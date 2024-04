Après la série Fallout, vers quels jeux de la franchise vaut-il mieux se tourner ?

La série télévisée Fallout a ravivé l’intérêt pour les jeux vidéo, cependant les nouveaux fans se tournent vers les options les moins recommandables du côté des jeux vidéo.

Les passionnés de jeux vidéo ont longuement attendu des adaptations cinématographiques et télévisuelles dignes de leurs franchises favorites. Finalement, certaines productions comme les films Sonic et Mario, ainsi que la série The Last of Us, ont connu un grand succès, démontrant qu’il est possible de faire honneur au médium vidéoludique sur les petits et grands écrans de façon respectueuse et divertissante.

La nouvelle série Fallout a engendré un enthousiasme remarquable tant chez les fans de longue date que chez les néophytes qui n’avaient jamais exploré les Abris de Vault auparavant. Cette popularité a naturellement suscité un regain d’intérêt pour les jeux, attirant aussi bien les nouveaux venus curieux de découvrir l’univers que les anciens désireux de renfiler la combinaison bleue et jaune.

Le palmarès des “Jeux les plus joués” sur Steam a révélé les préférences des joueurs concernant la série Fallout. Actuellement, Fallout 4 se classe 15ᵉ, Fallout 76 40ᵉ et Fallout : New Vegas 96ᵉ. Fallout 3, quant à lui, ne figure même pas dans le top 100. Cette grande disparité s’explique probablement par le fait que Fallout 4 et 76, plus récents, attirent davantage, alors que les opus plus anciens restent ceux à découvrir en premier.

Fallout 4 n’est pas un digne successeur de Fallout 3 ou New Vegas

Bethesda

Pour être clair, Fallout 4 n’est pas un mauvais jeu. En réalité, il offre une expérience décente, mais il ne parvient pas à égaler la qualité de ses prédécesseurs.

Fallout 4 a introduit de nombreux changements négatifs. Le système de compétences a été malmené, l’arbre de dialogue est devenu générique et ennuyeux, et les quêtes manquent de saveur. De plus, l’histoire et l’ambiance sont trop similaires à celles de Fallout 3, mais elles captivent beaucoup moins.

Le système de construction de colonies était également désastreux, principalement à cause d’une interface utilisateur médiocre qui rendait chaque action laborieuse. De plus, la fusion des meubles avec les arrière-plans rendait la construction fastidieuse et les résultats esthétiquement décevants.

Preston Garvey et sa quête sans fin pour aider les colonies peuvent donc retourner manger du Radcafard. (Désolé, Preston, le chapeau est sympa.)

Car bien que Fallout 4 ne soit pas un mauvais jeu, Fallout 3 et New Vegas le surpassent sur presque tous les plans, à l’exception des graphismes. Les systèmes de jeu et les scénarios de Fallout 3 et New Vegas sont exceptionnels et ont attiré de nombreux nouveaux joueurs à l’époque de la PS3 et de la Xbox 360.

Fallout 76 est un cas à part

Bethesda

Concernant Fallout 76, il est bien connu qu’il a connu un lancement catastrophique, qui aurait pu être fatal pour d’autres jeux. Cependant, Bethesda et les autres studios impliqués ont réussi à redresser la barre de la même manière que No Man’s Sky, faisant de Fallout 76 un jeu finalement apprécié des joueurs.

Néanmoins, l’opus reste superficiel comparé à ses homologues solo. Il s’agit principalement d’un MMO de survie qui utilise des personnages et des éléments visuels de Fallout sans vraiment capturer l’essence des jeux qui l’ont inspiré.

Le problème principal de Fallout 76 est qu’il se concentre trop sur la boucle de jeu sans offrir de motivation convaincante pour jouer. Dans Fallout 3 et New Vegas, chaque quête et chaque objet collecté contribuaient à des objectifs plus larges, comme retrouver votre père ou sauver New Vegas, plutôt que de simplement augmenter des statistiques.

Cela dit, si jouer à Fallout avec des amis est votre priorité, Fallout 76 est la meilleure option. Mais ne vous attendez pas à une expérience profonde. Si tirer sur des bandits et des animaux irradiés en compagnie est ce que vous cherchez, alors Fallout 76 peut être le bon choix.

Fallout 3 et New Vegas : les joyaux de la série Fallout

Bethesda

Fallout 3 et New Vegas se démarquent nettement de leurs successeurs. Fallout 3 brille par une narration supérieure et un système de dialogue plus riche, offrant davantage d’options pour personnaliser votre personnage et les armes. Les quêtes secondaires sont particulièrement soignées, reflétant un investissement considérable dans leur développement.

L’atmosphère de Fallout 3 bénéficie grandement de la rugosité de ses graphismes, contribuant à une immersion accrue. Bien que Fallout 4 propose des graphismes améliorés, cette mise à jour a quelque peu érodé l’authenticité post-apocalyptique, donnant au jeu un aspect plus plastique et moins brut.

Quant à New Vegas, malgré sa réputation de jeu buggé, il reste inégalé en termes de factions et de contexte narratif. Obsidian Entertainment a utilisé les ruines de Las Vegas avec brio pour captiver les joueurs, les incitant à influencer le destin de cette ville mythique. La simple évocation de New Vegas éveille l’envie de le redécouvrir et de rejoindre à nouveau la légion de Caeser.

Cependant, il est important de noter que Fallout 3 et New Vegas ne sont accessibles que sur PC et Xbox, les versions pour PS4, PS5 et les consoles Nintendo n’étant pas disponibles. Pour les utilisateurs de PlayStation, il existe une option de streaming via PlayStation Plus Premium, mais elle nécessite un abonnement onéreux et une connexion Internet robuste.

Bien que les versions plus récentes comme Fallout 4 ou 76 puissent sembler attrayantes de par leurs mises à jour visuelles, les vrais atouts de la série, Fallout 3 et New Vegas, offrent une expérience fondamentalement plus riche et sont ceux qui ont forgé la grande communauté de fans de Fallout, motivant la création d’une série télévisée et nourrissant les espoirs d’un retour aux sources avec le futur Fallout 5.