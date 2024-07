The First Descendant frappe fort avec plus de 1 700 joueurs bannis à vie

Nexon a révélé les résultats de sa première répression contre les tricheurs et autres joueurs « abusifs » dans The First Descendant, ce qui a conduit à des bannissements permanents pour plus de 1 700 utilisateurs.

Quelques jours après avoir annoncé des plans pour lutter contre les « comportements inappropriés » dans The First Descendant, les développeurs ont déclaré avoir banni bien plus d’un millier d’utilisateurs entre le vendredi 12 juillet et le jeudi 18 juillet.

Dans un avis publié sur le site web de The First Descendant, Nexon a déclaré : « Nous inspectons les comportements de jeu abusifs pour nous assurer que tous les Descendants puissent profiter du jeu dans un environnement agréable. »

Nexon Games

Ils ont également demandé à tous les joueurs qui remarquent des « comportements anormaux ou abusifs » de les signaler.

Le post a révélé que 1 305 utilisateurs ont reçu des bannissements permanents pour « Création, distribution ou utilisation de programmes non autorisés ».

De plus, 428 utilisateurs ont également été bannis définitivement pour « Exploitation de tous les processus liés à l’Open Store », ce que Nexon a précisé comme « gains injustes par exploitation du processus de paiement en magasin ». Cela a porté le nombre total de joueurs bannis lors de cette répression à 1 733.

Le développeur a également indiqué que toute personne croyant avoir été bannie à tort pour des violations de l’Open Store peut faire appel en contactant le Support ou la plateforme utilisée pour effectuer l’achat.

Il n’y a pas eu de mention de sanctions moins sévères pour la toxicité générale ou des mesures prises pour traiter les joueurs AFK. Le problème des AFK est une question sur laquelle la communauté s’est montrée très vocale et que Nexon a abordée dans les notes de patch Hotfix 1.0.3.

Dans ces notes de patch, Nexon a déclaré qu’il garderait « un œil attentif sur les tendances récentes concernant les AFK » et qu’il « envisage des moyens de résoudre le problème des AFK » tout en reconnaissant qu’une « approche prudente » est nécessaire.

The First Descendant est loin d’être le premier jeu à annoncer une vague massive de bannissements permanents de ce genre. Once Human a pris des mesures similaires le 16 juillet.