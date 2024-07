Le meilleur build pour Ajax dans The First Descendant : compétences, armes…

Ajax est l’un des premiers personnages que vous pouvez choisir dans The First Descendant, et c’est le seul Tank, ce qui peut influencer de nombreux joueurs à en faire leur premier choix. Il est donc important de connaître le meilleur build pour Ajax.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les modules, réacteurs, armes et composants externes qui lui correspondent le mieux, ses compétences et comment le débloquer.

Configuration des Modules

EMPLACEMENT MODULE DESCRIPTION 1 (Module de compétence) Recalibration de matrice Modifie Expulsion pour lancer un buff qui aide les alliés à survivre. 2 DÉF augmentée Augmente considérablement votre DEF. 3 PV augmentés Augmente considérablement vos HP. 4 Conversion de bouclier (MP) Augmente votre MP Max, réduit légèrement votre Bouclier Max. 5 Bouclier augmenté Augmente le Bouclier Max. 6 Expansion de compétence Améliore les portées des effets de compétence. 7 (Sous-module) Double Griffe Augmente la capacité de module et change l’attaque secondaire en une attaque à double griffe. 8 Accélérateur de DÉF Améliore la durée des compétences et la DEF. 9 Maîtrise de portée de compétence Augmente les dégâts critiques des compétences, avec une légère augmentation de la portée des effets de compétence. 10 Spécialiste Tech Augmente la puissance des compétences technologiques. 11 [Vide] 12 [Vide]

Pour les deux derniers emplacements, vous pouvez utiliser différents modules selon le type de combat que vous allez affronter. Par exemple, si vous savez que vous allez subir beaucoup de dégâts de feu, vous pouvez utiliser un module de résistance au feu.

Le plus important pour les modules d’Ajax est d’augmenter sa DÉF et ses PV, car ses barrières sont directement proportionnelles à ces statistiques. Donc, plus Ajax est fort, plus ses compétences de barrière sont puissantes.

Les modules les plus importants pour Ajax sont la Recalibration de matrice et le Spécialiste Tech. Le Spécialiste Tech ajoute plus de puissance à Marche du Néant et Expulsion, et la Recalibration de matrice ajuste légèrement Expulsion pour en faire également une capacité de support utile pour ses coéquipiers.

Réacteurs

Ajax utilise principalement des compétences Tech et Dimension, vous voudrez donc prioriser les réacteurs qui boostent ces types de compétences.

Vos meilleurs réacteurs auront une haute puissance de compétence et une haute puissance d’attaque secondaire, mais vous pouvez aussi rechercher des réacteurs qui boostent les compétences sans-attribut. Ajax a un peu de mal en termes de dégâts, ce n’est donc pas une mauvaise idée de rechercher des réacteurs qui augmentent les dégâts critiques des compétences.

À noter : Assurez-vous de remplir la condition d’optimisation en utilisant vos réacteurs, comme avoir un type d’arme spécifique équipé. Cela augmentera encore plus le buff, rendant le build globalement plus puissant.

Composants externes

Les composants externes qui augmentent les PV Max et la Défense sont vos meilleurs choix pour un build Ajax.

Les barrières d’Ajax évoluent avec ses statistiques de PV et de Défense, il est donc très important d’utiliser des composants externes qui complètent cet effet.

Les meilleures armes

Les meilleures armes à utiliser avec Ajax sont le fusil tactique Jardin Secret, le revolver Dévotion de Nazeistra et la mitrailleuse Fusil de la Cavalerie d’Albion.

Jardin Secret

NEXON

Armes

ATQ : 23

: 23 Cadence de tir : 480

: 480 Rechargement : 1,6 secondes

Portée : 32m

: 32m Jardinier : Après avoir utilisé une compétence Dimension, récupérez des ressources. Utiliser une compétence Tech accorde Pest control augmentant les dégâts, la cadence de tir et la puissance de compétence.

Jardin Secret est une excellente arme pour Ajax puisqu’il utilise des compétences Dimension et Tech.

