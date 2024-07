Le meilleur build pour Lepic dans The First Descendant : compétences, armes…

Lepic est l’un des personnages de départ que vous pouvez choisir dans The First Descendant, il est donc probable que vous le choisissiez comme votre premier Légataire pour vous lancer.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les modules, réacteurs, armes et composants externes qui correspondent le mieux à Lepic, ses compétences et comment le débloquer.

Configuration des Modules

EMPLACEMENT MODULE DESCRIPTION 1 Augmentation de puissance Le PM n’est plus consommé pendant que Surarmement est actif mais consomme du PM lors de l’attaque avec Surchargement et récupère du MP lorsque Surchargement réussit un Coup Critique. 2 Collecte de PV Gain de PV max après l’élimination d’un ennemi. 3 Maîtrise du neutre Améliore la Puissance de Compétence et augmente la Puissance de Compétence des Compétences non-attributaires. 4 Technicien Améliore significativement la Puissance de Compétence. 5 Collecte d’énergie Draine le PM des ennemis. 6 Régénération améliorée Draine une petite quantité de PV des ennemis. 7 Griffe Double Change l’attaque et augmente la Capacité de Module maximale. 8 Fortitude Réduit le coût des Compétences. 9 Amplification de PV Augmente les PV max. 10 Extension de compétence Augmente la portée des compétences 11 Doigts Lestes Réduit les temps de recharge des Compétences. 12 Mesure d’urgence Augmente légèrement le taux de coups critique des Compétences et les taux des dégâts critiques des Compétences.

Tout d’abord, assurez-vous que vos Modules sont dans un emplacement avec une icône correspondante, car cela réduira de moitié le coût en capacité du Module.

Augmentation de PV en tandem avec Collecte d’énergie signifie que vous pouvez utiliser Surpuissance en continu, assurant que les ennemis vous donneront le PM nécessaire pour augmenter les dégâts d’attaque et ajouter un effet de brûlure à votre Grenade.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Réacteurs

Vous voudrez utiliser des Réacteurs qui augmentent le Feu, la Technologie, les Compétences et les dégâts critiques pour Lepic dans The First Descendant.

Étant donné que ces Réacteurs ont un impact significatif sur le gameplay, il est important d’utiliser ceux qui boostent les dégâts de votre Grenade et de vos armes avec ce build.

Composants Externes

Les Composants Externes sont aléatoires dans The First Descendant, ce que vous avez à votre disposition sera donc différent à chaque fois. Cependant, vous voudrez prioriser les Composants Externes qui augmentent les Boucliers, les PV, la Récupération de PV et la Défense.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Surtout si vous jouez en solo, il peut être difficile de survivre lorsque son passif Échappée Belle n’est pas actif. Par conséquent, vous voudrez augmenter ses stats de PV et de Défense autant que possible, et l’utilisation de Composants Externes est votre meilleure option pour le faire.

Les meilleures armes

Les meilleures armes à utiliser sont le pistolet-mitrailleur Cage à Foudre, le Afterglow Sword Sniper Rifle et le Restored Relic Launcher.

Pistolet-mitrailleur Cage à Foudre

ATQ : 18

: 18 Cadence de tir : 666

: 666 Rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Portée effective : 23m

: 23m Surcharge : Vaincre un ennemi peut libérer une onde de choc électrique, infligeant des dégâts aux ennemis proches dans un rayon de 3 m.

La Surcharge et la haute cadence de tir sont les principales raisons pour lesquelles nous choisissons ce pistolet-mitrailleur. Utiliser la Cage à foudre avec une capacité comme la Grenade d’attraction signifie que vous allez pouvoir infliger une quantité de dégâts impressionnante rapidement, ce qui est exactement ce que vous recherchez dans ce build.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Fusil de Précision Épée de Rémanence

ATQ : 240

: 240 Cadence de tir : 66

: 66 Rechargement : 2,5 secondes

: 2,5 secondes Portée effective : 55m

: 55m Faucheuse cauchemardesque : Lorsque vous touchez le point faible de l’ennemi, vous lui infligez l’effet unique Propagation de la mort. Lorsque vous touchez un commandant ennemi ou un Colosse, vous augmentez le taux de coup critique des armes à feu et appliquez l’effet à l’attaque.

