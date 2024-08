Pré-patch note Saison 1 de The First Descendant : nouveau Légataire, Invasion, nouvelles armes…

La Saison 1 de The First Descendant est presque là et elle apportera un nouveau Descendant ainsi que du contenu narratif supplémentaire au jeu. Voici les notes de patch complètes.

La première grande mise à jour de la Saison 1 de The First Descendant approche à grands pas, avec une multitude de nouveau contenu à venir le 29 août sur toutes les plateformes. Au cours des derniers mois, les joueurs ont travaillé dur pour obtenir des Légataires Ultimes et des armes qui les aideront à combattre des ennemis plus coriaces et à capturer du butin rare.

La mise à jour « Invasion » inclut la nouvelle Légataire Hailey, Freyna Ultime, des Armes Ultimes, une nouvelle Bataille d’Interception du Néant contre le Traqueur Mortel, et un mécanisme d’avancement exclusif à la saison appelé Renforcement par Inversion.

Si vous cherchez à découvrir tout le contenu à venir, nous vous avons couvert ici avec les notes de patch complètes.

Pré-patch note complètes de la Saison 1 de The First Descendant

Nouvelle arme de Karel

Karel a préparé une nouvelle arme tactique pour sa revanche. Cette arme tactique, forgée à partir de la technologie des Ancêtres découverte par Amon, est la nouvelle stratégie de la légion de Vulgus contre les Légataires.

Nexon Games Les nouveaux Donjons d’Invasion mettront vos compétences et votre stratégie à rude épreuve.

Les Donjons d’Invasion testeront vos compétences et votre intelligence. Dès le début de la Saison d’Invasion, ces noveaux événements auront lieu quotidiennement dans deux donjons « Opération d’Infiltration Difficile ». Une fois l’invasion lancée dans un donjon, vous pourrez choisir entre « Opération d’Infiltration » ou « Invasion », chaque donjon permettant de compléter l’événement deux fois par jour.

Pour repousser les Légataires, Karel a construit un système de défense avec des mécanismes différents pour chaque légion. Ces donjons sont des défis en solo qui comportent des itinéraires, des énigmes et des stratégies différents des donjons normaux, où votre objectif est de repousser l’invasion le plus rapidement possible.

Nouvelle Légataire : Hailey Scott

Nexon Games Hailey est la nouvelle Légataire du jeu, maniant un puissant fusil de précision.

Ancienne soldat de l’unité de guérilla devenue célèbre en tant que sniper légendaire, Hailey est maintenant le nouveau membre du Corps des Légataires. Non seulement elle peut éliminer des ennemis à distance avec son Canon Sniper anti-matériel, mais elle peut aussi réduire rapidement sa température corporelle pour libérer du Gel lorsque les émotions montent.

Bien qu’Hailey admire Viessa, qui peut manipuler le Gel à volonté, et qu’elle soit une sniper impitoyable sur le champ de bataille, elle est aussi une héroïne au grand cœur qui adore créer des cristaux de neige et apporter des sourires aux visages des enfants. Voici toutes ses attaques et capacités :

Balle Cryo : Tire instantanément une Balle Cryo qui suit automatiquement l’ennemi, inflige des dégâts et applique le statut « Cryo » qui inflige des Dégâts Additionnels en plus des Dégâts d’Arme à Feu d’Hailey.

: Tire instantanément une Balle Cryo qui suit automatiquement l’ennemi, inflige des dégâts et applique le statut « Cryo » qui inflige des Dégâts Additionnels en plus des Dégâts d’Arme à Feu d’Hailey. Piège Tempête : Tire un Rayon Glacial qui libère un Vortex de Gel autour de vous et repousse les ennemis. Applique « Cryo » aux ennemis qui subissent des dégâts.

: Tire un Rayon Glacial qui libère un Vortex de Gel autour de vous et repousse les ennemis. Applique « Cryo » aux ennemis qui subissent des dégâts. Fureur Froide : La Vitesse de Déplacement d’Hailey diminue progressivement, mais son taux de Coup Critique d’Arme à Feu et de Compétence, ainsi que la Pénétration d’Arme à Feu, augmentent considérablement.

