Le meilleur build pour Luna dans The First Descendant : compétences, armes…

Dans The First Descendant, Luna est un personnage de soutien puissant qui peut perturber les ennemis et infliger de lourds dégâts à distance. Pour tirer le meilleur parti de ses capacités uniques, un build optimisé est essentiel. Modules, armes, composants externes… On vous explique tout dans notre guide.

La première mise à jour significative de The First Descendant a introduit Luna, une toute nouvelle Légataire. Ses rythmes musicaux et ses armes spéciales lui permettent d’infliger de sérieux dégâts à ses ennemis. Cependant, pour s’accorder avec la mélodie des dangers qu’elle peut rencontrer dans le jeu, vous aurez besoin du meilleur build disponible pour la transformer en une Légataire redoutable.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les modules, réacteurs, armes et composants externes qui correspondent le mieux à Luna, ses compétences et comment la débloquer.

Configuration des modules

Emplacement Module Description 1 Pas Légers Accorder un bonus aux alliés augmente la Vitesse de Déplacement et la Portée des Compétences de Luna. 2 Illumination PM max +X% 3 Spécialiste des Technologies Modification des compétences de type Tech +X% 4 Spécialiste neutre Puissance des compétences neutres +X% 5 Extension de compétence Portée de compétence +X% 6 Prolongement de compétence Durée de compétence +X% 7 DÉF renforcée DÉF augmentée de +X% 8 PV Augmentés PV Max +22% 9 Récupération Sûre Soin Sortant +4%, DMG Final Entrant -4.5% 10 Technicien Modificateur de puissance des compétences de +X% 11 Collecteur de PV Lorsqu’un ennemi est vaincu, récupère instantanément X% des PV Max (cooldown de 11 secondes mais peut être réduit à 2 avec des améliorations) 12 Module de Résistance Au choix

N’oubliez pas de placer les mods dans la bonne prise en fonction de leur type de module et de leur classe. Cela réduit considérablement le Coût de Capacité de Module, vous permettant d’installer rapidement des modifications puissantes et coûteuses.

Vous pouvez également utiliser des Catalyseurs de Cristallisation pour ajouter des Prises de Module à votre configuration, vous permettant de maximiser l’efficacité et de commencer à optimiser pour un build qui inclut tous les modules nécessaires.

Réacteurs

Le réacteur de Mécaniques Matérialisées (Materialized Mechanics Reactor) est le meilleur réacteur pour Luna dans The First Descendant. La Portée des Compétences et la Durée des Compétences sont les meilleures sous-statistiques pour votre rôle.

Elles vous permettront de soutenir vos coéquipiers à distance et pendant une période prolongée. Au début du jeu, équipez le plus rare disponible, mais à mesure que vous progressez, équipez la version Ultime.

Composants Externes

Dans le build de Luna, les meilleurs Composants Externes sont ceux avec des statistiques telles que Bouclier Max, PV Max, Récupération de PV, et DÉF.

Cependant, la maintenant en vie le plus longtemps possible est une priorité. Nous vous recommandons donc d’utiliser le kit Gardien du tombeau.

Obtenir les composants appropriés relève de la chance. Comme The First Descendant est un looter shooter, vous devrez passer du temps à chercher des Composants Externes avec des statistiques élevées, alors soyez patients et persévérants.

Les meilleures armes pour Luna

Les meilleures armes pour Luna sont le pistolet-mitrailleur Cage à Foudre et le fusil de précision Épée de Rémanence.

Cage à Foudre

Nexon Games

ATQ : 24

: 24 Cadence de tir : 666

: 666 Rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Surcharge : Lorsque vous éliminez un ennemi, la cible a un taux de chance défini de provoquer une onde de choc électrique qui inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis proches.

Le pistolet-mitrailleur Cage à Foudre offre une cadence de tir élevée et un boost de surcharge qui, lorsque vous battez un ennemi, les fait libérer une onde de choc électrique. Ainsi, la Cage à Foudre vous permet d’infliger des dégâts de zone sans utiliser de compétences, permettant à Luna de se concentrer sur la guérison des alliés avec ses capacités plutôt que d’avoir à éliminer beaucoup d’ennemis.

Épée de Rémanence

NEXON

ATQ : 240

: 240 Cadence de tir : 66

: 66 Rechargement : 2,5 secondes

: 2,5 secondes Faucheuse cauchemardesque : Lorsque vous touchez le point faible de l’ennemi, vous lui infligez l’effet unique Propagation de la mort. Lorsque vous touchez un commandant ennemi ou un Colosse, vous augmentez le taux de coup critique des armes à feu et appliquez l’effet à l’attaque.

