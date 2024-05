Toutes les adaptations de jeux vidéo en films et séries à venir

Les films et les séries adorent s’inspirer des jeux vidéo : de Fallout à Mario Bros, nombreux sont les héros à avoir migré de la manette à la télécommande, et ça n’est pas près de s’arrêter. Des rumeurs aux projets officiels, on vous a dressé la liste des productions qui apparaîtront un jour sur nos petits et grands écrans.

De la baston, des héros charismatiques ou des thèmes vibrants, les jeux vidéo partagent de nombreux points communs avec le cinéma. Et les producteurs ont bien vite compris qu’il y avait un joli pactole à se faire en transposant des univers aussi riches et appréciés sur nos écrans, qu’ils soient grands ou petits. Si beaucoup de projets se sont cassé les dents contre le box-office dans les 90 et 2000, leur échec aura au moins permis d’ouvrir la porte des studios à de nouveaux créateurs, plus investis et concernés par la pratique.

Après la mauvaise réputation des premières adaptations, la tendance semble en effet s’être inversée ces derniers temps : Marios Bros, le film a battu des records et raflé un paquet de récompenses en 2024, et des séries tout aussi primées telles que The Last of Us ou Arcane ne tarderont pas à revenir dans de nouvelles saisons très attendues. Mais ça ne s’arrêtera pas là, car de nombreuses nouveautés devraient sauter dans l’arène. Certaines ne tarderont plus, comme le film Borderlands, quand d’autres demanderont davantage de patience, à l’image de la série Tomb Raider tout juste annoncée par Prime Video en mai 2024.

Pour vous y retrouver entre rumeurs et projets officiellement annoncés, voici une liste des prochaines adaptations de jeux vidéo, qu’elles soient destinées aux salles de cinéma ou à votre salon.

Les prochaines adaptations de jeux vidéo en films et séries

lionsgate/snd

Vous retrouverez ci-dessous toutes les nouvelles adaptations prévues de jeux vidéo en longs-métrages et séries, incluant les précisions sur leur statut : par “développement”, comprenez les projets qui n’en sont qu’à leurs prémices (généralement au stade d’écriture et de constitution de l’équipe créative). Vous retrouverez ceux dont la création ou le tournage a commencé avec le statut “en production”.

Horizon Zero Dawn

Statut : officiel, en développement

Le format : série

La série Horizon reprendra le jeu vidéo de Guerrilla Games. Intitulée pendant un temps Horizon 2074, elle n’a finalement pas encore de nom définitif, ni de date précise. Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter notre guide ici.

Tomb Raider

Statut : officiel, en développement

Le format : série d’animation et série en live-action

Prime Video avait au préalable annoncé une série d’animation pour reprendre les aventures de l’iconique Lara Croft. Le 14 mai 2024, une nouvelle série, cette fois en prise de vue réelle, a été annoncée : à ce stade, rien ne dit si les épisodes en live-action remplaceront ceux animés, ou si les deux formats coexisteront sur la plateforme d’Amazon.

Ghost of Tsushima

Statut : officiel, en développement

Le format : long-métrage

Le jeu vidéo de Sucker Punch aura bien droit à une adaptation en film par le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski.

Splinter Cell

Statut : officiel, en développement

Le format : série d’animation

C’est chez Netflix que le jeu vidéo d’Ubisoft aura droit à ses épisodes en animation.

God of War

Statut : officiel, en développement

Le format : série

C’est chez Prime Video que les aventures de Kratos seront adaptées dans une série en prise de vue réelle.

The Division

Statut : officiel, en développement

Le format : long-métrage

Le jeu vidéo multijoueur va avoir droit à une adaptation au cinéma. Annoncé il y a plusieurs années, le film a été fortement impacté par la pandémie : en plus de retarder de nombreuses productions, les similitudes entre le Covid et la variole de The Division aurait gêné les financeurs et créateurs.

Death Stranding

Statut : officiel, en développement

Le format : long-métrage

C’est le studio A24 qui a lâché l’information, après une fuite de leur site officiel : le jeu vidéo de Hideo Kojima sera transposé sur grand écran. Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter notre guide sur le film Death Stranding.

Bioshock

Statut : officiel, en développement

Le format : long-métrage

Netflix a annoncé l’adaptation des célèbres jeux Bioshock. L’uchronie dystopique qui fait la part belle au genre du steampunk (Kamoulox !) n’a pas encore lâché davantage d’informations : le film en est encore à l’étape de projet.

