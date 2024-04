Fallout saison 2 : tout ce que l’on sait pour le moment

Alors que Fallout vient tout juste d’arriver sur Prime Video, de nombreux fans espèrent déjà avoir droit à une suite avec une saison 2 de la série Amazon. Des rumeurs ou détails concernant la date de sortie jusqu’aux potentielles intrigues, casting et autres spéculations, voici tout ce que nous savons pour le moment.

Dans seulement 53 ans, l’Amérique sera recouverte de cendres et transformée en un désert irradié, avec des millions de personnes anéanties, affamées ou réduites à leurs instincts les plus primaires. C’est en tout ce qui nous attend si l’on se fie à la chronologie de Fallout. Espérons que nous aurons la saison 2 d’ici là.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La nouvelle adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo par Jonathan Nolan et Lisa Joy, connus notamment pour la série Westworld, vient de débuter sur Prime Video. La série Fallout introduit alors trois nouveaux personnages dans cet univers post-apocalyptique, à savoir Lucy MacLean (Ella Purnell), une résidente de l’Abri 33 qui s’aventure pour la première fois dans le monde réel, mais aussi Maximus (Aaron Moten), un écuyer de la Confrérie de l’Acier désespéré d’obtenir sa propre armure assistée, et enfin la Goule (Walton Goggins), un pistolero mutant et chasseur de primes.

Les huit épisodes de la première saison sont dès à présent disponibles en streaming, et si vous avez déjà tout regardé, nous savons que vous attendez d’ores et déjà la suite avec impatience. Mais la saison 2 de Fallout est-elle déjà prévue ? Voici tout ce que l’on sait pour le moment.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Amazon Prime Video

Y a-t-il une saison 2 de Fallout de prévue ?

Pour le moment, la saison 2 de Fallout n’a pas été officiellement confirmée par Amazon. Mais si la première saison est suffisamment populaire, il y a de fortes chances que la série soit renouvelée pour une deuxième saison.

Nous sommes assez confiants quant à son retour pour une saison 2, mais la raison est assez banale : selon Deadline, Fallout a reçu un crédit d’impôt de 25 millions de dollars pour déplacer son plateau de tournage de l’État de New York à la Californie (un déménagement qui fait d’autant plus sens que c’est là-bas que se déroule la série).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que cette nouvelle apparaisse comme un élément favorable à son renouvellement, cela ne signifie pas pour autant que cette seule information suffira à donner le feu vert pour une saison 2 (bien que cela laisse à penser qu’elle ait été plus ou moins approuvée en interne). Mais Nolan et ses collaborateurs semblent être plutôt confiants concernant leur retour pour une suite. Il avait notamment déclaré ceci auprès de TechRadar :

“Nous avons eu quelques conversations vraiment intéressantes à ce sujet mais, pour l’instant, nous nous concentrons sur une excellente saison de télévision. Si suffisamment de personnes l’aiment et que nous avons la chance de continuer, alors nous jouerons dans le même espace, mais pas nécessairement avec les mêmes éléments.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Graham Wagner, l’un des showrunners de la série avec Geneva Roberston-Dworet, a également révélé à Collider qu’ils ont signé des “accords globaux”, et que le travail a déjà commencé sur la deuxième saison.

Non, la saison 2 de Fallout n’a pas encore de date de sortie. Mais si tout se passe bien, on peut supposer que la sortie se fera en 2026, voire même 2025 avec un peu de chance.