: La Vitesse de Déplacement d’Hailey diminue progressivement, mais son taux de Coup Critique d’Arme à Feu et de Compétence, ainsi que la Pénétration d’Arme à Feu, augmentent considérablement. Zénith : Remplace l’arme d’Hailey par son Arme Unique, le Canon Sniper anti-matériel. La Pénétration du Canon Sniper anti-matériel et l’ATQ d’Arme à Feu augmentent grandement et infligent des dégâts supplémentaires de compétence de Gel. Récupère des PM en attaquant avec succès les Points Faibles et réduit le temps de recharge plus vous avez de balles restantes à la fin de la compétence.

Renforcement par Inversion pour la progression de saison

Les Légataires ont connu un changement dans leur Archéo après avoir été en contact plusieurs fois avec les Cœurs de Fer. Leur Archéo a commencé à puiser de l’énergie d’un Cœur de Fer détruit. En embrassant cette énergie comme source de force, les Légataires peuvent désormais acquérir de nouvelles capacités grâce aux Renforcements par Inversion.

Chasse : Améliore les Statistiques de base du Descendant.

: Améliore les Statistiques de base du Descendant. Attribut : Améliore la Résistance aux Attributs du Légataire.

: Améliore la Résistance aux Attributs du Légataire. Récupération : Améliore la Récupération du Légataire.

: Améliore la Récupération du Légataire. Survie : Reçoit un bonus de défense qui s’active sous certaines conditions.

: Reçoit un bonus de défense qui s’active sous certaines conditions. Saison : Reçoit un effet utile pour les Donjons d’Invasion.

Le Renforcement par Inversion est un système de progression qui ne dure que pour la saison. Vous pouvez apprendre l’Effet de Renforcement par Inversion en utilisant la « Particule de Cœur de Fer », que vous pouvez obtenir en terminant les donjons d’Invasion ou en étant actif dans les Champs de Difficulté Difficile. Vous pouvez choisir trois des effets qui ont été débloqués.

Lorsque vous débloquez les quatre effets d’une ligne, vous acquérez automatiquement l’Effet de Collection de cette ligne. Les Effets de Collection sont des effets passifs qui sont toujours appliqués pendant la saison. Cela signifie que si vous débloquez tous les effets de Renforcement par Inversion, vous pouvez utiliser 3 Effets Sélectionnés et 5 Effets de Collection de chaque ligne en combat.

L’éveil de Freyna, Freyna Ultime

Nexon Games Une nouvelle histoire pour Freyna sera introduite et Freyna Ultime sera disponible.

Encore hantée par le jour de l’Incident de la Salle 0, le traumatisme de Freyna a figé le temps. Dans la Saison 1, nous découvrons l’histoire de Freyna qui, isolée, demeure en deuil. Cette histoire vous plongera dans l’esprit tourmenté d’une héroïne accablée par la culpabilité et la haine, survivante solitaire après avoir échoué à sauver son amour et ses camarades.

Parviendra-t-elle à surmonter son traumatisme ? Vous découvrirez ensuite Freyna Ultime, qui a dépassé ses limites. Des Modules de Modification exclusifs lui sont également dédiés.

Les futurs Légataires Ultimes seront ajoutés avec les mises à jour saisonnières et à mesure que les histoires des Légataires et la tradition de The First Descendant se développeront. Après la Saison 1, Freyna Ultime, la prochaine mise à jour des Descendants Ultimes sera lancée progressivement, en commençant par les premiers Légataires à rejoindre le Corps.

Nouvelles Armes Ultimes

Nexon Games

Excava : Une Arme Ultime puissante et polyvalente, ce Fusil d’assaut arrive avec cette mise à jour. Également disponible en tant que récompense gratuite du Passe de Combat, Excava charge la tension en attaquant les ennemis et utilise la tension chargée pour tirer des Grenades Énergétiques.

