un rayon de dégâts qui blesse les ennemis et inflige Entraves de Glace, tandis que Coup de Froid est un arc à courte portée avec le même effet. Son mouvement le plus puissant est Blizzard, qui a une large portée, inflige une tonne de dégâts, et est encore plus puissant sur les ennemis avec Entraves de Glace.

Viessa dispose également d’un buff : Chemin de Glace. Non seulement il augmente sa vitesse de déplacement et son Bouclier, mais il crée des couches de Glace partout où elle passe, infligeant Entraves de Glace à tout ennemi qui entre en contact avec elles.

Viessa nécessite de connaître le fonctionnement de ses compétences pour jouer efficacement. Il faut savoir maximiser l’utilisation d’Entrave de Glace pour rendre ses compétences plus dommageables lorsqu’elles sont utilisées.

Pour plus d’informations sur The First Descendant, consultez la rubrique Jeux vidéo de notre site.