Le hotfix 1.0.4 de The First Descendant exauce le souhait des joueurs : “c’est un don du ciel”

Le correctif 1.0.4 de The First Descendant du 24 juillet a apporté la modification la plus demandée par les joueurs en réduisant de manière significative les temps de recharge des infiltrations d’avant-poste.

Les infiltrations d’avant-poste dans The First Descendant sont un aspect crucial du jeu. En les complétant, vous obtenez des matériaux essentiels pour améliorer votre butin et débloquer les Légataires Ultimes.

Cependant, les joueurs étaient frustrés par une période de recharge de cinq minutes après avoir terminé ces missions, ce qui rendait « le farm des Ultimes impossible ».

Ce temps d’attente obligeait les joueurs à attendre inutilement ou à utiliser des solutions de contournement comme changer de lobby ou se téléporter dans différentes zones.

En réponse, le correctif 1.0.4 de The First Descendant a réduit de manière spectaculaire le temps de recharge des missions d’avant-poste à une minute seulement. Cela permet aux joueurs de se réengager rapidement dans les missions sans recourir à des solutions de contournement.

Ce correctif a ajouté des récompenses telles que de l’Or dans les Opérations Spéciales et a revu la collecte des Fragments du Néant, que les joueurs critiquaient auparavant comme étant une corvée ennuyeuse.

Nexon Games

Le directeur de The First Descendant, Joo Min-seok, a déclaré : « Nous avons raccourci les temps de recharge de tous les avant-postes afin que les joueurs puissent y jouer plus fréquemment sans échouer délibérément et qu’ils n’aient plus besoin de chercher des avant-postes avec des temps de recharge plus courts en se déplaçant sur la carte ».

Sur Reddit, les joueurs de TFD ont chaleureusement accueilli la modification du correctif, la qualifiant de « don du ciel ».

Un joueur a affirmé : « La réduction du temps de recharge de l’avant-poste à une minute change la donne. C’est beaucoup moins pénible de ne pas avoir à sauter de région en région ».

Un autre a complimenté : « Une si belle amélioration. Plus besoin de se téléporter à l’intérieur et à l’extérieur, ce qui peut prendre du temps pour certains avant-postes éloignés des points de téléportation ».

Les développeurs de The First Descendant continuent d’impressionner la communauté en écoutant activement les retours et en mettant en œuvre les modifications demandées.

Ce correctif prouve que les développeurs ont l’intention de faire évoluer TFD avec les retours des joueurs, assurant sa croissance et son succès malgré les critiques. Ainsi, c’est sereinement que Nexon prépare la suite de The First Descendant, avec notamment la Saison 1 qui arrive très bientôt, pour s’assurer un succès à long terme.