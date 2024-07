Le meilleur build pour Kyle dans The First Descendant : compétences, armes…

Kyle est l’un des meilleurs personnages de The First Descendant. Il a un style de jeu intéressant qui en fait un tank très mobile et agressif. Il devient encore plus puissant avec un build optimisé.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les modules, réacteurs, armes et composants externes qui correspondent le mieux à Kyle, ses compétences et comment le débloquer.

Configuration des Modules

SLOT MODULE DESCRIPTION 1 (Module de compétence) [Vide] N/A 2 Technicien Augmente significativement la Puissance des Compétences. 3 Bouclier renforcé Augmente significativement le Bouclier Max. 4 Lance et bouclier Augmente significativement la DÉF et et un peu la puissance des compétences 5 PV augmentés Augmente significativement les PV Max. 6 Simplification des compétences Augmente la Puissance des Compétences au détriment de quelques MP Max. 7 (Module secondaire) Griffe Double Change l’Attaque secondaire en une attaque à double griffe et augmente la Capacité Max du Module. 8 DÉF renforcée Offre un gros boost à la DEF. 9 Doigts Lestes Réduit les temps de recharge des Compétences. 10 Molécule polygénique Augmente la résistance de tous les attributs 11 Collecte de PV Gain de PV max après l’élimination d’un ennemi. 12 Régénération améliorée Améliore la Récupération des PV.

Les compétences de Kyle sont efficaces de base, nous avons donc décidé de ne pas inclure de module de compétence. Il est cependant important de se concentrer sur des Modules qui augmentent votre Bouclier Max, comme Bouclier renforcé, car la Force Magnétique de Kyle scale avec cette statistique.

Vous serez souvent au cœur de l’action avec Kyle, donc renforcer vos PV et Boucliers avec Collecte de PV, PV augmentés et Régénération améliorée vous permet de survivre assez longtemps pour tirer parti de ses compétences.

Enfin, Simplification de Compétences et Doigts Lestes vous assurent d’avoir vos compétences disponibles plus souvent pour exploiter au maximum des compétences comme Frappe de Répulsion et Propulseurs Supraconducteurs. Comme Kyle n’utilise pas de MP, Simplification de Compétences est essentiellement un boost gratuit.

Réacteurs

Les réacteurs qui boostent les compétences Neutre et/ou Tech sont idéaux pour Kyle dans The First Descendant.

La plupart des compétences de Kyle entrent dans ces deux catégories, il est donc important d’utiliser des Réacteurs qui les améliorent pour un effet maximal. Alternativement, vous devriez utiliser des Réacteurs avec une haute Puissance de Compétences et Puissance des Attaques secondaires.

Comme d’habitude, assurez-vous de vérifier la Condition d’Optimisation du Réacteur que vous utilisez. Optimiser votre Réacteur lui donnera un buff significatif pour des résultats plus puissants.

Composants Externes

Les meilleurs Composants Externes pour Kyle dans The First Descendant augmentent le Bouclier Max, les PV Max et la DÉF.

Le Bouclier Max est la statistique la plus importante à renforcer, car la Force Magnétique de Kyle dépend de sa valeur de bouclier. Cela signifie aussi que ses Propulseurs Supraconducteurs infligent plus de dégâts.

Les meilleures armes

Kyle dans The First Descendant s’épanouit en utilisant le Pistolet-mitrailleur Cage à Foudre, le fusil de Précision Épée de Rémanence et le pistolet Perforateur.

Pistolet-mitrailleur Cage à Foudre

Nexon Games

ATQ : 18

: 18 Cadence de tir : 666

: 666 Rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Portée effective : 23m

: 23m Surcharge : Vaincre un ennemi peut libérer une onde de choc électrique, infligeant des dégâts aux ennemis proches dans un rayon de 3 m.

La Cage à Foudre est une excellente option pour Kyle en raison de sa force en combat rapproché, où Kyle tend à s’épanouir. Il peut encaisser plus de dégâts que la plupart des Légataires, et les dégâts supplémentaires que vous obtenez de Surcharge compensent sa faiblesse en termes de dégâts de base.

Fusil de Précision Épée de Rémanence

NEXON

ATQ : 240

: 240 Cadence de tir : 66

: 66 Rechargement : 2,5 secondes

: 2,5 secondes Portée effective : 55m

: 55m Faucheuse cauchemardesque : Lorsque vous touchez le point faible de l’ennemi, vous lui infligez l’effet unique Propagation de la mort. Lorsque vous touchez un commandant ennemi ou un Colosse, vous augmentez le taux de coup critique des armes à feu et appliquez l’effet à l’attaque.

