Tier list des armes de The First Descendant : les meilleurs types et armes Ultimes

Le looter shooter The First Descendant offre un large panel d’armes, dont les puissantes armes Ultimes. Grâce à notre tier list, découvrez quelles sont les meilleures armes pour mener à bien vos missions.

Dans The First Descendant, il existe neuf types d’armes différents : mitrailleuses, fusils d’assaut, pistolets-mitrailleurs, fusils tactiques, revolvers, fusils de chasse, fusils éclaireurs, fusils de précision et fusils à rayons.

Chacune à ses propres caractéristiques, et le choix devient encore plus vertigineux lorsqu’on aborde les armes Ultimes qui ajoutent un puissant effet passif au mix. Alors sans plus attendre, découvrez les meilleurs types d’armes, ainsi que les meilleures armes Ultimes dans The First Descendant.

Tier list des types d’armes dans The First Descendant

Tier Type d’arme S Mitrailleuse (MG) A Revolver (HC), pistolet-mitrailleur (SMG), fusils d’assaut (AR), fusil à rayon (BR) B Fusil éclaireur (SCR), fusil tactique (TR), lanceur (LNC) C Fusil de chasse (SG), fusil de précision (SR)

Les armes à haute cadence de tir sont en tête de la méta actuelle pour la plupart. Il y a quelques exceptions dans les autres catégories, mais vous voudrez généralement utiliser au moins une mitrailleuse, un pistolet-mitrailleur ou un fusil d’assaut, surtout si vous débutez.

Tier list des armes Ultimes dans The First Descendant

Tier Armes S Executor, Clairvoyance, Perforator, Nazeistra’s Devotion, Python Instinct A Secret Garden, Divine Punishment, Thunder Cage, Blue Beetle, Enduring Legacy, Albion Cavalry Gun B King’s Guard Lance, Piercing Light, Wave of Light, Afterglow Sword, Smithereens, Restored Relic C Sigvore’s Proof, Final Masterpiece, Greg’s Reversed Fate, The Last Dagger, Fallen Hope

Énormément d’armes Ultimes sont parfaitement viables dans The First Descendant. Si certaines survolent la méta et que d’autres sont clairement en dessous de la compétition, chaque build peut tout de même s’accommoder de plusieurs armes Ultimes très performantes.

La meilleure arme Ultime dans The First Descendant (méta de juillet 2024)

Selon votre style de jeu et le Légataire choisi, il y a deux armes qui dominent la méta. La première est Python Instinct, un pistolet-mitrailleur avec le passif unique Prey. Prey applique un débuff cumulatif qui réduit la résistance toxique de 10 % par cumul. Si vous jouez Freyna, cette arme est toute indiquée.

Notre autre choix est Clairvoyance, un fusil à rayons avec un excellent scaling de dégâts. Toucher les ennemis avec un Rayon de niveau 2 inflige Void Gaze à la cible, tandis qu’un Rayon de niveau 3 inflige Appalled Calling à la cible (ce qui agit souvent de manière similaire à Frostbite).

Explication des tiers

Notre tier list suit un système simple qui divise les armes en fonction de leur efficacité globale en combat :

S : Les meilleures armes du jeu

: Les meilleures armes du jeu A : Des armes très efficaces offrant une alternative viable au tier S

: Des armes très efficaces offrant une alternative viable au tier S B : Armes situationnelles, utiles dans certains cas ou pour certains builds précis

: Armes situationnelles, utiles dans certains cas ou pour certains builds précis C : À éviter, sauf si l’arme correspond parfaitement à vos besoins

Armes Ultimes de tier S

NEXON

Executor

ATQ : 16

: 16 Cadence de tir : 109

: 109 Rechargement : 1,85 secondes

: 1,85 secondes Impending Judgement : Toucher des ennemis avec toutes les balles accorde l’Exaltation de l’Executor. Le niveau le plus élevé augmente l’ATQ de l’arme à feu en touchant et inflige Électrocution à l’ennemi. En touchant un ennemi électrocuté, augmente l’ATQ de l’arme à feu et applique ce buff à l’attaque.

