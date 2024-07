Le Dévoreur est un boss incroyablement difficile à vaincre dans The First Descendant et certains joueurs perdent la tête en essayant de créer le build parfait pour le détruire.

The First Descendant promet aux joueurs des batailles épiques contre des boss dans des mondes vastes où ils peuvent s’associer avec d’autres et sécuriser la zone en éliminant la faction extraterrestre maléfique.

L’un des boss les plus redoutables du jeu est le Dévoreur, et les joueurs trouvent cet ennemi si difficile qu’ils sont désespérés. Ils tentent de trouver le meilleur Légataire et le meilleur build pour enfin le vaincre facilement. Et l’un d’entre eux a peut-être réussi.

En effet, un utilisateur Reddit a partagé sa méthode pour éliminer le Dévoreur rapidement en utilisant un build de Gley Ultime sans lanceurs.

Dans une vidéo, on le voit affronter un Dévoreur en mode difficile. Mais notre joueur de se contenter pas de le vaincre… il l’atomise en une poignée de secondes.

Le joueur a utilisé le Fusil d’assaut Volonté Éternelle de niveau 100 qui a été amélioré à 378 287 DPS et avait 76 modules appliqués. De plus, son build de Gley utilise une Capacité de Module de 79 avec un Rang de Maîtrise de 12 et un Niveau de personnage de 40 avec un Réacteur de Phase Gelée de Niveau 100.

Voici la répartition complète des modules dans son build :

10 Modules Compétence Épée courte

8 Modules d’Attaque Conversion de PM

6 Modules Attaque de Singularité

6 Modules de Combat accès sur le Neutre

8 Modules de PV Accélérateur de stimulation

13 Modules de PV Résistance Toxique

8 Modules de Soutien accès sur les PV

6 Modules Doigts Lestes

8 Modules PV Augmentés

8 Modules Extension de Compétence

8 Modules DÉF renforcée

Les modules listés ci-dessus augmentent considérablement les dégâts d’attaque du build de Gley et augmentent également ses PV max de 449 %.

En regardant le clip, plusieurs joueurs de The First Descendant ont réagi et ont posé des questions au héros du jour. Un fan a dit : « Ça parait bien mieux que le lanceur».

À ce commentaire, l’utilisateur original a répondu : « Je pense que c’est plus adapté que le build lanceur. Le lanceur ne peut pas profiter des critiques de manière fiable. Il ne peut pas non plus toucher les points faibles de manière régulière. Le lanceur vous oblige également à être à portée de mêlée car la vitesse de son projectile est ridicule. À mon avis, cela devrait être le build munitions infinies de référence pour Gley ».

Un autre joueur a demandé à l’utilisateur pourquoi il utilisait deux fois la même arme dans des emplacements différents, ce à quoi il a répondu : « J’ai deux variations, une pour les groupes d’ennemis et une pour les boss. Celle pour les boss a un bonus de dégâts colossal ».

Avec ce build ultime de Gley, vous pouvez enfin dominer le Dévoreur dans The First Descendant et transformer cette bataille redoutable en une victoire éclatante, alors, foncez le tester.