: Une Arme Ultime puissante et polyvalente, ce Fusil d’assaut arrive avec cette mise à jour. Également disponible en tant que récompense gratuite du Passe de Combat, Excava charge la tension en attaquant les ennemis et utilise la tension chargée pour tirer des Grenades Énergétiques. Veilleur de Givre : Acquis par le gameplay, ce Fusil de Reconnaissance réduit la Résistance au Gel d’un ennemi et augmente les Dégâts de Compétence de Gel chaque fois que vous touchez l’ennemi à longue distance. C’est une arme parfaite pour Viessa ou Hailey qui utilisent des compétences d’attribut de Gel.

La menace plane sur Ingris : la Bataille d’Interception contre le Traqueur Mortel

Les Colosses menacent toujours Ingris derrière le Mur Dimensionnel, et il est temps de rencontrer le Colosse le plus puissant de la Saison 1, le Traqueur Mortel.

Le Traqueur Mortel émerge de l’obscurité et libère des attaques basées sur le poison et la peur. Traquant les Descendants dans l’obscurité du Néant, le Traqueur Mortel est plus redoutable que tout autre Colosse que vous avez intercepté. Vous devez retourner dans le Néant pour protéger Ingris de cette menace. Résolvez le mystère enveloppé dans l’obscurité et interceptez le Traqueur Mortel.

Opération d’Infiltration de Difficulté Max et ETA-0

Dans la Saison 1, la Difficulté Max des Opérations d’Infiltration sera ajoutée. C’est un terrain d’entraînement pour tester et peaufiner vos builds optimisés. Formez une équipe ou défiez-vous dans des Opérations d’Infiltration plus difficiles en matchmaking public. Prouvez la force des Légataires et obtenez du butin qui ne peut être acquis que dans des Opérations d’Infiltration plus difficiles.

En plus de cela, un mystérieux marchand, ETA-0, visite Albion. À chaque visite, il arrive avec une variété de produits qui peuvent être achetés avec une monnaie exclusive. Armes Ultimes, Schémas, et occasionnellement des consommables difficiles à trouver, ne manquez pas de visiter ETA-0.

Calendrier de la mise à jour de la Saison 1 : Invasion

Tout le contenu sera mis à jour progressivement au cours de la Saison Invasion.

Nexon Games La feuille de route de la Saison 1 proposera trois mises à jour réparties sur plusieurs mois.

Améliorations supplémentaires de la Saison 1

Enfin, voici les nouvelles sur les améliorations qui seront appliquées avec la Saison 1 le 29 août.

Améliorations du circuit des Fragments du Néant et du Réacteur de Fusion

Il a été amélioré de sorte que jouer aux Fragments du Néant une fois en Difficulté Dure accorde désormais suffisamment d’Éclats du Néant pour utiliser le Réacteur de Fusion une fois. Par conséquent, la quantité d’Éclats du Néant récompensée dans les Opérations Spéciales a également été augmentée. De plus, les Éclats du Néant requis pour le Réacteur de Fusion ont été consolidés en un seul type.

Désormais, le même type d’Éclats du Néante tombera à la fois des Fragments du Néant et du Réacteur de Fusion dans le même champ de bataille. Ce changement améliore la commodité de la collecte des Éclats du Néant et optimise le placement des monstres pour les Fragments du Néant représentatifs de chaque attribut.

Enfin, le Réacteur de Fusion nécessite désormais des Éclats de Néant lors de l’utilisation du Dispositif Reconstruit, plutôt qu’au début de la mission. Cet ajustement garantit que les Éclats du Néant ne sont pas consommés si vous entrez accidentellement dans le Réacteur de Fusion.

Améliorations de l’Opération d’Infiltration Difficile

Comme annoncé précédemment, les options aléatoires seront remplacées par des sélections prédéfinies. Les présélections offrent trois options : 0%, 125% et 250%, et les Légataires qui choisissent la même présélection pourront jouer ensemble en matchmaking public.

De plus, pour éviter que le nombre de types de pool de matchmaking ne se multiplie indéfiniment, les Légataires qui sélectionnent la même Opération d’Infiltration seront désormais associés, quel que soit leur type de récompense sélectionnée. Au lieu de cela, les effets globaux qui étaient appliqués en fonction des récompenses sélectionnées seront supprimés.