Les fusils de chasse sont globalement dans une position difficile, mais l’Executor se distingue comme le meilleur de sa catégorie. Ses dégâts sont excellents, et il dispose aussi d’une précision améliorée à chaque fois que vous touchez quelque chose.

En plus de cela, le débuff d’électrocution qu’il applique le rend difficile à ignorer. C’est un excellent choix pour les Descendants dont les capacités reposent sur le combat rapproché.

Python Instinct

NEXON

ATQ : 21

: 21 Cadence de tir : 923

: 923 Rechargement : 1,5 secondes

: 1,5 secondes Python Instinct : En touchant le point faible d’un ennemi, inflige la capacité unique Prey.

Le meilleur pistolet-mitrailleur du jeu est un joyau sous-estimé qui devient encore plus puissant entre les mains du bon Légataire. Comme mentionné précédemment, le pasif cumulatif Prey fait de cette arme une terreur, surtout pour les builds axés sur les dégâts poison.

Pour cette raison, c’est un monstre absolu entre les mains d’un personnage comme Freyna. En dehors de cela, le Python Instinct jouit de dégâts impressionnants et d’une précision remarquable.

Nazeistra’s Devotion

NEXON

ATQ : 81

: 81 Cadence de tir : 150

: 150 Rechargement : 1,5 secondes

: 1,5 secondes Fanaticism : En touchant le point faible d’un ennemi, inflige la capacité unique Devotion Mark à l’ennemi. En touchant un allié, le bouclier de cet allié est restauré au détriment de votre MP.

Les personnages de soutien ne sont en aucun cas les plus populaires, mais ils sont une partie importante du jeu. Nazeistra’s Devotion est l’allié parfait pour les Légataires cherchant à aider leurs alliés au combat.

Le passif Fanaticism permet aux joueurs de tirer sur d’autres membres du groupe pour restaurer leur bouclier au détriment de leur propre MP. C’est donc sans surprise que Nazeista’s Devotion s’impose comme l’arme de soutien ultime dans The First Descendant.

Perforator

NEXON

ATQ : 141

: 141 Cadence de tir : 99

: 99 Rechargement : 1,6 secondes

: 1,6 secondes Detect : En touchant un point faible, a une chance d’infliger des dégâts au bouclier de l’ennemi proportionnellement à son bouclier max. Plus le niveau de l’arme à feu est élevé, plus ces dégâts se rapprochent de la limite maximale. Lorsque des dégâts épuisent complètement le bouclier de l’ennemi, a une chance d’infliger un étourdissement.

Comme son nom peut le suggérer, le Perforator a un sacré punch. La haute stat d’attaque de l’arme, sa solide cadence de tir et son temps de rechargement raisonnable la placent immédiatement comme le meilleur revolver offensif dans The First Descendant.

Son passif est excellent pour ceux qui ont la précision nécessaire pour le déclencher. Il inflige des dégâts proportionnels au bouclier max en touchant un point faible, ce qui le rend absolument redoutable contre les ennemis avec un bouclier significatif.

Clairvoyance

NEXON

ATQ : 23

: 23 Cadence de tir : 399

: 399 Rechargement : 2,2 secondes

: 2,2 secondes The Thing Beyond : Toucher un ennemi avec un Rayon de niveau 2 inflige Void Gaze à la cible. Toucher un ennemi avec un Rayon de niveau 3 inflige Appalled Calling à la cible. Cet effet est considéré comme identique à Frostbite dans certains modes.

Le seul fusil à rayons de tier S est également une option remarquablement polyvalente qui est particulièrement efficace contre les boss. Malgré une cadence de tir plus lente que le King’s Guard, la stat d’attaque significativement plus élevée de Clairvoyance le rend plus facile à utiliser avec un DPS plus élevé.

