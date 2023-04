La saison 2 d’Arcane a été annoncée : date, trailer, champions et leaks

C’était une question de temps, mais c’est maintenant confirmé, la saison 2 d’Arcane arrive, pour le plus grand bonheur des fans de League of Legends, après une saison 1 qui s’est terminée en apothéose.

Après que la saison 1 d’Arcane ait fait fureur sur Netflix avec une fin assez surprenante dans l’acte 3 laissant de nombreuses questions en suspens, Riot n’a pas attendu longtemps avant de confirmer que la saison 2 de cette série était bien en préparation.

Renouvelée pour une deuxième saison, cette série est actuellement en production depuis le final du 20 novembre.

La saison 2 d’Arcane a-t-elle une date de sortie ?

Pour l’instant, la saison 2 d’Arcane n’a pas de date de sortie précise. Cependant, le PDG de Riot, Nicolo Laurent a annoncé qu’elle ne sortirait pas en 2023, déclarant qu’ils venaient seulement de commencer à travailler sur l’épisode 3.

Nicolo Laurent a expliqué la lenteur du processus par la volonté de privilégier la qualité, en déclarant explicitement qu’ils “ne veulent pas se précipiter”.

Riot Games / Netflix Jinx et Vi devraient être à nouveau les têtes d’affiche de la saison 2

Trailer de la saison 2 d’Arcane

Afin de mettre l’eau à la bouche des fans en quête de réponses, un trailer a été partagé à peine quelques heures après la mise en ligne de l’acte 3, où l’on peut entendre Caitlyn, Vi et Jinx.

“De toute façon, si je m’en prends à ta sœur seule, l’un de nous reviendra dans une boîte”, dit Caitlyn à Vi.

“Je peux le faire moi-même. Personne d’autre n’a besoin d’être blessé”, lui répond Vi.

Les personnages et le casting de la saison 2 d’Arcane

La saison 2 d’Arcane devrait se poursuivre à Piltover et à Zaun, après la rupture entre les sœurs Jinx et Vi. Cela signifie que nous verrons les mêmes personnages apparaître dans la saison 2, poursuivant l’histoire là où la saison 1 s’est arrêtée plutôt que d’aller dans une autre région de Runeterra.

Jinx et Vi ont encore beaucoup de choses à régler après leur dernière rencontre, et il en va de même pour Jayce et Viktor. Singed a eu plus de temps à l’écran dans l’Acte 3, laissant entrevoir une histoire potentielle avec Warwick dans les derniers plans de la saison.

La relation entre Heimerdinger et Ekko pourrait également être davantage explorée, et d’autres personnages de Piltover et Zaun comme Camille, Orianna, et d’autres créations de Singed pourraient faire leur apparition.

De nouveaux détails de la saison 2 d’Arcane seront dévoilés en 2023 et au-delà, et nous vous tiendrons au courant ici même des dernières informations.