Il convient de garder à l’esprit que la première saison de Fallout a commencé son tournage en juillet 2022, ce n’était donc pas nécessairement un délai rapide entre la production et la sortie de la série. Cependant, Wagner a laissé entendre qu’il y a des plans en place pour des intervalles raisonnables entre les saisons, plutôt que de répéter l’attente de deux ans et demi entre les deux premières saisons d’Invincible, une autre série Amazon. Dans son interview avec Collider mentionnée juste un peu plus haut, Wagner avait déclaré :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Nous avons terminé la saison 1 et avons commencé à travailler sur la saison 2 dans l’espoir qu’Amazon soit intéressé, et dans l’espoir de réduire cet intervalle. Parce que laisser les gens en suspens pendant deux ans est un élan bizarre. En tant que spectateur, je pouvais à peine supporter les cliffhangers des finales de saison de [Star Trek : La Nouvelle Génération]. Ils me rendaient fou. Mais ce sont quelques-uns de mes meilleurs souvenirs de télévision. Donc, oui, nous essayons définitivement de réduire cet intervalle.”

Alors que Wagner a souligné que “tout pourrait arriver”, il a également ajouté ceci : “Nous en sommes à un point où nous devons juste engager des scénaristes, écrire les épisodes, tourner les épisodes. Donc, nous sommes prêts à y aller, mais il y a beaucoup de décisions. C’est une grande série, et c’est un gros investissement. Je pense qu’Amazon veut être absolument sûr de vouloir faire une deuxième saison avant de tout payer, car c’est un engagement.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Casting de la saison 2 de Fallout

Bien que non confirmé, nous nous attendons à ce que le casting de la saison 2 de Fallout inclue :

Ella Purnell dans le rôle de Lucy MacLean

Aaron Moten dans le rôle de Maximus

Walton Goggins dans le rôle de la Goule / Cooper Howard

Kyle MacLachlan dans le rôle de Hank MacLean

Moisés Arias dans le rôle de Norm

Leslie Uggams dans le rôle de Betty

Zach Cherry dans le rôle de Woody

Dans un communiqué de presse, Moten a déclaré : “C’est extrêmement fidèle à la propriété intellectuelle du jeu vidéo, mais c’est vraiment différent. Je pense que les gens éprouveront la même joie que celle que j’ai ressentie en regardant la série, qui est enfin quelque chose que je n’avais jamais vu [auparavant].”

Purnell est également impatiente de revenir. “À la fin de la saison, elle est une femme changée. Et je suppose que je suis impatiente d’explorer deux choses : numéro un, Lucy sera-t-elle jamais la même ? Pourra-t-elle retourner à l’abri ? C’est un peu comme le choix de la pilule rouge contre la pilule bleue, une fois que vous avez vu, pouvez-vous faire machine arrière ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“La deuxième chose est que je pense que son cœur a été brisé et sa bonté morale se détériore. Elle a dû faire des choses impensables, et je ne sais pas si elle va bien aller ou si elle pourra un jour redevenir la Lucy que nous connaissions. Que se passe-t-il quand vous brisez l’incassable ? C’est alors que quelque chose de vraiment dangereux se produit, je pense. J’ai encore tellement de questions !”

Intrigue potentielle dans la saison 2 de Fallout

Les détails de l’intrigue pour la saison 2 de Fallout n’ont pas été révélés, et il est trop tôt pour spéculer ouvertement sur ce qui va se passer (nous ne voulons gâcher la surprise pour personne !).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela dit, lors d’une interview avec The Direct, Nolan a indiqué qu’il y avait plein d’idées sur la direction vers laquelle la deuxième saison pourrait emmener les spectateurs : “Je pense que vous devez toujours avoir un plan de jeu au cas où vous auriez la chance d’avoir une deuxième saison… Dès le début nous avons parlé d’où nous pourrions aller avec ça ; j’espère juste que les gens l’apprécieront, nous aurons une chance”, a-t-il dit.

“Vous ne voulez donc pas faire une adaptation médiocre d’un élément favori du jeu, que ce soit une créature ou une faction, et juste vous savez, la survoler en l’amenant trop brièvement dans la saison 1. Donc, en conséquence, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire dans les futures saisons. Et nous devrons juste prier pour que nous obtenions la saison 2 et au-delà.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Fallout est disponible en streaming dès maintenant sur Prime Video. Et pour continuer dans la même thématique, découvrez plus de détails sur son casting, sur sa chronologie et sur son lien avec les jeux vidéo.