Les effets de statut qu’il applique aux ennemis aux synergisent parfaitement avec de nombreux builds méta, en particulier pour ceux qui jouent avec Viessa.

Armes Ultimes de tier A

Secret Garden

NEXON

ATQ : 23

: 23 Cadence de tir : 480

: 480 Rechargement : 1,6 secondes

: 1,6 secondes Gardener : En utilisant une compétence Dimension, a une chance de récupérer une ressource. En utilisant une compétence Tech, a une chance d’accorder la capacité unique Pest Control.

Pour les Légataires utilisant des compétences Tech et Dimension, Secret Garden est un atout énorme qui s’intègre à n’importe quel build. En tant qu’arme, elle est assez banale, infligeant des dégâts raisonnables avec un temps de rechargement moyen qui ne la placerait pas au-dessus du tier C.

Le véritable potentiel de cette arme dépend entièrement de la façon dont les joueurs utilisent leurs compétences. En tant que telle, elle peut être un peu difficile à utiliser si vous ne maîtrisez pas parfaitement votre Légataire. Cela dit, le buff de dégâts qu’elle offre est tellement immense qu’il vaut la peine d’apprendre à utiliser vos compétences efficacement.

Divine Punishment

NEXON

ATQ : 23

: 23 Cadence de tir : 705

: 705 Rechargement : 1,55 secondes

: 1,55 secondes Prayer : Accorder un buff aux alliés accorde l’effet unique Meditation. Régénérer les HP/Bouclier/MP/Ressources d’un allié accorde l’effet unique Praise. Infliger un débuff à un ennemi accorde l’effet unique Glory.

Divine Punishment est un fusil d’assaut spécialement pensé pour compléter le kit des builds support. Avec ses stats de base alléchantes, cet AR est une arme efficace en elle-même, ce qui signifie que vous n’aurez jamais l’impression de sacrifier vos dégâts aux profits de son passif.

En parlant de passif, Divine Punishment fait tout ce dont vous avez besoin avec un Légataire de soutien. Contentez-vous de buff, soigner et débuff pour constamment profiter de puissants bonus.

Thunder Cage

NEXON

ATQ : 24

: 24 Cadence de tir : 666

: 666 Rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Overcharge : Vaincre un ennemi déclenche une onde de choc électrique, infligeant les dégâts de l’arme à feu aux ennemis dans un rayon de 3 mètres.

Thunder Cage est avant tout une arme amusante à utiliser, dont l’efficacité dépend énormément de la situation. En effet, ses dégâts de zone la rendent médiocre contre les ennemis uniques, et donc la majorité des boss.

En contrepartie, ses excellentes dégâts électriques en zone permettent de nettoyer à la vitesse de l’éclair les hordes compactes d’ennemis.

Enduring Legacy

NEXON

ATQ : 28

: 28 Cadence de tir : 571

: 571 Rechargement : 2,7 secondes

: 2,7 secondes Craftsmanship : En touchant un ennemi, augmente les chances de trigger des effets de statut correspondant à l’élément (Feu/Glace/Électricité/Toxique) et inflige la capacité unique Quenching à l’ennemi. En touchant un ennemi brûlé, augmente l’ATQ de l’arme à feu et applique ce buff à l’attaque.

Les mitrailleuses figurent parmi les armes les plus populaires et les plus efficaces dans The First Descendant. Enduring Legacy ne fait pas exception à cette règle, infligeant des dégâts colossaux grâce à sa haute cadence de tir et sa stat d’ATQ. Le temps de rechargement lent est un peu pénible dans les zones à haute densité d’ennemis, mais c’est un compromis honnête pour un tel DPS.

Le passif Craftsmanship transforme cette arme en une bête absolue si vous jouez un Légataires utilisant des dégâts élémentaires dans leurs compétences. Freyna est un choix solide, et déclencher Quenching ne fait qu’augmenter sa puissance dans la plupart des combats.

