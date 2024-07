Blair peut certainement mettre le feu aux ennemis dans The First Descendant, mais pour s’assurer qu’il ne prenne pas feu lui aussi, vous aurez besoin du meilleur build. Suivrez notre guide, on vous dit tout.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les modules, réacteurs, armes et composants externes qui correspondent le mieux à Blair, ses compétences et comment le débloquer.

Configuration de Modules

Emplacement Module Description 1 (Module de Compétence) Chef classique Change la compétence Maître du Barbecue pour augmenter le taux de coups critiques des armes à feu et des compétences. En utilisant Deadly Cuisine, augmente le nombre de zones de flamme à 4. 2 Prolongement des compétences Augmente la durée des compétences. 3 Bouclier renforcé Augmente votre bouclier maximum. 4 Spécialiste du feu Augmente la puissance des compétences de feu. 5 Extension de Compétence Augmente la portée d’effet des compétences. 6 Feu focalisé Améliore la puissance des compétences de feu et réduit légèrement les temps de recharge des compétences. 7 (Module Secondaire) Griffe Double Change votre attaque secondaire en attaque à griffes doubles. Augmente la capacité maximale des modules. 8 Maîtrise des compétences Augmente du taux critique des compétences. 9 DÉF renforcée Augmente votre DÉF. 10 PV augmentés Augmente vos PV maximum. 11 Doigts Lestes Réduit considérablement les temps de recharge de vos compétences. 12 Régénération améliorée Augmente votre taux de Récupération de PV.

En raison de son manque de mobilité, j’ai trouvé que l’utilisation de Modules comme Prolongement des compétences et DÉF renforcée faisait toute la différence pour survivre aux combats tout en utilisant au maximum les compétences de Blair.

Il dépend aussi beaucoup de ses compétences pour atteindre son potentiel, c’est pourquoi Doigts Lestes et Feu focalisé sont essentiels pour rendre ses temps de recharge de compétences plus gérables, permettant ainsi d’accumuler les effets de brûlure plus souvent.

Le dernier emplacement peut être utilisé pour tout ce que vous pensez pertinent en fonction de ce que vous affrontez, mais son module le plus intéressant est Chef Classique, qui améliore à la fois son passif Maître du Barbecue et Cuisine Mortelle pour infliger plus de dégâts critiques et d’effets de dégâts continus.

Réacteurs

Phase Brûlante est le meilleur Réacteur à utiliser pour Blair, étant donné qu’il possède plus de compétences de type Dimension que de type Fusion.

Les réacteurs sont un aspect incroyablement important dans The First Descendant car ils augmentent la puissance des compétences et peuvent inclure des modificateurs supplémentaires qui renforcent votre build.

Composants Externes

Les meilleurs Composants Externes à utiliser avec Blair augmentent son bouclier maximum, la récupération de PV, la DÉF et les PV maximum.

Je trouve que Blair a du mal avec la mobilité dans The First Descendant, donc augmenter ses boucliers et ses PV autant que possible compense le fait de ne pas pouvoir vraiment éviter les tirs ennemis.

Les meilleures armes

La mitrailleuse Héritage Durable, le fusil de Précision Épée de Rémanence et le fusil tactique Jardin Secret sont essentiels pour le meilleur build de Blair dans The First Descendant.

Héritage Durable

NEXON

ATQ : 228

: 228 Cadence de tir : 571

: 571 Rechargement : 2,7 secondes

: 2,7 secondes Portée effective : 40m

: 40m Artisanat : En touchant un ennemi, cela augmente le taux de déclenchement des effets de statut correspondant à l’élément et inflige la capacité unique Étanchement à la cible. En touchant un ennemi brûlé, cela augmente l’ATQ de l’arme et applique ce buff à l’attaque.

Bien que l’Héritage Durable ne soit pas parmi les meilleures armes globales dans The First Descendant, c’est une véritable bête entre les mains de Blair. L’effet de statut et l’augmentation de l’ATQ que vous obtenez grâce à l’Artisanat signifient que vous tirez le meilleur parti de ses capacités de feu.

Épée de Rémanence

NEXON

ATQ : 240

: 240 Cadence de tir : 66

: 66 Rechargement : 2,5 secondes

: 2,5 secondes Portée effective : 55m

: 55m Faucheuse cauchemardesque : Lorsque vous touchez le point faible de l’ennemi, vous lui infligez l’effet unique Propagation de la mort. Lorsque vous touchez un commandant ennemi ou un Colosse, vous augmentez le taux de coup critique des armes à feu et appliquez l’effet à l’attaque.