Dévotion de Nazeistra

NEXON

ATQ : 81

: 81 Cadence de tir : 150

: 150 Rechargement : 1,5 secondes

: 1,5 secondes Portée : 25m

: 25m Fanatisme : En touchant un point faible de l’ennemi, inflige une marque de dévotion qui réduit leur défense de 30% pendant 3 secondes. En touchant un allié, le bouclier de l’allié est restauré au détriment de votre MP.

Ce revolver a une approche intéressante du tir ami, étant donné que vous pouvez aider vos coéquipiers à restaurer leurs boucliers avec sa capacité spéciale. La raison principale pour laquelle c’est un excellent choix pour Ajax est la réduction de la défense lorsqu’on touche les points faibles – lui donnant ainsi un boost de dégâts bien nécessaire.

Fusil de la Cavalerie d’Albion

NEXON

ATQ : 30

: 30 Cadence de tir : 451

: 451 Rechargement : 2,5 secondes

: 2,5 secondes Portée : 45m

: 45m Cavalerie : Après avoir touché un ennemi étourdi, augmente l’ATQ de l’arme à feu. Toucher un coup critique sur un ennemi étourdi inflige l’étourdissement.

Le kit d’Ajax tourne principalement autour de l’étourdissement des ennemis, le Fusil de la Cavalerie d’Albion semble donc fait pour lui. L’atout unique de l’arme avec Marche du Néant signifie que vous pouvez essentiellement étourdir continuellement les ennemis, ce qui en fait une excellente arme pour un build Ajax.

Explication des compétences d’Ajax

Nexon Games

Dans The First Descendant, Ajax est un Tank qui utilise des barrières pour protéger l’équipe, et des compétences qui étourdissent et repoussent les ennemis. Voici toutes ses compétences :

Horizon de l’Événement (Passif) : Octroie de l’énergie du Néant après avoir utilisé une compétence. Lorsque l’énergie du Néant atteint sa quantité maximale, elle améliore les compétences et accorde des effets supplémentaires.

: Octroie de l’énergie du Néant après avoir utilisé une compétence. Lorsque l’énergie du Néant atteint sa quantité maximale, elle améliore les compétences et accorde des effets supplémentaires. Barrière Orbitale : Crée un bouclier devant Ajax. Sa durabilité augmente proportionnellement aux PV et à la DÉF d’Ajax.

: Crée un bouclier devant Ajax. Sa durabilité augmente proportionnellement aux PV et à la DÉF d’Ajax. Marche du Néant : S’élance dans les airs puis s’abat pour frapper les ennemis à proximité et les étourdir.

: S’élance dans les airs puis s’abat pour frapper les ennemis à proximité et les étourdir. Expulsion : Frappe les ennemis à proximité et les repousse.

: Frappe les ennemis à proximité et les repousse. Hypercube : Crée un bouclier en forme de dôme. Sa durabilité augmente proportionnellement aux PV et à la DÉF d’Ajax.

Vous devez jouer Ajax de manière assez agressive pour en tirer parti. Il utilise sa Barrière Orbitale et son Hypercube pour se protéger lui-même et ses coéquipiers, mais Marche du Néant et Expulsion sont des compétences puissantes qui peuvent repousser et étourdir les ennemis.

Comme Bunny, Ajax a une barre secondaire à surveiller qui stocke son énergie du Néant. Une fois que son énergie du Néant est pleine, ses compétences gagnent des avantages supplémentaires, comme la capacité de refléter les dégâts entrants avec ses barrières.

Gérer son énergie du Néant peut prendre du temps à maîtriser, c’est donc un Légataire assez difficile à bien jouer.

Vous pouvez choisir Ajax comme l’un de vos personnages de départ, ou vous pouvez le rechercher plus tard auprès d’Anaïs à Albion.

Si vous n’avez pas choisi Ajax comme personnage de départ, vous devrez collecter, comme pour les autres Légataires, les éléments suivants :

Cellules améliorées d’Ajax

Stabilisateur d’Ajax

Catalyseur à spirale d’Ajax

Code d’Ajax

400 000 Or

Il est aussi possible de débloquer une version Ultime d’Ajax, ce qui le rend beaucoup plus fort qu’il ne l’est dans sa forme de base. Vous devez la débloquer par la recherche en rendant visite à Anaïs.

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage que Ajax ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.