Pour une arme à distance, le fusil de précision Épée de Rémanence est un excellent choix grâce à la fonctionnalité Faucheuse cauchemardesque. La Propagation de la Mort augmente la vitesse de rechargement et les dégâts sur les points critiques, c’est donc également un bon choix pour les dégâts sur les boss.

Lepic a du mal avec les dégâts sur une seule cible lorsqu’il utilise uniquement ses compétences, donc utiliser un fusil de précision comme l’Épée de Rémanence garantit que vous ajoutez de la variété à son build lors de l’affrontement avec des boss difficiles et autres cibles uniques.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lanceur Relique Restaurée

NEXON

ATQ : 230

: 230 Cadence de tir : 60

: 60 Rechargement : 2,5 secondes

: 2,5 secondes Portée effective : 5m

: 5m Technique Ancienne : Vous avez un taux de chance défini de tirer une munition guidée. Lorsque vous touchez un ennemi avec une munition guidée, vous avez un taux de chance défini de lui infliger Feu ancien.

Les compétences Tech et Feu de Lepic se marient très bien avec la Technique Ancienne, qui donne un coup de pouce supplémentaire aux dégâts de feu dans l’ensemble. C’est une arme puissante pour un build qui garantira que vous pouvez éliminer rapidement les ennemis et infliger beaucoup de dégâts aux boss.

Selon mon expérience, les armes qui utilisent des munitions lourdes ont un petit chargeur et des réserves limitées. Donc, si vous les utilisez sur des ennemis réguliers, vous n’aurez plus de munitions pour les phases de boss, car les munitions lourdes ne tombent pas fréquemment en vainquant des ennemis. Utilisez vos armes à munitions lourdes uniquement lorsque vous êtes dans une situation difficile ou que vous affrontez un boss.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Explication des compétences de Lepic

Nexon Games

Dans The First Descendant, Lepic est un personnage DPS qui utilise des grenades et des dégâts explosifs pour éliminer les ennemis. Voici toutes ses capacités :

Échappée Belle (Passif) : A une chance de survivre à un coup fatal en combat.

(Passif) : A une chance de survivre à un coup fatal en combat. Grenade : Lance une grenade en avant vers l’ennemi.

: Lance une grenade en avant vers l’ennemi. Surpuissance : Augmente l’ATQ de toutes les compétences et ajoute un effet de brûlure à Grenade et Surarmement pour une durée déterminée.

: Augmente l’ATQ de toutes les compétences et ajoute un effet de brûlure à Grenade et Surarmement pour une durée déterminée. Grenade d’attraction : Lance une grenade d’attraction vers l’avant pour attirer les ennemis à portée.

: Lance une grenade d’attraction vers l’avant pour attirer les ennemis à portée. Surarmement : Tire un obus puissant sur l’ennemi. L’obus est maintenu au point d’atterrissage pendant une durée déterminée, infligeant des dégâts constants.

Surpuissance est la seule capacité où vous ne lancez pas activement des grenades sur les ennemis, mais elle rend vos autres capacités plus puissantes lorsqu’elle est active. Votre Grenade d’attraction est probablement la capacité la plus puissante en dehors de Surarmement – qui est essentiellement son Ultime – car elle attire les ennemis et les immobilise.

Échappée Belle est une excellente compétence passive qui vous assure de pouvoir sortir des situations difficiles en vous offrant une immunité pendant une courte période lorsque vous avez peu de santé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous pouvez débloquer Lepic dans The First Descendant soit en le choisissant comme premier personnage, soit en l’achetant dans la boutique, soit en le recherchant auprès d’Anaïs à Albion et en collectant les matériaux suivants :

Cellules améliorées de Lepic Plasma semi-permanent x290 Extracteur monomoléculaire x499 Résidu d’énergie hautement concentré x34 Schéma des cellules améliorées de Lepic x1 200 000 Or

Stabilisateur de Lepic Superfluide x571 Alliage à mémoire de forme x462 Biogel de cristal x43 Schéma du stabilisateur de Lepic x1 200 000 Or

Catalyseur à spirale de Lepic Accélérateur de métal x519 Cristal de carbone x554 Activateur carbonique complexe x60 Schéma du catalyseur à spirale de Lepic x1

Code de Lepic

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage que Lepic ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.