Albion Cavalry Gun

NEXON

ATQ : 30

: 30 Cadence de tir : 451

: 451 Rechargement : 2,5 secondes

: 2,5 secondes Cavalry : Après avoir touché un ennemi étourdi, augmente l’ATQ de l’arme à feu. Toucher un coup critique sur un ennemi étourdi inflige une étourdissement.

L’Albion Cavalry Gun excelle sur les Légataires disposant d’étourdissements dans leur kit, comme l’incontournable Ajax. Bien qu’il ait une cadence de tir plus lente que beaucoup d’autres mitrailleuses du jeu, les dégâts sont bien au rendez-vous.

La capacité unique de Cavalry est un buff cumulatif étonnant qui augmente rapidement les dégâts. Il augmente l’ATQ de l’arme à feu sur les ennemis étourdis, ce qui serait très situationnel si l’arme ne causait pas également des étourdissements après un coup critique.

Blue Beetle

NEXON

ATQ : 62

: 62 Cadence de tir : 199

: 199 Rechargement : 2 secondes

: 2 secondes Arcane Wave : en utilisant une compétence Fusion, à une chance d’accorder Arcane Energy. Utiliser une compétence Singular a une chance d’accorder Purification.

Le Blue Beetle est le meilleur fusil éclaireur du jeu, servant de choix parfait pour les Légataires avec des compétences Fusion et Singular. L’aptitude unique Arcane Wave accorde de puissants buffs à l’utilisation de ces types de compétences.

En tant qu’arme, elle est facile à utiliser avec une cadence de tir et une stat d’ATQ raisonnables. Cela dit, si vous cherchez une arme puissante sans synergies, il y a de meilleurs choix dans les tiers supérieurs.

Armes Ultimes de tier B

King’s Guard Lance

NEXON

ATQ : 16

: 16 Cadence de tir : 545

: 545 Rechargement : 2,1 secondes

: 2,1 secondes Guardian : Viser active le mode Preview. En tirant en visant, déploie la capacité unique Guardian Lance sur le terrain, infligeant des dégâts constants aux ennemis et consommant une quantité définie de munitions lors du déploiement. Toucher avec Guardian Lance augmente la durée et la portée.

Probablement l’arme la plus cool du jeu, King’s Lance manque malheureusement un peu d’efficacité dans certaines situations. Sa stat d’ATQ de base est assez faible par rapport à sa concurrence immédiate, bien que la cadence de tir solide soit suffisante pour maintenir un DPS compétitif.

L’effet AoE de Guardian est indéniablement amusant à utiliser, mais il n’est pas aussi efficace que Thunder Cage pour nettoyer les ennemis. Le buff de portée et de durée qu’il fournit est certainement suffisant pour le rendre intéressant, mais l’on aimerait qu’il ait simplement un peu plus de dégâts.

Piercing Light

NEXON

ATQ : 404

: 404 Cadence de tir : 48

: 48 Rechargement : 2,6 secondes

: 2,6 secondes Purification of Light : En touchant un point faible, a une chance d’infliger Dissipation à l’ennemi. Lorsque deux ennemis ou plus sont touchés par un seul tir, il y a une forte chance de porter un coup critique aux ennemis tout en augmentant les dégâts critiques et en appliquant ce buff à l’attaque.

Le premier fusil de précision sur la liste est également le plus polyvalent. Comme tous les snipers, il a une stat d’ATQ de base ridiculement élevée qui est suffisante pour arrêter la plupart des ennemis dans leur élan. Malheureusement, il souffre également de nombreux problèmes similaires à d’autres armes de ce type.

Le plus gros problème est le manque de de munitions pour les snipers et les fusils de chasse. Cela peut être un vrai casse-tête dans de nombreuses activités, bien que Piercing Light soit probablement un choix justifiable contre un boss avec une très grande barre de vie.

