Un film Elden Ring envisagé par le président de FromSoftware, mais à une seule condition

Hidetaka Miyazaki, le président de FromSoftware, a surpris tout le monde en exprimant son intérêt pour un film Elden Ring. Cependant, il y a une condition.

Le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring fait actuellement beaucoup parler de lui, les joueurs du monde entier se mesurant aux derniers défis de FromSoftware. Bien sûr, certains ont choisi de contourner ces défis avec les sortilèges les plus dévastateurs que nous ayons jamais vus.

Bien que l’attrait principal soit d’affronter des boss difficiles avec une nouvelle gamme d’armes et d’armures, nous avons toujours eu un faible pour la narration unique de FromSoftware. Shadow of the Erdtree révèle une part importante de la mythologie complexe du jeu, mais comment cela se traduirait-il sur grand écran ?

Le maître des Soulsborne, Hidetaka Miyazaki, a laissé entendre qu’il était partant pour une adaptation de son dernier jeu. Dans une interview avec The Guardian, Miyazaki a révélé être enclin à un film Elden Ring, mais uniquement si c’est bien fait.

FromSoftware

“Je ne vois aucune raison de refuser une autre interprétation ou adaptation d’Elden Ring, par exemple un film,” a-t-il révélé. “Mais je ne pense pas que moi-même, ou FromSoftware, ayons les connaissances ou la capacité de produire quelque chose dans un autre média.”

Pour donner vie à un film Elden Ring, Miyazaki a précisé qu’un “partenaire solide” dans le domaine du cinéma serait nécessaire. “Nous devrions établir beaucoup de confiance et être d’accord sur ce que nous essayons d’accomplir, mais il y a de l’intérêt, c’est certain,” a-t-il conclu.

Étant donné que George R.R. Martin a été un partenaire dans l’écriture et la création du monde du jeu, et que nous avons vu des adaptations très réussies de son travail, un film Elden Ring est certainement envisageable. Cependant, la méthode narrative obscure de FromSoftware pourrait être un obstacle. Reste à voir si les fans accepteraient une version plus ciblée de cette épopée.

Malgré cela, il est indéniable que la marque Elden Ring a un énorme potentiel, avec plus de 25 millions d’exemplaires du jeu de base vendus. Et peut-être qu’un film Elden Ring servirait à attirer encore plus de nouveaux joueurs dans cet univers gigantesque.

