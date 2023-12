Death Stranding au ciné : un studio de renom prend la relève, les fans sont hypés

L’adaptation en live-action du célèbre jeu vidéo de Hideo Kojima, Death Stranding, va finalement se faire sous la direction d’un studio indépendant de renom. De quoi enchanter les joueurs comme les cinéphiles !

Death Stranding est devenu une référence dans le monde du jeu vidéo. Parfois détestée, très souvent adorée, l’œuvre de Hideo Kojima avait de nouveau proposé une narration solide, une image aussi sublime que glauque… et bénéficié de la présence de nombreux acteurs réputés dans le milieu du cinéma.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Forcément, une adaptation pour le grand écran n’étonne pas grand-monde. Car l’auteur multi-casquettes n’a jamais caché son intérêt pour le septième art, qui a nourri son imagination depuis tout petit. La cérémonie des Game Awards a d’ailleurs confirmé sa volonté d’une alliance toujours plus forte entre les deux médiums, alors qu’il présentait son nouveau projet, OD, en compagnie d’un réalisateur passé maître dans le genre horrifique : Jordan Peele.

L’annonce d’une adaptation en live-action de Death Stranding avait déjà été faite avec la sortie de la director’s cut, avec les studios Hammerstone aux commandes. Mais plot twist : le studio qui dirigera le projet aurait bel et bien changé, et aux yeux des fans, le nouveau est le meilleur choix possible.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

A24 officialise la production du film en prise de vue réelle Death Stranding

Sur son site officiel, le studio A24 a annoncé la nouvelle : il se chargera de produire l’adaptation de Death Stranding pour le grand écran, s’associant à Kojima Productions pour le long-métrage en live-action.

“C’est officiel : nous nous sommes associés à Kojima Productions pour l’adaptation en long-métrage en prise de vue réelle du jeu vidéo acclamé de Hideo Kojima, DEATH STRANDING. Partagez votre enthousiasme avec notre nouveau t-shirt du logo A24 inspiré de DS, doté d’une étiquette tissée personnalisée A24 x Kojima Productions.“

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le nom A24, il faut prendre en compte sa grande implication dans la production d’un cinéma de genre (et d’auteur) de très bonne facture. Parce que studio indépendant ne veut pas dire studio modeste, mais plutôt davantage ouvert à une parole laissée à ses auteurs, il ne manque pas d’œuvres devenues cultes dans ses rangs : Hérédité d’Ari Aster, Everything Everywhere All At Once de Dan Kwan et Daniel Scheinert ou même Ex Machina d’Alex Garland ne sont qu’une poignée d’exemples dans un catalogue aussi fourni qu’exceptionnel.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les fans heureux à l’idée qu’A24 soit chargé de l’adaptation de Death Stranding

L’annonce n’a pas encore été relayée sur les réseaux sociaux, mais une liste de produits de merchandising fait déjà référence à l’univers de Death Stranding : ici, des tee-shirts sur lesquels le logo A24 reprend des concepts visuels du jeu vidéo de Hideo Kojima.

Dans la description de l’annonce en ligne, la maison de production explique son implication “officielle” dans le projet de film à venir. Forcément, les fans se sont précipités sur les réseaux pour faire part de leur enthousiasme.

“Ça pourrait vraiment être un film très cool.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Du moment qu’ils engagent Norman Reedus“

Pour le moment, ni Hideo Kojima ni le studio A24 n’ont encore fait d’autre annonce concernant le projet. Nous vous tiendrons informés des derniers avancements sur Dexerto.