La saison 2 de Fallout est officiellement confirmée par Prime Video

Après une première saison aussi délirante qu’épique, l’adaptation des célèbres jeux vidéo va remettre une pièce dans la machine et se lancer à l’assaut d’une saison 2.

Si les adaptations de jeux vidéo pour les grands et petits écrans ont souvent fait frissonner d’horreur les fans, ces dernières années semblent avoir inversé la tendance : The Last of Us a conquis un vaste public de néophytes, Cyberpunk Edgerunner a presque sauvé Cyberpunk 2077 à une période où le jeu peinait à redresser la barre, et Arcane a tout explosé en reprenant avec finesse l’univers de League of Legends.

Fallout débarque donc à une ère où spectateurs comme joueurs ont accepté de faire confiance aux cinéastes, et le résultat n’a rien à envier à ses prédécesseurs. La série de Prime Video fonctionne, présentant une histoire bien distincte des opus vidéoludiques tout en en conservant l’esprit. Et le succès est déjà suffisamment retentissant pour que Prime Video annonce la bonne nouvelle : c’est désormais officiel, il y aura bien une saison 2 !

En effet, le 18 avril 2024, le site de streaming a annoncé dans un communiqué de presse avoir donné son feu vert pour une saison 2 de Fallout. Prime Video évoque la réussite de son premier volet, devenu un hit dès les quatre premiers jours de sa diffusion.

C’est Jennifer Salke, présidente d’Amazon MGM Studios, qui a pris la plume pour faire part dans le communiqué de son plaisir à l’idée de renouveler la série : “Nous sommes ravis d’annoncer la saison 2 après seulement une semaine de diffusion et d’emmener les spectateurs encore plus loin dans le monde surréaliste de Fallout.“

À ce stade, il n’y a pas encore de date ou même de fenêtre de sortie pour la saison 2. Mais les épisodes du premier chapitre de la série Fallout sont tous disponibles sur Prime Video.