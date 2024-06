Elden Ring Shadow of the Erdtree devient le DLC le mieux noté de tous les temps

Avec les critiques publiées pour Elden Ring Shadow of the Erdtree, les éloges continuent d’affluer alors que l’extension devient non seulement le DLC le mieux noté pour un jeu FromSoftware, mais également le DLC le mieux noté de tous les temps, avant même sa sortie officielle.

La très attendue continuation d’Elden Ring n’a pas encore été officiellement publiée qu’elle reçoit déjà éloges universels avec ses premières critiques.

Ces applaudissements suffisent à faire de Shadow of the Erdtree le nouveau roi des DLC, car il bénéficie de la meilleure note d’extension de tous les temps sur Metacritic.

La nouvelle de cet accomplissement est apparue peu de temps après la levée de l’embargo sur les critiques de l’extension, qui a vu une avalanche de scores parfaits et d’éloges affluer. Cela a propulsé Shadow of the Erdtree jusqu’à une note globale de 95.

Les fans ont immédiatement souligné que ce DLC s’annonçait comme le meilleur que FromSoftware ait jamais créé. Parmi le catalogue du développeur, la note de DLC la plus élevée jusqu’alors était celle d’Astorias of the Abyss pour le Dark Souls original à 89.

Cette différence de six points peut sembler minime, mais elle est impressionnante, compte tenu du nombre de critiques prises en compte pour ces scores.

Cependant, les fans de Shadow of the Erdtree ont été époustouflés lorsqu’ils ont réalisé que ce score ne dépasse pas seulement la bibliothèque de DLC de FromSoftware, mais toute l’histoire des DLC.

Auparavant, l’extension la mieux notée était Blood and Wine de The Witcher 3, qui obtenait un score de 92. Elle a été publiée en 2016 et est restée en tête de cette liste pendant huit ans avant d’être dépassée par l’extension d’Elden Ring.

C’est une étape majeure pour le DLC Shadow of the Erdtree, et il l’atteint avant même d’être sorti. Cela ne manquera pas d’amplifier l’excitation déjà immense des niveaux encore plus élevés.

Heureusement, les fans n’ont plus longtemps à attendre, car Elden Ring Shadow of the Erdtree sera disponible le 21 juin.