Top 5 des meilleures séries adaptées de jeux vidéo

Si les adaptations de jeux vidéo ont souvent eu une mauvaise réputation – généralement à raison – la tendance a été renversée par de très bonnes séries récemment : on a dressé une liste des meilleures d’entre elles.

L’exercice d’adaptation est plus difficile qu’il n’en a l’air. Si la plupart des histoires méritent d’être racontées, elles ne peuvent jamais l’être de la même manière en raison des limites des médiums qui se les accaparent : difficile de rapporter en quelques épisodes à peine l’épopée d’une cinquantaine d’heures ou plus d’un personnage de jeu vidéo, entre mission principale et quêtes secondaires. Difficile aussi de demander à celui qui était joueur, et donc “acteur”, de suivre les aventures de son héros cette fois interprété par quelqu’un d’autre et mis en scène par toute une équipe de réalisateurs, showrunners et autres producteurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Fut un temps où la moindre adaptation d’un médium à l’autre faisait grincer des dents les fans, conscients que l’essence de leur œuvre préférée risquait fortement d’être dénaturée. Pourtant, la tendance semble s’être inversée : car depuis peu, les créateurs ont prouvé qu’ils étaient eux aussi des passionnés, qu’ils soient joueurs ou non. D’excellents programmes inspirés de franchises vidéoludiques ont alors commencé à apparaître. Si ces créations restent rares, elles n’en sont pas moins impactantes et populaires. Voici le top 5 des meilleures séries tirées de jeux vidéo.

5 – The Witcher

netflix

Geralt de Riv chasse des monstres pour survivre : il est sorceleur de métier, et est certainement le mieux taillé pour ce genre de boulot, entre sa formation mortelle et ses redoutables – et redoutées – mutations. Réputé pour ne pas éprouver d’émotions et ne jamais prendre parti, il va pourtant devoir faire des choix cruciaux quand le destin va lui mettre une princesse orpheline dans les bras. D’autant plus que la jeune Ciri semble intéresser de nombreuses forces, magiques comme politiques.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La série The Witcher n’est techniquement pas tirée des jeux vidéo du studio CD Projekt Red, du moins officiellement. Pour des questions de droits, il a été annoncé très tôt que les épisodes sur Netflix reprenait la saga littéraire du Sorceleur d’Andrzej Sapkowski, mais inutile d’essayer de flouer les joueurs : du design des costumes – exceptées les armures très “spéciales” des soldats nilfgaardiens – aux musiques, il est difficile de ne pas voir la marque qu’ont laissé les jeux dans l’univers du sorceleur.

Du reste, la création Netflix et celle de CD Projekt se répondent : avec l’engouement autour de la série, The Witcher 3, élu meilleur jeu de l’année 2015 aux Game Awards, a eu droit à une nouvelle vague de joueurs souhaitant prolonger leur aventure aux côtés de Geralt et Ciri.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

4 – Fallout

amazon content LLC

L’apocalypse nucléaire a eu lieu, mais tout va bien : car grâce à Vault-Tech, une partie de la population a pu se réfugier dans des Abris et préparer le monde d’après, qui ne pourra qu’être idéal. À condition de ne pas prendre en compte les rescapés de la surface, devenus sans foi ni loi pour survivre dans un monde en pleine mutation – littéralement. Lucy est une habitante de l’Abri 33, et jamais elle n’aurait pensé que son petit monde souterrain pourrait un jour être bouleversé. Pourtant, quand une intruse kidnappe son père, la jeune femme se retrouve contrainte de sortir du terrier pour aller secourir le paternel. Saura-t-elle conserver ses valeurs optimistes dans un univers où le partage et le bon sentiment sont passés de mode depuis deux siècles ?

Après avoir lancé sa version du Seigneur des Anneaux avec Les Anneaux de Pouvoir, Prime Video a décidé d’investir dans une autre production de grande ampleur. Et quitte à se montrer ambitieux, pourquoi ne pas s’accaparer l’une des franchises les plus emblématiques du monde du jeu vidéo ? C’est sur Fallout que le studio s’est penché, franchise incontournable de Bethesda. Entre post-apo et uchronie, chaque opus transporte ses joueurs dans une aventure différente, s’intéressant aux Abris comme aux Terres Dévastées.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quant à la série, elle ne se contente pas de se hisser parmi les productions les plus rentables d’Amazon : elle a également eu un effet bénéfique pour les jeux, faisant découvrir l’univers dur mais drôle de Fallout à de nombreux néophytes ou anciens joueurs pris de nostalgie.

