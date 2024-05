Une série d’animation Minecraft annoncée par Netflix pour les 15 ans du jeu

Minecraft a terminé les célébrations de son 15e anniversaire en beauté, en annonçant une toute nouvelle série animée qui arrivera bientôt sur Netflix.

Des capes gratuites, de nouvelles cartes excitantes, des aventures palpitantes, des annonces de nouveaux Lego et des activités IRL, l’anniversaire des 15 ans du jeu Minecraft a été une fantastique célébration de la sortie initiale de ce jeu de type “bac à sable” désormais culte.

Le projet ayant débuté en 2009, Minecraft est devenu un véritable classique chez les joueurs. Car depuis sa sortie, le jeu développé par Mojang Studios n’a pas cessé d’évoluer, recevant notamment de nombreuses mises à jour, ce qui a lui a permis de se constituer une base de fans extrêmement dévouée qui, encore aujourd’hui, adore explorer la franchise de toutes les manières possibles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une franchise tellement populaire qu’elle se voit déclinée de bien des manières. En effet, alors qu’un film live-action Minecraft est actuellement en préparation, l’anniversaire des 15 ans du jeu vidéo le plus vendu de tous les temps s’est terminé sur une note assez inattendue, avec l’annonce d’une série animée que les fans pourront prochainement découvrir sur Netflix.

La série sera une exclusivité Netflix et n’a actuellement pas de nom, mais nous savons qu’elle comportera une histoire originale avec de nouveaux personnages qui montreront le monde de Minecraft sous un tout nouveau jour.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec la série présentant une nouvelle histoire, il est peu probable que nous voyions des histoires ou des personnages similaires au titre de Telltale Games ou au spectacle interactif de Netflix.

La prochaine série animée Minecraft sera créée par WildBrain, un studio canadien qui s’est fait connaître avec d’autres séries telles que Sonic Prime, Carmen Sandiego et Ninjago, nous donnant ainsi une petite idée du style d’animation de la série. Un choix pouvant alors suggérer que la série s’inspirera des graphismes traditionnels de Minecraft.

La série télévisée n’est pas la première incursion de Mojang dans le monde du cinéma et de la télévision, car en 2018, Netflix et Minecraft ont collaboré pour transformer l’aventure de Telltale Games en un jeu épisodique, baptisé Minecraft : Story Mode. Cependant, la nouvelle série présentant une histoire originale et de nouveaux personnages, il est de nouveau peu probable que nous revisitions cette histoire.

L’article continue après la publicité

En rapport: Cet anime populaire reprend enfin après 13 ans de pause

L’article continue après la publicité

Il n’y a actuellement pas de date de sortie pour la série animée et il n’y a aucun détail supplémentaire concernant le casting ou l’intrigue, mais plus d’informations seront annoncées en temps voulu.