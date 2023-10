Avant même sa sortie, Five Nights at Freddy’s est déjà rentable au box-office

Quand l’horreur frappe, elle frappe fort. C’est ce qu’a découvert le producteur Jason Blum avec l’adaptation du jeu plein de screamers Five Nights at Freddy’s.

Réalisé par Emma Tammi et adapté de la célèbre franchise de jeux vidéo du même nom, le film d’horreur met en scène les mascottes d’une pizzeria désormais célèbre chez les gamers, pour son ambiance oppressante et ses jumpscares qui en auront fait crier plus d’un sur Twitch.

Le pitch du film est simple : un gardien de sécurité est embauché pour travailler à la pizzeria de Freddy Fazbear. Mais ce qui devait être un boulot tranquille (garder une pizzeria la nuit ? facile !), s’avère finalement plus compliqué à supporter que prévu. Car quelque chose cloche dans le resto.

Attendu dans les salles américaines le 27 octobre 2023, Five Nights at Freddy’s a déjà remboursé son budget, d’après son producteur Jason Blum. ce qui signifie que le long-métrage va démarrer au box-office en étant déjà rentable, un événement exceptionnel, surtout parce qu’on parle ici de cinéma de genre.

Un budget déjà remboursé ? C’est ce qu’affirme le producteur Jason Blum

En s’adressant à Fortune, Blum a en effet révélé que Five Nights at Freddy’s a déjà rapporté plus que son budget uniquement grâce aux ventes des droits de diffusion en streaming et en salle. La recette du succès ? L’ingrédient n’est pas secret : on parle ici de l’engouement d’un public pour une adaptation très attendue. Un enthousiasme accueilli avec bonheur par Jason Blum : “Les gens sont plus fous de Five Nights at Freddy’s que de n’importe quel autre projet sur lequel j’ai travaillé.“

Évidemment, on ne parle pas d’un blockbuster au budget considérable. Les 25 millions de dollars du film ont essentiellement servi à financer les animatroniques des terrifiantes mascottes de la pizzeria. Et pour l’occasion, ce sont les créateurs du Muppet Show qui s’y sont collés : les studios Jim Henson ont en effet mis la main à la pâte pour créer des marionnettes aussi fidèles au support de base, qu’effrayantes.

Pourtant, le chemin de la pizzeria vers les grands écrans a été jalonné d’obstacles, comme l’a suggéré le producteur auprès d’IGN : “J’adore les défis“, a-t-il ainsi expliqué à propos de l’acquisition des droits du film. “Scott (Cawthon, le développeur du jeu) avait déjà essayé de bosser sur une adaptation en film avec un studio et ça n’a pas marché, c’était il y a de nombreuses années. Tout le monde disait que nous ne pourrions jamais réaliser le film, y compris, d’ailleurs, des membres de ma propre entreprise.

Une production longue pour l’adaptation de Five Nights at Freddy’s

“On se moquait de moi pour m’être lancé dans ce truc impossible, et ça a justement été la source de ma motivation, pour me faire dire “Je parie que je peux y arriver””

Car même avec un aussi petit budget, le film d’horreur est entré en production en 2017 et l’est resté longtemps. Pour beaucoup dans l’équipe créative de Jason Blum, le jeu n’était pas vraiment destiné à être adapté sur grand écran.

“Cela fait de très, très nombreuses années de production”, a poursuivi le producteur auprès d’IGN. “J’ai appris à bien connaître Scott pendant cette période, et je me suis beaucoup attaché à lui. Je pense que c’est une personne vraiment, vraiment spéciale, une personne très créative, probablement plus créative qu’il ne le croit lui-même. Et nous avons dû trouver une structure qui fonctionnerait pour nous afin de réaliser ce film ensemble.”

Five Nights at Freddy’s sortira aux États-Unis le 27 octobre. En France, il faudra attendre le 8 novembre pour se régaler devant les marionnettes hantées.