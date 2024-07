Fragments du Néant de The First Descendant : comment les détruire & où les trouver

Les Fragments du Néant dans The First Descendant sont des objets monolithiques qui donnent des ressources précieuses lorsqu’ils sont détruits. Voici comment vous pouvez les détruire et où les trouver.

En vous promenant dans Ingris ou en accomplissant des missions, vous avez peut-être remarqué des icônes orange sur la carte. Ce sont ce que l’on appelle des missions du Néant.

Les missions du Néant se divisent en deux types : les Fragments du Néant et le Réacteur à Fusion du Néant. Ces missions comportent des hordes d’ennemis, mais si vous parvenez à détruire les Fragments du Néant, vous gagnerez des ressources essentielles telles que de l’XP, de l’or, des Réacteurs et plus encore.

Vous pouvez détruire les Fragments du Néant en utilisant les Compétences Actives du personnage que vous jouez. Par exemple, si vous jouez Ajax, utilisez sa capacité Expulsion.

Tout d’abord, infligez des dégâts aux Fragments du Néant Ensuite, ils feront apparaître plusieurs ennemis ou Vulgus à la fois Lorsque ces Vulgus apparaissent, vous devez d’abord les attaquer et les tuer, car les Fragments du Néant seront immunisés aux dégâts à ce moment-là Après cela, attaquez les Fragments du Néant lorsqu’ils sont vulnérables

NEXON GAMES

Si vous tuez tous les Vulgus pour désactiver le bouclier et continuez à frapper la structure, vous finirez par détruire le Fragment du Néant. Répétez jusqu’à ce qu’il tombe.

Où trouver les Fragments du Néant

Vous pouvez trouver des Fragments du Néant dans la région de Kingston. Les Fragments de cette région nécessitent des Descendants Sans Attribut, comme Ajax, qui est l’un des Descendants de départ. Vous pouvez cependant trouver des Fragments du Néant dans diverses régions du jeu.

NEXON GAMES

Les meilleurs personnages à utiliser pour les Fragments du Néant

Les Fragments du Néant d’autres régions nécessitent d’autres Attributs comme l’Électrique ou le Feu, ce qui signifie que les structures monolithiques ne subiront des dégâts élémentaires que des Descendants avec ces éléments.

Pour les Fragments du Néant avec les attributs Électrique et Feu, vous pouvez choisir Bunny et Lepic.

Récompenses des Fragments du Néant

Les récompenses que vous obtenez après avoir détruit des Fragments du Néant incluent de l’or, des Fragments et des Solénoïdes.

Voici un aperçu complet de toutes les récompenses des différents Fragments du Néant à Ingris :

EMPLACEMENT ATTRIBUT REQUIS RÉCOMPENSES Kingston (Grand Square) Sans Attribut 1x Éclat du Néant Polymérique, 1x Éclat du Néant Monomérique, 1x Éclat du Néant Organique, 1x Éclat du Néant Inorganique Terre Déserte (Dépot de Pierre) Électrique 4x Éclat du Néant Monomérique, 1x Éclat du Néant Polymérique Terre Déserte (Zone Restreinte) Feu 1x Éclat du Néant Polymérique, 1x Éclat de Monomère, 1x Éclat du Néant Organique, 1x Éclat du Néant Inorganique Terre Déserte (Dépôt) Électrique 4x Éclat du Néant Monomérique, 1x Éclat du Néant Inorganique Terre Déserte (Ferronnerie) Glace 1x Éclat du Néant Polymérique, 1x Éclat du Néant Monomérique, 1x Éclat du Néant Organique, 1x Éclat du Néant Inorganique

Que faire avec les Éclats du Néant ?

NEXON GAMES

Une fois que vous avez accumulé suffisamment d’Éclats, emmenez-les au Réacteur de Fusion du Néant le plus proche et vous pouvez interagir avec eux pour initier une rencontre avec un miniboss.

Faites attention, car plusieurs petits ennemis apparaîtront – nous recommandons donc d’emmener un ami pour de meilleurs résultats.

Les Réacteurs de Fusion du Néant sont le deuxième type de missions du Néant. Il vous suffit de vaincre tous les ennemis pour gagner des ressources et avoir accès à un Dispositif de Reconstruction.

Les missions du Néant sont un excellent moyen d’augmenter votre niveau de Maîtrise – un paramètre vital si vous souhaitez maximiser vos DPS et vaincre les boss les plus difficiles de The First Descendant.