Assassin’s Creed

Statut : officiel, en développement

Le format : série

C’est en octobre 2020 que Netflix a lâché la bombe sur les réseaux sociaux : après un long-métrage au cinéma, l’une des franchises les plus iconiques d’Ubisoft aura droit à sa série en prise de vue réelle. Mais il faudra faire preuve de patience : depuis 2020, très peu d’informations ont été dévoilées.

The Elder Scrolls

Statut : rumeur

Le format : série

C’est dans une interview chez IGN que Todd Howard, concepteur et producteur exécutif chez Bethesda, a évoqué l’éventualité d’une série The Elder Scrolls. S’il affirme que rien n’a été validé, il précise néanmoins que sa création reste une possibilité. Affaire à suivre, donc.

Life is Strange

Statut : officiel, en développement

Le format : série en live-action

C’est en 2016 que l’annonce d’une adaptation en série pour Life is Strange a été lancée. Mais depuis, aucune nouvelle probante ne nous est parvenue : ni annulée, ni actualisée, la série semble malheureusement se rapprocher davantage d’une arlésienne.

Disco Elysium

Statut : officiel, en développement

Le format : série

En 2020, Variety évoquait pour la première fois une série reprenant le jeu vidéo Disco Elysium. Depuis, à part quelques détails chez Collider en 2022, la production n’a pas donné beaucoup d’informations à se mettre sous la dent.

It Takes Two

Statut : officiel

Le format : long-métrage

Le GOTY 2021 (ou “meilleur jeu de l’année 2021” pour les néophytes) reposant sur la coopération entre deux joueurs aura droit à une adaptation pour les grands écrans, d’après une annonce de Variety en 2022.

A Plague Tale

Statut : officiel, en développement

Le format : série

L’excellent jeu vidéo des français du studio Asobo va avoir droit à une adaptation en série. Pour la diriger, on reste dans l’Hexagone : c’est Mathieu Turi, le réalisateur du film d’horreur Gueules Noires, qui a été désigné.

Borderlands

Statut : officiel, en post-production

Le format : long-métrage

Date de sortie : 7 août 2024

Le film d’Eli Roth a droit à un casting étoilé : Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black ou encore Jamie Lee Curtis feront partie de cette adaptation du jeu vidéo aussi bourrin qu’insolent. Rendez-vous le 7 août 2024 dans les salles françaises !

Kingdom Hearts

Statut : rumeur

Le format : inconnu

Le jeu rassemblant de nombreuses icones de chez Disney devrait avoir une adaptation pour les écrans. L’information reste à prendre avec des pincettes : si elle a été donnée par l’insider Daniel Ritchman, généralement très fiable, elle n’a cependant pas encore été confirmée officiellement.

The Legend of Zelda

Statut : officiel, en développement

Le format : long-métrage

Après Mario, Nintendo va porter une autre de ses stars historiques sur grand écran. Ce sera cette fois Link qui aura droit à une adaptation, en prise de vue réelle. Pour en savoir davantage sur le film reprenant The Legend of Zelda, vous pouvez consulter notre guide.

Return to Silent Hill

Statut : officiel, en production

Le format : long-métrage

Christophe Gans a pris son billet pour retourner à Silent Hill : après le film de 2006, le réalisateur va retenter l’exploration de la terrible ville inventée par Hideo Kojima, cette fois avec la présence des acteurs Jeremy Irvine (Cheval de guerre) et Hannah Emily Anderson (Mes chers voisins…). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre guide.

Dead Cells : Immortalis

Statut : officiel, en post-production

Le format : anime

Date de sortie : première partie le 19 juin 2024

Inspiré du jeu vidéo Dead Cells, l’anime Immortalis sort des studios Bobby Pills (Captain Laserhawk). La série d’animation en 10 épisodes ne tardera plus à s’imposer sur ADN : pour en savoir davantage, vous pouvez consulter notre guide.

Minecraft

Statut : officiel, en production

Le format : long-métrage d’animation

Date de sortie : 2 avril 2025

Tous les jeux peuvent être adaptés, même Minecraft ! Après le récent Thelma la licorne sur Netflix, le réalisateur Jared Hess va remettre le couvert et proposer le film d’animation pour les grands écrans.

Golden Axe

Statut : officiel, en développement

Le format : série d’animation

Le jeu de SEGA de 1989 va avoir son adaptation en série d’animation, dirigée par Mike McMahon, au côté de Joe Chandler (American Dad!). Les épisodes n’ont pas encore de diffuseur en France ou de date de sortie précise, mais sont attendus pour 2025.

