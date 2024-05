Tous les jeux annoncés au State of Play PlayStation de mai 2024

La dernier State of Play de PlayStation a dévoilé des trailers pour de nombreux jeux, dont le remake de Silent Hill 2, le FPS 5v5 Concord ou encore le prochain opus de Monster Hunter.

Sony aura attendu les tous derniers jours de mai 2024 pour confirmer les rumeurs et annoncer une conférence State of Play digitale. À cette occasion, de nombreuses bandes-annonces ont été diffusées, annonçant de nouveaux jeux ou donnant de nouvelles informations sur des titres déjà annoncés par le passé.

Sans plus attendre, voici un résumé des annonces du State of Play de Playstation.

Concord – 23 août 2024

Concord est un FPS 5v5 haut en couleur, proposant un large casting de personnages aux capacités et aux personnalités uniques.

God of War (PC) – 19 septembre 2024

L’incontournable épopée Action-Adventure de Santa Monica Studios arrive enfin sur PC, donnant l’occasion à de nouveaux joueurs de plonger à corps perdu dans l’épopée épique de Kratos.

Dynasty Warriors: Origins – 2025

Se battre seul contre une véritable armée… voilà la promesse ambitieuse de Dynasty Warriors qui semble prêt à repousser encore plus loin la limite du nombre d’ennemis et d’animations léchées affichables à l’écran.

Infinity Nikki – 3ème trimestre 2024

Infinity Nikki est décrit par PlayStation comme une “aventure vestimentaire en monde ouvert”, et semble comporter son lot de paysages enchanteurs et de magie féérique.

Ballad of Antara – 2025

Balland of Antara est un jeu d’action ambitieux, prêt à plonger les joueurs dans un univers aussi fantastique que lugubre, à la recherche de puissantes créatures divines dans des combats s’annonçant dantesques.

Le jeu d’action Behemoth semble prêt à offrir au monde de la VR un condensé de combat brutal et sans merci. Le grapin semble être un élément de gameplay absolument fascinant, permettant de balader les ennemis au combat, mais aussi de saisir des flèches ou encore de déséquilibrer des colosses à la hauteur vertigineuse.

Alien: Rogue Incursion – Fin d’année 2024

Le genre de l’horreur est particulièrement efficace en Réalité Virtuelle, et les propriétaires de PS VR2 s’apprêtent à découvrir en 2024 ce qui pourrait être une épopée aussi passionnante que terrifiante avec Alien Rogue Incursion.

Marvel Rivals : Bêta PlayStation fermée – Juillet 2024

Attendu par de nombreux aficionados de Shooter d’équipe, Marvel Rivals et sa myriade de héros iconiques revient pour une phase de Bêta fermée dès le mois de juillet 2024.

Derrière ce nom mystérieux se cache un RPG d’action-aventure faisant la part belle aux arts martiaux spectaculaires, et à un univers aussi somptueux que poétique.

Until Dawn (PS5 et PC) – Automne 2024

Until Dawn a droit à son remake, et le trailer nous plonge dans cette ambiance de slasher sans pitié où un groupe d’amis n’a qu’un but : survivre à l’horreur, jusqu’à l’aube.

Path of Exile 2 (PS5) – 2024

Le deuxième opus de l’un des plus grands noms du hack’n’slash se précise, et dévoile de nouvelles images alléchantes de son gameplay. En plus de proposer la coop locale et le cross play, Path of Exile 2 se démarque notamment par la qualité de ses animations.

Silent Hill 2 – 8 octobre 2024

Comme tous les grands classiques du jeu vidéo d’horreur, il n’était qu’une question de temps avec que le cultissime Silent Hill 2 ait droit à un remake. Le brouillard impénétrable cache encore des horreurs, et il ne faudra attendre que quelques mois pour les découvrir.

Monster Hunter Wilds – 2025

Dans ce nouveau trailer, Monster Hunter Wilds s’épanche notamment sur les montures, et le système de combat monté qui promet de combats plus dynamiques que jamais. Quelques compétences d’armes et nouveaux monstres ont également été dévoilés, histoire de rendre l’attente jusqu’en 2025 un peu plus insupportable.

Astro Bot – 6 septembre 2024

Le jeu d’aventure Astro Bot nous plonge dans un univers enchanteur et coloré, reprenant les codes de nombreux jeux cultes du genre pour proposer une épopée survoltée.