La série Fallout est-elle liée aux jeux vidéo ?

Que vous soyez un Résident de l’Abri, un Voyageur Solitaire, ou un Courrier, vous vous posez probablement cette question : la série Fallout est-elle considérée comme canon, ou n’est-elle pas connectée aux jeux ? On vous dit tout.

La franchise emblématique de jeux vidéo de Bethesda a débuté en 1997 avec le tout premier jeu Fallout. Mais ce n’est qu’avec Fallout 3 sorti en 2008 qu’elle a atteint une popularité grand public, renforcée encore par Fallout: New Vegas en 2010, Fallout 4 en 2015, et enfin Fallout 76 en 2018, même si le dernier volet avait reçu de nombreuses critiques au moment de sa sortie.

Tous les jeux se déroulent dans une continuité unique s’étendant sur des centaines d’années, où l’on suit divers personnages tentant de survivre des décennies après la Grande Guerre, lorsque les bombes nucléaires ont transformé l’Amérique en un désert irradié et dangereux.

Et maintenant que la série Fallout est disponible sur Prime Video, certains se demandent peut-être si la série Amazon est considérée comme étant canon par rapport aux jeux vidéo. Voici ce que nous savons.

La série Fallout est-elle canon ?

Oui, la série Fallout propose une toute nouvelle histoire qui se déroule dans le même univers que les jeux, elle est donc bel et bien canon.

Alors que les jeux se déroulent entre 2102 et 2287, la série télévisée Fallout se déroule principalement en 2296, ce qui en fait donc le point le plus éloigné de la chronologie jusqu’à présent. Sa singularité a été un grand attrait pour le chef de Bethesda, Todd Howard, qui avait souffert du développement en dents de scie et des propositions pour des adaptations cinématographiques depuis la fin des années 2000.

“Nous considérons ce qui se passe dans la série comme étant canon”, avait-t-il déclaré à Vanity Fair, assurant également que des précautions avaient été prises pour que les événements et les références de la série ne soient pas en décalage avec le lore déjà établi. Ceci étant dit, la série a tout de même apporté quelques changements, et Howard les a adorés.

“C’est ce qui est génial, quand quelqu’un d’autre regarde votre travail puis le traduit d’une certaine manière. J’ai en quelque sorte regardé cela en me disant : ‘Ah, pourquoi n’avons-nous pas fait ça ?’”, a-t-il ajouté.

“Je ne voulais pas faire une interprétation d’une histoire existante que nous avions faite. C’était l’autre chose — beaucoup de propositions étaient, vous savez, ‘Ceci est le film de Fallout 3…’ J’étais comme, ‘Oui, nous avons raconté cette histoire.’ Je n’avais pas beaucoup d’intérêt à voir ces histoires traduites. J’étais intéressé par quelqu’un racontant une histoire Fallout unique. Traitez-la comme un jeu. Cela donne aux créateurs de la série leur propre terrain de jeu.”

Lorsque Jonathan Nolan a embauché les co-scénaristes Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner, ils ont tous convenu qu’il serait plus sage de raconter une nouvelle histoire, plutôt que de ressasser “quelque chose qui a été magnifiquement réalisé en tant que jeu. Puis, la question est devenue jusqu’où pouvions-nous être ambitieux avec cette histoire, et c’est là où Geneva et Graham ont pris le relais”, a-t-il expliqué.