J’ai trouvé que je n’étais jamais vraiment proche de l’ennemi avec Blair, ce qui signifie qu’utiliser quelque chose comme Épée de Rémanence augmente son potentiel de dégâts critiques, ce qui est sa principale force. Cette arme reste également l’une des plus puissantes contre les boss.

Jardin Secret

NEXON

ATQ : 23

23 Cadence de Tir : 480

480 Vitesse de Recharge : 1,6 secondes

1,6 secondes Portée Effective : 32m

32m Jardinier : Lors de l’utilisation d’une compétence Dimension, récupère des ressources personnalisées avec une chance définie. Lors de l’utilisation d’une compétence Tech, accorde la capacité unique Contrôle des nuisibles.

Jardin Secret est un autre excellent choix d’arme secondaire, car il peut récupérer des ressources lors de l’utilisation de compétences Dimension. Il est un peu dépendant de l’utilisation de ces compétences pour obtenir un effet maximal, mais il vous aide à gérer vos ressources, ajoutant encore plus au meilleur build pour Blair.

Explication des compétences de Blair

Nexon Games

Maître du Barbecue (Passive) : Quand Blair attaque un ennemi qui subit l’effet Brûlure, il augmente les dégâts critiques de ses compétences. Il augmente aussi le taux de coup critique de ses compétences en fonction du nombre de zones enflammées créées sur le champ de bataille.

(Passive) : Quand Blair attaque un ennemi qui subit l’effet Brûlure, il augmente les dégâts critiques de ses compétences. Il augmente aussi le taux de coup critique de ses compétences en fonction du nombre de zones enflammées créées sur le champ de bataille. Enflammer : Des flammes surgissent autour de Blair pour créer une zone enflammée.

: Des flammes surgissent autour de Blair pour créer une zone enflammée. La zone enflammée inflige des dégâts continus et l’effet Brûlure aux ennemis proches.

Extinction : Blair récupère les zones enflammées générées sur le champ de bataille et regagne des PM. Lors de la récupération des zones enflammées, la puissance de ses compétences augmente temporairement.

: Blair récupère les zones enflammées générées sur le champ de bataille et regagne des PM. Lors de la récupération des zones enflammées, la puissance de ses compétences augmente temporairement. Goût de Brûlé : Génère une flamme vers l’avant. Les ennemis près du point d’arrivée de la flamme subissent des dégâts ainsi que l’effet Brûlure.

: Génère une flamme vers l’avant. Les ennemis près du point d’arrivée de la flamme subissent des dégâts ainsi que l’effet Brûlure. Cuisine Mortelle : Blair lance une boule de feu géante vers l’avant. La boule de feu géante se divise en plusieurs petites boules de feu qui déclenchent des explosions supplémentaires. Les dégâts des explosions infligent l’effet Brûlure et créent des zones enflammées. Les zones enflammées infligent des dégâts continus ainsi que l’effet Brûlure aux ennemis proches.

Blair est un personnage entièrement basé sur les dégâts continus qui a un peu de mal à se concentrer sur une seule cible, mais son potentiel de dégâts critiques est rivalisé par très peu d’autres Légataires du fait de sa compétence passive Maître du Barbecue.

La meilleure façon de le jouer est de se concentrer sur l’accumulation des effets de brûlure avec Enflammer et Goût de Brûlé autant que possible pour maximiser vos coups critiques. Il est l’un des Légataires les plus difficiles à maîtriser en raison de son manque de mobilité et de sa faible défense, alors soyez patient en apprenant comment son personnage se joue.

Vous pouvez débloquer Blair dans The First Descendant en l’achetant dans la boutique ou en faisant des recherches auprès d’Anaïs :

Code de Blair : Canyon de la nuit blanche (Normal) – Fin du Mystère

: Canyon de la nuit blanche (Normal) – Fin du Mystère Cellules améliorées de Blair : Hagios (Normal) – Le mystère séculaire

: Hagios (Normal) – Le mystère séculaire Catalyseur à spirale de Blair : Hagios (Normal) – Le Havre

: Hagios (Normal) – Le Havre Stabilisateur de Blair : Canyon de la nuit blanche (Normal) – Laboratoire biologique

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage que Blair ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.