Wave of Light

NEXON

ATQ : 76

: 76 Cadence de tir : 249

: 249 Rechargement : 2,2 secondes

: 2,2 secondes Splendor : Après rechargement, accorde l’aptitude unique Solar Halo. En touchant un ennemi pendant que Solar Halo est actif, a une chance d’infliger Lunar Halo à l’ennemi.

Les fusils éclaireurs sont difficiles à défendre dans la méta, mais Wave of Light est un bon choix dans cette catégorie. Sa stat d’ATQ de base impressionnante est en ligne avec la plupart de ses pairs immédiats, et il est confortable et facile à utiliser globalement.

La combinaison Solar/Lunar Halo a le potentiel d’être époustouflante, mais ce combo de buff et débuff ne synergise pas spécialement bien avec les stats de base de l’arme.

Afterglow Sword

NEXON

ATQ : 240

: 240 Cadence de tir : 66

: 66 Rechargement : 2,5 secondes

: 2,5 secondes Nightmare Reaper : en touchant le point faible d’un ennemi, inflige la capacité unique Death Propagation. En touchant un ennemi commandant ou Colossi, augmente le taux de coup critique de l’arme à feu et applique cet effet à l’attaque.

L’Afterglow Sword est un fusil de précision qui doit vraiment être entre de bonnes mains pour être efficace. Il est entièrement adapté aux combats contre les boss les plus coriaces du jeu, alors ne vous embêtez pas à l’inclure dans votre arsenal à moins d’attendre ce genre de combat.

Si c’est le cas, c’est en fait une excellente arme si vous avez la précision nécessaire à son utilisation. Death Propagation offre un rechargement plus rapide et des dégâts plus élevés sur les points faibles, donc si vous pouvez toucher vos tirs, l’Afterglow Sword affichera un DPS impressionnant.

Smithereens

NEXON

ATQ : 20

: 20 Cadence de tir : 150

: 150 Rechargement : 1,6 secondes

: 1,6 secondes Fearlessness : En touchant l’ennemi avec toutes les balles, augmente le taux de coup critique de l’arme à feu et les dégâts de coup critique de cette attaque. En infligeant un coup critique à un ennemi, accorde l’aptitude unique Amplification.

Comme son nom l’indique, Smithereens est un fusil de chasse spécialement conçu pour souffler les ennemis à bout portant. Cette arme est adaptée aux Légataires qui brillent au plus proche des ennemis.

Il est difficile de recommander Smithereens comme arme si vous avez l’Executor disponible. Le passif Fearlessness est difficile à déclencher, car manquer ne serait-ce qu’une seule balle empêchera de le faire réduit énormément l’efficacité de l’arme.

Restored Relic

NEXON

ATQ : 230

: 230 Cadence de tir : 60

: 60 Rechargement : 2,5 secondes

: 2,5 secondes Ancient Technique : A une chance de tire une balle autoguidée. En touchant un ennemi avec une balle autoguidée, a une chance d’infliger Ancient Fire.

La première chose à dire sur Restored Relic est qu’il peut infliger des dégâts massifs quand les étoiles s’alignent. Cela dit, les lanceurs peuvent se montrer très difficiles à utiliser, notamment si vous vous retrouvez submergé par beaucoup d’ennemis.

Ancient Technique est un excellent passif qui inflige et amplifie les dégâts de feu, ce qui fait de Restored Relic une arme à considérer pour Blair.

Armes Ultimes de tier C

Sigvore’s Proof

NEXON

ATQ : 4404

: 4404 Cadence de tir : 79

: 79 Rechargement : 2,8 secondes

: 2,8 secondes Mad Bomber : Tire une bombe collante en tirant en visant. La bombe lancée explose automatiquement après un certain temps. Lorsque la visée est annulée, les bombes attachées explosent toutes en même temps. Les bombes collantes infligent Brûlure.

Il semble dommage de placer Sigvore’s Proof tout en bas de l’échelle, mais il est tristement difficile de tirer le meilleur parti de cette arme. Le passif Mad Bomber est sa caractéristique déterminante, permettant aux joueurs de tirer plusieurs bombes collantes.

