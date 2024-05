Link sera-t-il muet dans le film Legend of Zelda ? Le réalisateur s’exprime

Dans les jeux vidéo, le héros n’est guère loquace. Qu’en sera-t-il dans l’adaptation en live-action ? Le réalisateur Wes Ball a offert un premier élément de réponse à la grande question des fans.

Après le succès du film Super Mario Bros, Nintendo n’a pas tardé à lâché la bombe : Link rejoindra les rangs des héros de big N ayant droit à une adaptation au cinéma. Si son prédécesseur moustachu s’était épanoui dans l’animation, ce sera en prise de vue réelle que le chevalier se révélera au public.

À ce stade, peu d’informations sont disponibles sur cette nouvelle itération de Link : si on connaît le réalisateur, Wes Ball, connu notamment pour la franchise Le Labyrinthe ou le prochain La Planète des Singes : Le nouveau royaume, le reste est encore nébuleux. Pas de casting – malgré des rumeurs sur Tom Holland -, pas d’intrigue ou de date de sortie. Pourtant, le sujet qui semble le plus intriguer la communauté des fans est tout autre.

Car Link n’est pas connu pour être un grand bavard dans les jeux vidéo. Nintendo a même pris un parti surprenant à travers ses différents opus, choisissant de ne (presque) jamais faire parler son protagoniste malgré des personnages secondaires ayant, eux, droit à un doublage dans les règles de l’art. L’effet obtenu est celui d’un héros muet, malgré son aptitude évidente à communiquer, et ce dans la plupart des Legend of Zelda. Y compris les plus récents et acclamés, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

Alors, Link sera-t-il muet également dans l’adaptation au cinéma ? Wes Ball a été interrogé à ce propos dans une interview pour Comic Book. Et le cinéaste s’est fendu d’une réponse amusée : “A, ou B, ou C. Je vais juste faire comme dans le jeu – des petites boîtes de dialogue apparaîtront et vous choisirez celle que vous préférez.” Avant de préciser avec un peu plus de sérieux : “Link communique bien avec les villageois tout au long du jeu, c’est juste que vous n’entendez pas sa voix.”

La réponse reste donc évasive, et rappelle que le projet n’en est qu’aux prémisses de son développement. Mais le réalisateur souhaitant faire quelque chose de plus “ancré et réel“, comme il l’avait déjà expliqué auprès de Polygon, il y a fort à parier que la question du dialogue soit déjà tranchée.

Si le Link des jeux s’exprime avec les autres personnages en attendant les commandes du joueur, celui du film Legend of Zelda devrait pouvoir communiquer de manière plus réaliste et laisser entendre sa voix, se montrant ainsi plus fidèle à son format cinématographique. À moins, bien sûr, que l’adaptation ne pousse la fidélité des jeux jusqu’au bout.