Gears of War

Statut : officiel, en développement

Le format : film et série d’animation

C’est en 2022, à l’occasion des 16 ans de Gears of War, que Netflix a annoncé la commande d’un film et d’une série animée adaptant le jeu vidéo d’Epic Games. Depuis, peu d’informations ont été relayées sur l’avancement des deux projets.

Rainbow Six

Statut : officiel, en développement

Le format : long-métrage

Le film, qui devrait être réalisé par Chad Stahelski (John Wick), reprendra en réalité le livre de Tom Clancy, tiré de sa saga Jack Ryan. Reste que le design des jeux vidéo d’Ubisoft pourraient avoir une influence sur le long-métrage, qui mettra en vedette l’acteur Michael B. Jordan (Creed).

Suites d’adaptations de jeux vidéo déjà sorties

netflix/hbo

Certaines adaptations sont déjà sorties, et leur succès a permis la mise en chantier de suites, qu’il s’agisse d’un nouvel opus ou d’une autre saison pour les séries. Vous pouvez les retrouver ci-dessous :

Sonic 3

Statut : officiel, en production

Date de sortie : 25 décembre 2024

Jeff Fowler remet le couvert après les deux premiers volets adaptant les aventures du hérisson le plus rapide au monde. En attendant, la série Knuckles est sortie sur Paramount+ et aura servi à faire patienter les spectateurs. Pour Sonic 3, rendez-vous le 25 décembre 2024 en salles.

Arcane – Saison 2

Statut : officiel, en production

Date de sortie : novembre 2024

Le studio Fortiche a renouvelé sa collaboration historique avec Riot Games, après le succès fulgurant – et mérité – d’Arcane en 2021. Bonne nouvelle, la suite arrivera très bientôt sur Netflix : pour en savoir plus sur la saison 2, vous pouvez consulter notre guide.

The Last of Us – Saison 2

Statut : officiel, en production

Date de sortie : courant 2025

Le jeu vidéo de Naughty Dog a été adapté avec succès par une équipe solide : après avoir été à la tête de son développement, Neil Druckmann a joué les showrunners au côté de Craig Mazin de Chernobyl. La série a très bien fonctionné, et sa saison 2 ne tardera plus. Pour en savoir davantage sur la suite de The Last of Us, vous pouvez consulter notre guide.

Five Nights at Freddy’s 2

Statut : officiel, en production

Date de sortie : prévisions pour fin 2024/début 2025

Fort de son succès surprenant au box-office et de sa grande rentabilité, le film Five Nights at Freddy’s a très vite eu droit à la validation d’une suite. Lors d’une interview chez Variety, l’acteur Josh Hutcherson a même affirmé que le tournage ne tarderait pas à être lancé, le but étant de sortir le deuxième volet pour Halloween 2024.

Halo – Saison 3

Statut : rumeur

La série Halo pourrait avoir droit à une suite, surtout si l’on prend en compte le final de la deuxième saison qui suggère que l’équipe créative avait effectivement prévu davantage. Mais à ce stade, rien n’a été confirmé.

Twisted Metal – Saison 2

Statut : officiel, en développement

Date de sortie : prévisions pour 2025

Les spectateurs vont pouvoir retrouver John Doe et ses péripéties dans le monde post-apocalyptique de Twisted Metal.

Uncharted 2

Statut : rumeur

Date de sortie : prévisions pour 2026

L’adaptation du jeu vidéo de Naughty Dog n’a pas été officiellement confirmée, mais d’après ScreenRant, on peut déjà s’attendre à ce que Mark Wahlberg reprendra son rôle de Sully. Il faudra cependant se montrer patient : Sony n’ayant toujours rien validé, le long-métrage n’a pas encore lancé sa production.

Fallout – Saison 2

Statut : officiel

Date de sortie : prévisions pour 2026

C’est officiel, Prime Video a confirmé le renouvellement de sa série Fallout, souhaitant emmener encore une fois les spectateurs dans les terres désolées tirées des jeux emblématiques de Bethesda. Pour en savoir davantage sur la saison 2, vous pouvez consulter notre guide.

Mortal Kombat 2

Statut : officiel, en post-production

Date de sortie : 22 octobre 2025

Mortal Kombat va revenir sur grand écran en réunissant l’essentiel du casting du premier film, ainsi que son réalisateur, Simon McQuoid. Pour davantage d’informations, vous pouvez consulter notre guide.