Celles-ci peuvent toutes être déclenchées simultanément, si vous êtes efficace, pour des dégâts massifs si elles sont déclenchées au bon moment. Malheureusement, ce gimmick de gameplay est loin d’être aussi efficace que le DPS constant et fiable des meilleures armes méta.

The Final Masterpiece

NEXON

ATQ : 19

: 19 Cadence de tir : 499

: 499 Rechargement : 1,1 secondes

: 1,1 secondes Masterpiece : Après rechargement, accorde une des trois capacités uniques au hasard. Si l’effet accordé est identique à l’effet existant, le niveau de l’effet est augmenté. Si un effet différent est accordé, le niveau de l’effet est réinitialisé au niveau 1.

Sans son aptitude unique, The Final Masterpiece est un revolver compétitif qui ressemble à une arme beaucoup plus traditionnelle que beaucoup sur cette liste. Avec son aptitude unique, c’est un peu la foire à la saucisse.

La nature aléatoire du passif Masterpiece signifie que vous ne pouvez jamais vous fier à votre armes, dont la capacité ne cesse de changer au cours du combat.

Greg’s Reversed Fate

NEXON

ATQ : 33

: 33 Cadence de tir : 342

: 342 Rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Shaping Destiny : En touchant un ennemi avec un bouclier max, a une chance de déclencher Bombardement sur la position de l’ennemi. Inflige Brûlure aux ennemis touchés par Bombardement.

Le passif unique de ce fusil tactique est très intéressant, incitant son porteur à cibler les ennemis qui n’ont pas encore été touchés pour bombarder le champ de bataille.

Le véritable inconvénient de Greg’s Reversed Fate est sa maniabilité, qui est particulièrement mauvaise. Malheureusement, le passif bien qu’amusant de l’arme n’est tout simplement pas la hauteur, et les stats de l’arme n’ont rien d’extraordinaires non plus.

The Last Dagger

NEXON

ATQ : 24

: 24 Cadence de tir : 600

: 600 Rechargement : 1,2 secondes

: 1,2 secondes Ultimatum : Vaincre un ennemi accorde Patience. En touchant un ennemi au maximum de cumul, tire des balles renforcées. En touchant un ennemi avec des balles renforcées, l’effet Patience est réinitialisé et l’ennemi est étourdi.

The Last Dagger est une arme tristement ordinaire qui est légèrement améliorée par l’aptitude unique Ultimatum. Après avoir vaincu un adversaire, Ultimatum accorde le buff Patience, qui améliore la chance de coup critique et les dégâts de feu. Encore une fois, Blair serait le meilleur bénéficiaire de cela.

L’amélioration de base offerte par cet effet est assez banale, et elle doit être accumulée de manière significative pour en tirer le meilleur parti. L’étourdissement supplémentaire est toujours bon à prendre, mais plusieurs armes sont meilleures sur tous les tableaux.

Fallen Hope

NEXON

ATQ : 27

: 27 Cadence de tir : 600

: 600 Rechargement : 1,7 secondes

: 1,7 secondes Perdition : En touchant un ennemi empoisonné, augmente l’ATQ de l’arme à feu. En tuant un ennemi empoisonné, l’ennemi vaincu a une chance de déclencher une explosion, infligeant des dégâts supplémentaires et un poison aux ennemis proches.

La dernière arme sur cette liste semble avoir été entièrement conçue pour Freyna, et n’a d’intérêt que pour ce Légataire. Elle est étonnamment inefficace pour nettoyer les hordes d’ennemis et elle n’excelle pas non plus contre les boss.

Les effets de poison fournis par son aptitude unique sont bons, mais loin de justifier l’utilisation de Fallen Hope plutôt que des armes mieux classées.

Vous avez trouvé l’arme parfaite pour vous accompagner en mission ? Avant de foncer tête baissée au combat, prenez également soin de consulter les meilleurs Légataires dans The First Descendant.