L’Épée de Rémanence permet de cibler efficacement les Points Faibles pour infliger des dégâts importants tout en restant à distance, un véritable avantage pour Luna. C’est aussi un avantage pour les combats de boss, sachant que le gameplay de Luna ne repose pas sur les armes de manière générale.

À noter : n’hésitez pas à équiper le module le module sur l’une de vos armes afin d’augmenter le nombre de balles pour la compétence Présence Scénique de Luna.

Explication des compétences de Luna

Nexon Games Luna utilise la musique sur le champ de bataille.

Comme tous les autres Légataires, Luna a accès à cinq compétences dans The First Descendant. Si elles sont utilisées correctement, elles peuvent être très mortelles. Cependant, elles doivent être utilisées de manière tactique, car vos PM sont limités.

C’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser en priorité Présence Scénique, qui vous donne accès à son arme spéciale Pistolet Synthétiseur, et Acte Reposant, qui vous permet de récupérer des PM lors d’une attaque réussie.

Voici toutes les compétences de Luna :

Improvisation (Passif) : Luna remplit sa jauge d’inspiration lorsqu’elle utilise une compétence pour atteindre la note. Lorsque la jauge d’inspiration est au maximum, elle peut utiliser des compétences améliorées. Utiliser ces compétences améliorées vide complètement sa jauge d’inspiration, mais Luna la remplit partiellement quand elle rate la note.

: Luna remplit sa jauge d’inspiration lorsqu’elle utilise une compétence pour atteindre la note. Lorsque la jauge d’inspiration est au maximum, elle peut utiliser des compétences améliorées. Utiliser ces compétences améliorées vide complètement sa jauge d’inspiration, mais Luna la remplit partiellement quand elle rate la note. Présence Scénique : Luna dégaine son pistolet synthétiseur et active ses notes. Si vous atteignez la note avec un timing parfait lorsque vous tirez ou utilisez une compétence, vous déclenchez l’effet Oreille absolue, ce qui augmente la puissance de vos compétences.

: Luna dégaine son pistolet synthétiseur et active ses notes. Si vous atteignez la note avec un timing parfait lorsque vous tirez ou utilisez une compétence, vous déclenchez l’effet Oreille absolue, ce qui augmente la puissance de vos compétences. Acte électrisant : Augmente la puissance des compétences pendant toute la durée de la compétence. Confère l’effet Mélodie électrisante aux alliés proches, ce qui augmente la puissance de leurs compétences pendant toute la durée de l’effet.

: Augmente la puissance des compétences pendant toute la durée de la compétence. Confère l’effet Mélodie électrisante aux alliés proches, ce qui augmente la puissance de leurs compétences pendant toute la durée de l’effet. Acte Reposant : Vous récupérez des PM lorsque vous atteignez une note ou réussissez une attaque. Confère l’effet Mélodie reposante aux alliés proches, ce qui régénère leurs PM pendant toute la durée de l’effet.

: Vous récupérez des PM lorsque vous atteignez une note ou réussissez une attaque. Confère l’effet Mélodie reposante aux alliés proches, ce qui régénère leurs PM pendant toute la durée de l’effet. Acte Enjoué : Votre jauge d’inspiration augmente lorsque vous atteignez une note ou réussissez une attaque. Confère l’effet Mélodie enjouée aux alliés proches, ce qui réduit les temps de recharge pendant toute la durée de l’effet.

Vous pouvez débloquer Luna dans The First Descendant en l’achetant dans la boutique avec des Calibres (devise premium) ou en le recherchant auprès d’Anaïs à Albion avec les matériaux suivants :

Cellules Améliorées de Luna x430 Silicone x554 Cristal de Carbone x40 Résidu d’Énergie Pure x1 Schéma des Cellules Améliorées de Luna 200 000 Or

Stabilisateur de Luna x292 Flectorite x303 Héllion x34 Résidu d’Énergie Hautement Concentré x1 Schéma du Stabilisateur de Luna 200 000 Or

Catalyseur à Spirale de Luna x571 Superfluide x386 Durcisseur x46 Biométal Spécialisé x1 Schéma du Catalyseur en Spirale de Luna 200 000 Or

Code de Luna

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage que Luna ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.