3 – Cyberpunk Edgerunner

trigger/netflix

Quand l’humanité ne se détruit pas à coups de bombes atomiques, c’est pour mieux sombrer dans d’autres travers : David Martinez est un simple gamin des rues dans la tentaculaire Night City. Intelligent mais peu enclin à se conformer aux codes sociaux violents de la société dystopique, il est marqué à vie à la mort de sa mère. Mais loin de baisser les bras, il finit par craquer et s’approprier le Sandevistan, un implant dangereusement puissant capable de changer la perception du temps de son utilisateur. Lancé dans une course à l’augmentation corporelle et aux délits toujours plus importants, le jeune homme va devenir un mercenaire pour survivre. Ou, comme on dit dans le milieu, un edgerunner.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La série Cyberpunk Edgerunner est apparue un peu plus d’un an après le jeu vidéo Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red, soit dans une période critique pour le studio. Car le titre vidéoludique, très attendu, avait énormément déçu à sa sortie. Les problèmes de performance auront en effet coûté cher aux équipes pourtant expérimentées, mais trop pressées par le temps. C’est dans cette atmosphère délétère qu’Edgerunner débarque, et la surprise est totale.

Aux commandes de l’anime, le studio Trigger qui excelle tant dans l’animation que l’écriture et sait y faire avec des personnages hors du commun et impertinents. De nombreux éléments des jeux se retrouvent dans la série de dix épisodes, de ses designs aux implants, en passant par les titres des épisodes qui, comme ceux des missions, proviennent de chansons. Une pépite qui mérite un peu de votre temps, mais aussi de préparer une solide thérapie pour son final difficile.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

2 – The Last of Us

hbo

Une pandémie a ravagé l’espèce humaine en la zombifiant, par l’intermédiaire d’un champignon mutant, le Cordyceps. Pour survivre, les populations prennent la route à leurs risques et périls, ou se réfugient dans des villes fortifiées, souvent gérées par ce qui reste de l’armée 20 ans après la catastrophe. Joel est de ceux-là, et se débrouille à sa manière pour survivre, quitte à se fermer aux autres et se montrer brutal s’il le faut. Mais les règles qu’il s’impose vont être bousculées par Ellie, une adolescente qui pourrait bien sauver le monde de l’infection.

Véritable carton du studio Naughty Dog à l’époque de la PlayStation 3, The Last of Us a marqué durablement le monde du jeu vidéo. Des personnages parfaitement écrits, un cadre post-apocalyptique et des décors parfois impressionnants, ou encore une relation précieuse entre un bonhomme bourru et une gamine exubérante malgré les désastres qui frappent : la formule a depuis été réutilisée avec succès pour de nombreux autres titres – y compris God of War sur PS4.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On aurait pu se questionner sur l’utilité d’une adaptation en série pour un jeu qui propose déjà une expérience très cinématographique, mais le showrunner Craig Mazin (Chernobyl) et le créateur de la franchise Neil Druckmann ont su tirer parti de l’histoire et des acteurs Pedro Pascal et Bella Ramsay, pour proposer un résultat qui en valait la peine.

1 – Arcane

fortiche/netflix

Deux villes mènent un conflit depuis des années : la riche Piltover n’hésite pas à écraser Zaun, assemblement de bas-fonds dans lesquels une population pauvre survit du mieux qu’elle peut. Au milieu de cette guerre sociale, Vi et Powder, deux sœurs, vivent sous la protection de Vander. La première cherche désespérément à obtenir l’approbation de son père adoptif, quand la plus jeune ne désire qu’une chose : être vue par Vi. Lors d’une expédition avec leurs amis dans un laboratoire de Piltover, les choses dégénèrent. Ce que les deux sœurs ignorent, c’est qu’elles ont lancé l’engrenage d’une catastrophe qui frappera à une échelle qui les dépasse.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La série Arcane est tirée de l’univers de League of Legends, et a tout compris à l’exercice d’adaptation. Loin de se contenter de ce qui existe déjà pour le refaire, elle s’approprie les personnages et les recrée à sa façon, les mettant en scène dans un récit choral parfaitement orchestré et digne de l’origine multijoueur du jeu vidéo.

Pour retranscrire et magnifier toute la saveur du titre de Riot Games, c’est le studio français Fortiche Productions qui s’est retroussé les manches, après avoir déjà réalisé des clips pour League of Legends (Warriors, Get Jinxed…). Le résultat est un sans-faute : l’image est sublime, les combats sont chorégraphiés avec une véritable maestria, le scénario est parfaitement maîtrisé. Et la bonne nouvelle, c’est qu’une saison 2 est attendue pour novembre 2024.

L’article continue après la publicité