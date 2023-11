The Last of Us saison 2 : casting, intrigue, fenêtre de sortie, tout ce qu’on sait

La saison 2 de The Last of Us est officiellement lancée et des nouveautés excitantes sont en vue. Voici ce que nous savons, depuis la fenêtre de sortie jusqu’aux actualités sur le casting, le scénario, et plus encore.

Les fans avaient tremblé à l’annonce d’une adaptation en live-action de l’iconique jeu vidéo The Last of Us. Fer de lance de Sony pour ses consoles, l’exclu Playstation avait fait l’unanimité de la critique en proposant une histoire de survie post-apocalyptique au scénario bien ficelé et aux personnages attachants. Et alors que la plupart des adaptations de jeux finissent généralement mal, les joueurs ont eu peur pour l’oeuvre du studio Naughty Dog.

Et pourtant ! HBO a gagné son pari en sortant la série en prises de vue réelle, obtenant une excellente réception. Grâce à ses acteurs, mais aussi à la participation du créateur des jeux Neil Druckmann et le scénariste Craig Mazin (Chernobyl), ou encore un budget conséquent, peu importe : les résultats sont là, les spectateurs ont aimé. Et pour leur plus grand bonheur, la saison 2 a été officialisée.

Après un final à couper le souffle, l’attente a commencé pour le prochain chapitre de l’histoire de Joel et Ellie. On vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 2 de The Last of Us.

Sommaire

La fin du monde demande de la patience : la saison 2 de The Last of Us n’est pas prévue avant 2025. Pire : le délai pourrait s’allonger, suite à un problème d’emploi du temps des stars de la série.

À ce stade, le tournage est censé commencer “début 2024” selon Variety.

Le casting de la saison 2 de The Last of Us : qui en fait partie ?

Bien que certains rôles restent encore à confirmer, nous pouvons nous attendre à ce que le casting de la saison 2 de The Last of Us inclue :

Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie

Pedro Pascal dans le rôle de Joel

Gabriel Luna dans le rôle de Tommy

Rutina Wesley dans le rôle de Maria

Lors d’une apparition sur le podcast “The Last of Pods“, Ramsey a déclaré : “Je suis vraiment excitée. Cela me semble toujours surréaliste que ça reparte. Mais aussi, je ne veux pas y aller en le comparant à l’expérience de la première saison, parce que la saison 1 de The Last of Us a été la meilleure année de ma vie, et ça ne sera pas la même chose. Je dois juste me lancer dedans en me disant que c’est la saison 2. Et j’adore la saison 1, mais ça va juste être différent. Je suis vraiment excitée. J’ai juste, ouais, envie d’être de retour au Canada avec Craig Mazin et Pedro [Pascal]. Ça va être vraiment agréable.”

Dans une nouvelle interview avec L’Officiel, Ramsey a parlé de ce qui les excite le plus dans la saison 2. “Je suis très ouverte à tout. J’ai hâte de voir comment Craig et Neil adapteront l’histoire du deuxième jeu en une autre saison. Ce que j’attends avec impatience, c’est de me battre davantage, mais c’est juste pour moi, pas vraiment pour Ellie“, précise-t-elle.

Nouveaux personnages dans la saison 2 de The Last of Us

Selon ce qui sera adapté dans la seconde saison, comparé à la partie 2 des jeux vidéo, il reste encore quelques rôles à distribuer, incluant :

Abby

Dina

Jesse

Lev

Yara

Manny

Les fans étaient convaincus d’avoir aperçu Dina dans l’épisode 6 de la première saison, et cela a été presque confirmé par les showrunners, mais on ne sait pas si la même actrice reviendra.

Les hypothèses entourent surtout Abby, Craig Mazin ayant récemment laissé entendre qu’elle pourrait déjà avoir été choisie. Le Los Angeles Times a également rapporté qu’Abby aurait été choisie mais que le nom de l’actrice est gardé secret pour le moment. Nous n’entrerons pas dans les spoilers dans cette section, mais il est raisonnable de préciser que le personnage sera l’antagoniste de la deuxième partie… et que sa présence risque de créer autant de polémique qu’avec le jeu vidéo.

Neil Druckmann avait d’ailleurs teasé son arrivée dans la série avec une affiche montrant son bras armé d’un marteau. Par la suite, le créateur des jeux vidéo et showrunner a annoncé qu’il n’avait pas peur de la levée de boucliers des fans sur l’adaptation dans la série, affirmant même qu’il avait hâte de découvrir la réception de la saison 2.

Shannon Berry, qui a joué le rôle de Dot Campbell dans The Wilds, a été liée au rôle, mais elle n’est pas la seule : des rumeurs suggèrent que Kaitlyn Dever, récemment vue dans le film Traquée, pourrait être considérée pour le rôle (alors qu’elle avait été envisagée pour jouer Ellie dans la première saison.)

Craig Mazin a confirmé qu’il n’y aurait pas de remplacement d’acteurs dans la saison 2. “Nous ne ferons pas d’ellipse comme dans House of the Dragon. Ceux-ci étaient de très importants sauts d’âge, et nous n’en sommes pas là. Donc, aucun remplacement d’acteur n’aura lieu. Pas tant que je suis là“, a-t-il déclaré à Collider.