Enfin, la Mission d’Occupation chronométrée sera supprimée des Opérations d’Infiltration Difficiles et remplacée par la Bataille d’Extermination, où le temps peut être réduit en fonction des compétences du Descendant.

Améliorations de la fonctionnalité de sauvegarde du type d’emplacement

Une fois un Type d’emplacement attribué, il est désormais enregistré de façon permanente, ce qui vous permet de le changer facilement pour un autre type précédemment assigné à tout moment.

De plus, le Type d’emplacement appliqué à la Configuration 1 peut également être utilisé pour les Configurations 2 et 3, vous permettant d’accorder plusieurs Types d’emplacements uniquement aux emplacements nécessitant plusieurs Types d’emplacements en fonction de vos builds.

Ajustements d’équilibrage des Légataires

La Tourelle de Jayber a été améliorée pour appliquer des statistiques telles que le Modificateur de Puissance de Compétence et l’ATQ supplémentaire, et pourra être améliorée par des Modules de Légataires. De plus, la compétence « Synchronisation de Tourelle » de Jayber a été ajustée pour s’appliquer à la Tourelle que Jayber a invoquée et si le Module de Modification « Ingénierie de Tourelle » est équipé, la Tourelle invoquée a été améliorée pour créer une zone.

La compétence « Maître du Feu » de Blair a été améliorée pour avoir un effet plus renforcé en fonction du nombre de Zones de Flamme. La durée de la compétence « Enflammé » a été augmentée, et le coût en PM a été réduit. Lors de l’utilisation de la compétence « Extinction », la « Zone de Flamme » ne sera plus récupérée, mais à la place, l’effet « Goût de l’Agression » sera cumulé en fonction du nombre de « Zones de Flamme ».

Les dégâts de la compétence « Goût du Brûlé » ont été augmentés, et une fonctionnalité de bouton de compétence a été ajoutée pour permettre d’annuler la compétence en cours d’utilisation. De plus, les Cumuls Max du Module de Modification « Bombe Incendiaire » ont été augmentés, et les performances de la compétence « Cuisine Mortelle » ont été améliorées lorsque le Module de Modification « Chef Classique » est équipé.

Les compétences « Barrière Orbitale » et « Hyper Cube » d’Ajax sont désormais affectées par la Résistance aux Attributs, les rendant plus fortes. Le Module de Modification « Amélioration du Corps » augmente les PV, la DÉF et le Bouclier, et lors de l’utilisation de ces compétences, l’Énergie du Vide se régénère toujours à 100%, permettant une utilisation plus fréquente des compétences améliorées.

De plus, le Module de Modification « Charge du Néant » permettra à la compétence « Marche du Néant » de s’accumuler, et les compétences « Marche du Néant » et « Expulsion » ont été modifiées pour augmenter les Dégâts en fonction de la DÉF. Lors de l’utilisation d’une compétence améliorée, le temps de recharge sera désormais réinitialisé.

Diverses améliorations de l’expérience utilisateur

Tout d’abord, une fonctionnalité permettant de désigner des options aléatoires a été ajoutée au Filtre de Ferraille des Composants Externes et au Réacteur. Cela vous permet de désigner commodément des objets qui n’ont pas les options aléatoires nécessaires comme Ferraille. De plus, il est désormais possible de démonter des objets en combat.

Les formes affichées pour montrer vos préférences d’attachements d’objets peuvent désormais être désignées en utilisant une variété de formes, vous permettant de les gérer avec différentes formes en fonction de leur utilisation.

Une fonctionnalité de Favoris a été ajoutée au menu de Recherche et les informations d’acquisition de l’objet appliqué seront désormais affichées sur la carte.

D’autres mises à jour incluent des améliorations supplémentaires à l’affichage des informations sur les icônes qui ont été incluses dans la version 1.0.7, une fonctionnalité pour désactiver la lecture vocale pendant les Missions Dures, l’ajout d’informations visuelles au Coffre Crypté, et diverses autres améliorations.

Voilà donc tout le contenu qui arrive dans la Saison 1 de The First Descendant à sa sortie le 29 août. En attendant, consultez notre tier list des personnages pour voir quels légataires choisir pour combattre l’Invasion.