Prime Video s’offre une série Tomb Raider en live-action par la scénariste de James Bond

Lara Croft n’en a pas fini avec les écrans : après les jeux vidéo et les films au cinéma, l’emblématique héroïne va avoir droit à une série en prise de vue réelle chez Prime Video, écrite par une scénariste talentueuse.

Certaines icones ne sont pas faites pour la retraite, et Lara Croft fait partie de cette catégorie de héros incapables de raccrocher les pistolets. Apparue pour la première fois en 1996 dans le jeu Tomb Raider sur PlayStation, “l’archéologue” ne s’est jamais arrêtée de piller des lieux historiques ou d’en décimer leur faune, que cette dernière soit armée de fusils ou de griffes.

Offrant un potentiel inestimable pour des histoires sur grand écran, le personnage a eu droit à son lot d’adaptations et d’égéries. Après Angelina Jolie, est arrivée Alicia Vikander, dans un film faisant la part belle au reboot des jeux pour une Lara Croft plus moderne – mais toujours aussi fatale, à sa manière.

Toujours prête à explorer de nouveaux horizons, l’aristocrate anglaise avait déjà été annoncée pour une adaptation dans une série d’animation. Mais il semblerait que ce ne soit pas assez : car Prime Video vient d’annoncer en grande pompe la création d’une série en prise de vue réelle, reprenant Tomb Raider. Et pour l’écrire et la diriger en tant que productrice exécutive, c’est Phoebe Waller-Bridge qui a été désignée.

Scénariste pour le dernier James Bond, Mourir peut attendre, la cinéaste a également à son actif de nombreuses autres créations de qualité. On peut ainsi compter les séries récompensées Fleabag ou encore Killing Eve, qu’elle a écrites.

“Si j’avais pu dire à ma moi adolescente que ça nous arriverait, je pense qu’elle exploserait,” a commenté avec humour Phoebe Waller-Bridge dans le communiqué de presse de Prime Video. “Tomb Raider a beaucoup compté dans ma vie et je me sens terriblement chanceuse à l’idée de pouvoir l’adapter pour la télévision avec des collaborateurs aussi passionnés. Lara Croft représente beaucoup pour moi, comme pour beaucoup de personnes, et j’ai hâte de me lancer dans cette aventure.“

À ce stade, la série n’a pas encore de date de sortie ni même de casting ou d’intrigue. Elle rejoint d’autres projets nés de la collaboration entre Amazon et Crystal Dynamics, le studio à l’origine de Tomb Raider, comme un jeu multiplateforme, fruit de l’association entre les développeurs et Amazon Games.

L’annonce est tombée lors de la présentation Upfronts d’Amazon, le 14 mai 2024, mais Lara Croft n’en a pas été l’unique star. En effet, Mr. and Mrs. Smith a eu droit à une confirmation de saison 2, et de nouveaux trailers pour la suite des Anneaux de Pouvoir et de House of the Dragon ont également été partagés.

Mais c’était surtout l’occasion de faire une annonce importante pour la série The Boys, ou de confirmer le retour de Nicolas Cage au sein du Spider-Verse dans son rôle du héros Noir, cette fois pour une série en live-action.