S’adressant à Entertainment Weekly, il a aussi déclaré : “Y aura-t-il du tumulte ? Oui, probablement. Il y en a généralement, à commencer même par le casting. Nous savions qu’ils étaient les meilleurs pour leur rôle, mais ils ont dû subir durant plusieurs mois les propos terribles des gens sur les réseaux sociaux, jusqu’à ce que le public voie ce que nous avions fait. Pour moi, c’est le point crucial. Nous n’agissons pas pour rendre les gens heureux sur les réseaux sociaux ou pour éviter de les fâcher. Nous faisons simplement ce que nous pensons être juste, et nous espérons que les gens nous suivront dans l’aventure et l’apprécieront.“

Intrigue de la saison 2 de The Last of Us : à quoi faut-il s’attendre ?

Avant de commencer, soyez prévenus : nous allons discuter de l’intrigue de The Last of Us Partie 2, attendez-vous donc à de gros spoilers dans cette section.

Si la saison 2 suit la partie 2, la série fera un bond en avant de cinq ans. Joel et Ellie vivent ensemble à Jackson, mais leur relation se détériore lorsque Joel avoue avoir menti à propos des Lucioles à l’hôpital.

Un jour de tempête enneigé, Joel et Tommy sont en patrouille et sauvent une fille d’une horde infectée. Lorsqu’ils atteignent un avant-poste, ils sont pris en embuscade par son groupe, qui fait partie du Front de Libération de Washington.

La fille est Abby, la fille du médecin des Lucioles que Joel a assassiné en sauvant Ellie de l’hôpital à Salt Lake City.

Comme Joel et Tommy ne reviennent pas à Jackson, Ellie et Dina partent à leur recherche. Quand Ellie atteint le même avant-poste, elle est forcée de regarder Abby battre Joel à mort avec un club de golf. Elle jure de se venger et se lance à la poursuite d’Abby.

S’adressant à GQ en février 2023, Ramsey a dit avoir discuté avec les scénaristes pour la saison 2 : “C’était tellement cool de les entendre parler d’idées – j’ai regardé pas mal de gameplay du deuxième jeu, simplement parce que j’étais curieuse. Je pense que [la série] suivra très probablement l’intrigue des jeux à nouveau. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup besoin de combler les lacunes.“

La star a dit qu’elle est impatiente pour l’histoire d’Ellie et Dina, mais – comme nous tous – elle appréhende la mort de Joel dans la série. C’est d’ailleurs ce qu’elle a déclaré lors d’une apparition sur le podcast Happy Sad Confused : “J’attends cela avec impatience, et la violence qui en découle est palpitante d’une certaine manière. Pouvoir explorer cet aspect dans un environnement vraiment sûr serait cool mais ça me rend nerveuse aussi. Je sais ce qui se passe dans le deuxième jeu, et j’appréhende le fait d’être potentiellement sans Pedro pendant un moment. Ça serait vraiment triste.“

Nous savons que la saison 2 commencera, au moins, à raconter l’histoire de la deuxième partie, mais elle a une portée considérablement plus grande par rapport au premier jeu. Selon Craig Mazin, il est probable que plusieurs saisons soient nécessaires pour venir à bout du récit.

“La quantité d’histoire qui reste, que nous n’avons pas couverte, revient à plus qu’une saison. Donc oui, en supposant que nous puissions continuer, l’idée serait de faire plus qu’une seule saison supplémentaire“, a-t-il déclaré à Consequence.

Dans une interview avec GQ, Neil Druckmann a confirmé que la deuxième partie sera adaptée sur plusieurs saisons. Et Craig Mazin a déclaré à Deadline : “La série ne se terminera pas avec la saison 2, à moins que les gens ne la regardent pas et que nous soyons annulés.“

Attendez-vous également à beaucoup plus d’infectés et un budget plus conséquent. Mais bien que la saison 2 puisse s’écarter légèrement du matériel source, comme on l’a vu avec Bill et Frank, Mazin et Druckmann ne vont “rien changer” à leur processus. “Je veux dire, notre façon de faire a fonctionné. Nous avons très bien travaillé ensemble“, ont-ils déclaré à Deadline.

“Nous avons adapté là où nous voulions adapter, et comme nous voulions adapter. Nous sommes restés proches de la base. Parfois, nous nous sommes éloignés, mais ce processus a très bien fonctionné. Donc, nous ne changeons rien. Nous allons certainement aussi pousser la technologie que nous utilisons vers l’avant. Nous avons tellement appris, en particulier en ce qui concerne les infectés et comment mieux livrer des scènes avec eux.“

Y a-t-il une bande-annonce de la saison 2 de The Last of Us ?

Non, il n’y a pas d’images ou de trailer de la saison 2 de The Last of Us pour le moment.

Le tournage n’ayant pas commencé, il ne faut pas s’attendre à ce que des images des acteurs en situation nous parviennent tout de suite. Mais il est toujours possible de revisionner le trailer de la partie 2 du jeu vidéo, histoire de s’offrir un avant-goût :

Nous mettrons cet espace à jour lors de la publication de nouvelles informations concernant la saison 2 de The Last of Us.