Pour un build équilibré de Kyle, vous voudrez utiliser l’Épée de Rémanence pour son potentiel incroyable de dégâts sur une cible unique grâce à sa capacité Faucheuse cauchemardesque. Kyle s’épanouit en combat rapproché, mais avoir ce fusil de précision dans votre arsenal signifie que vous serez prêt pour toute situation de combat.

Pistolet Perforateur

NEXON

ATQ : 141

Cadence de tir : 99

Vitesse de rechargement : 1,6 secondes

Portée effective : 20m

Détection : Lorsque vous touchez un point faible, vous avez un taux de chance défini d’infliger des dégâts au bouclier ennemi proportionnels à son bouclier maximum. Plus le niveau de l’arme à feu est élevé, plus les dégâts approchent de la limite maximale. Si les dégâts vident complètement le bouclier de l’ennemi, vous avez un taux de chance défini de l’ étourdir.

Ce pistolet est une arme de premier choix, et il donne à Kyle la possibilité d’étourdir les ennemis lors des combats en mêlée. Le pistolet Perforateur fonctionne également très bien avec la Cage à Foudre, car vous pouvez l’utiliser pour infliger des dégâts initiaux et terminer les ennemis avec le pistolet-mitrailleur.

Explication des compétences de Kyle

Nexon Games

Kyle utilise des capacités magnétiques pour créer des boucliers et repousser les ennemis dans The First Descendant. Voici toutes ses compétences :

Technicien expérimenté (Passif) : Kyle accumule de la force magnétique lorsqu’il utilise ses compétences. Une fois son bouclier complètement épuisé, le bouclier et la force magnétique de Kyle se régénèrent progressivement.

: Kyle accumule de la force magnétique lorsqu’il utilise ses compétences. Une fois son bouclier complètement épuisé, le bouclier et la force magnétique de Kyle se régénèrent progressivement. Frappe de Répulsion : Kyle fonce vers ses ennemis, il leur inflige des dégâts et récupère de la force magnétique.

: Kyle fonce vers ses ennemis, il leur inflige des dégâts et récupère de la force magnétique. Barrage Magnétique : Kyle crée une barrière frontale pour se protéger des attaques ennemies. Il récupère une quantité de force magnétique qui dépend du type de projectile bloqué.

: Kyle crée une barrière frontale pour se protéger des attaques ennemies. Il récupère une quantité de force magnétique qui dépend du type de projectile bloqué. Jet Magnétique : Lorsqu’il subit des dégâts, Force Magnétique diminue au lieu des PV ou des Boucliers. Au bout d’un certain temps, Force Magnétique explose pour infliger des dégâts autour de lui.

: Lorsqu’il subit des dégâts, Force Magnétique diminue au lieu des PV ou des Boucliers. Au bout d’un certain temps, Force Magnétique explose pour infliger des dégâts autour de lui. Propulseurs Supraconducteurs : Cette compétence permet à Kyle de voler. Lorsqu’il atterrit, il inflige des dégâts de zone autour du point d’impact et dépense toute sa force magnétique. Les dégâts infligés sont proportionnels à la force magnétique utilisée.

Kyle est un personnage combattant solide, grâce à des compétences comme Jet Magnétique qui réduit la Force Magnétique au lieu des PV ou des Boucliers. Vous générez de la Force Magnétique en infligeant et en subissant des dégâts, ce qui signifie que vous pouvez devenir extrêmement résistant.

Propulseurs Supraconducteurs et Frappe de Répulsion le rendent également incroyablement mobile, un atout indispensable dans The First Descendant. Barrage Magnétique offre aussi une certaine protection pour l’équipe, car il crée une barrière derrière laquelle vous pouvez vous rétablir.

Vous pouvez débloquer Kyle dans The First Descendant en le recherchant auprès de la Magistère Anaïs à Albion après avoir récolté les matériaux suivants :

Pour rechercher Kyle, vous devez fabriquer les matériaux suivants :

Cellules Améliorées de Kyle 554x Cristal de Carbone 303x Héllion 58x Biogel non organique 1x Schéma des Cellules Améliorées de Kyle 200 000 Or

Stabilisateur de Kyle 519x Accélérant de métal 499x Extracteur Monomoléculaire 76x Biométal déformé 1x Schéma du Stabilisateur de Kyle 200 000 Or

Catalyseur à Spirale de Kyle 408x Céramique composite 455x Bobine de Chargement inversé 30x Activateur carbonique composé 1x Schéma du Catalyseur à Spirale de Kyle

Code de Kyle

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage que Kyle ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.