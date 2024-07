Film Dead by Daylight : tout ce qu’on sait sur l’adaptation du jeu vidéo d’horreur

Un nouveau jeu vidéo va avoir droit à son adaptation en film d’horreur, par le studio Blumhouse : on vous dit tout ce qu’on sait sur le film Dead by Daylight.

Le studio Blumhouse a l’intention de boucler la boucle avec Dead by Daylight : après Five Nights at Freddy’s, la maison de production compte adapter en film d’horreur un jeu vidéo réputé pour s’inspirer… des films d’horreur ! Véritable hommage au genre du slasher, le titre vidéoludique de Behaviour Interactive propose en effet à ses joueurs d’incarner au choix quatre survivants cherchant à fuir une zone, ou un tueur dont le but est de les éliminer les uns après les autres.

Pour le rôle du grand méchant, le jeu ne s’est pas gêné pour aller piocher dans les franchises les plus célèbres de l’horreur sur grand et petit écran : de Freddy des Griffes de la nuit au Xénomorphe d’Alien, en passant par le Demogorgon de Stranger Things, les tueurs impitoyables sont légion. Reste donc à déterminer ce que Blumhouse va ramener dans son long-métrage : on vous dit tout ce qu’on sait sur l’adaptation en film de Dead by Daylight.

Sommaire

Y a-t-il une date de sortie pour le film Dead by Daylight ?

Le film Dead by Daylight n’a pas encore de date ou de fenêtre de sortie à ce stade : le projet est encore en développement, après une annonce en 2023 rapportée par Variety.

Intrigue du film Dead by Daylight : à quoi peut-on s’attendre ?

Peu de détails sont connus concernant l’intrigue du film Dead by Daylight, qui n’en est encore qu’à ses débuts.

behaviour interactive

Néanmoins, les commentaires faits auprès de Collider en janvier 2024 par Ryan Turek, vice-président de Blumhouse, semblent indiquer que le public visé sera en grande partie celui de la communauté de joueurs : “Ce que nous avons appris de Five Nights at Freddy’s, c’est qu’il faut de toute évidence se tourner vers les fans et faire l’adaptation du jeu vidéo pour eux. Je suis moi-même un grand fan de Dead by Daylight… Pour ce film, je suis vraiment excité, et nous cherchons la meilleure manière de l’aborder.“

Les atouts du jeu vidéo ne reposent pas uniquement sur son casting de tueurs et de survivants, mais également sur un lore et un gameplay bien rodés en presque dix ans d’existence : le but ultime des survivants est de réactiver les portes permettant de fuir le territoire du tueur, qui de son côté les sacrifie à l’Entité, sorte de divinité qui s’est chargée de transporter tous ce beau petit monde dans l’arène.

Casting du film Dead by Daylight : qui verra-t-on à l’écran ?

Blumhouse n’a pas encore révélé de casting à ce stade, le film étant encore aux premières étapes de son développement.

Les personnages non plus n’ont pas été révélés par le studio, et rien ne permet de savoir si le long-métrage piochera dans ceux existants dans Dead by Daylight. Car le jeu dispose également de tueurs originaux, allant d’un adepte des pièges à ours au fantôme d’une infirmière s’étant reconvertie dans les coups de scie à amputation. Mais Blumhouse pourrait tout aussi bien créer son propre casting pour l’occasion.

En attendant de nouvelles informations sur le film Dead by Daylight, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.